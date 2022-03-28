ООН изучит возможность гуманитарного перемирия в Украине, - генсек ООН Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поручил рассмотреть возможность гуманитарного перемирия в Украине. Он заявил, что этот вопрос необходимо изучить "с заинтересованными сторонами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я поручил своему заместителю Мартину Гриффитсу изучить с заинтересованными сторонами возможность гуманитарного прекращения огня в Украине", – сказал генсек ООН журналистам.

В свою очередь Гутерриш призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня, "чтобы обеспечить прогресс в серьезных политических переговорах, направленных на достижение мирного соглашения, основанного на принципах устава Организации Объединенных Наций".

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