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ООН изучит возможность гуманитарного перемирия в Украине, - генсек ООН Гутерриш

оон

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поручил рассмотреть возможность гуманитарного перемирия в Украине. Он заявил, что этот вопрос необходимо изучить "с заинтересованными сторонами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я поручил своему заместителю Мартину Гриффитсу изучить с заинтересованными сторонами возможность гуманитарного прекращения огня в Украине", – сказал генсек ООН журналистам.

В свою очередь Гутерриш призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня, "чтобы обеспечить прогресс в серьезных политических переговорах, направленных на достижение мирного соглашения, основанного на принципах устава Организации Объединенных Наций".

Читайте: Сколько еще должно быть разрушено Мариуполей, чтобы это прекратилось? – генсек ООН Гутерриш

ООН (4163) гуманитарная катастрофа (146) перемирие (1587) Гутерриш Антониу (334)


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Топ комментарии
+16
У Югославії ООН довго вивчали...поки НАТО не вдарило і все стало на свої місця.
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28.03.2022 19:46
+15
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28.03.2022 19:54
+13
может, оон стоит начать проводить выездные заседания в Чернигове, Мариуполе, Харькове, Сумах, Киеве, Херсоне?...
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28.03.2022 19:49
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ООН решили озаботиться переговорами с короновирусом, для этих целей создана специальная группа и будет выделен них#вый бюджет.
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28.03.2022 19:46 Ответить
У Югославії ООН довго вивчали...поки НАТО не вдарило і все стало на свої місця.
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28.03.2022 19:46 Ответить
Хай цей Гутерріш, організує виключення рашки з членів ООН, або хай іде слідом за "русскім воєнним корабльом" і там що собі вивчає в дупі *****.
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28.03.2022 21:20 Ответить
"Я доручив своєму заступнику ... вивчити із зацікавленими сторонами можливість гуманітарного припинення вогню в Україні"

Дослідники хрєнові
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28.03.2022 19:46 Ответить
Треба перемир'я, щоб орки могли завезти снаряди, зробити ротацію.
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28.03.2022 20:07 Ответить
Той ще більш наївний, ніж Зєлєнскій. Гуманітарне перемир'я? Кого з ким? Для кацапів - перепочинок і можливість відновити сили? То ідея недалеких ідіотів.
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28.03.2022 19:46 Ответить
Не наївний, а лицемір. Що не одне й те ж.
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28.03.2022 19:50 Ответить
Не має там ніякої наївності!!! паРаша проплатила!!
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28.03.2022 20:06 Ответить
Ще один занепокоэнний...
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28.03.2022 19:48 Ответить


Операторы связи РФ предупредили о грядущих проблемах из-за санкций

Из-за западных санкций, ухода зарубежных поставщиков и обвала рубля качество услуг связи в России может ухудшиться уже этим летом, https://www.kommersant.ru/doc/5281224 сообщает «Коммерсант». Об этом изданию рассказали в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT.

В эту комиссию входят МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «ЭР-Телеком», GS Group, ОАО РЖД. Источники «Коммерсанта» уточнили, что оставшегося оборудования «хватит максимум на полгода», а сбои начнутся уже летом - «с июля-августа». В связи с этим комиссия подготовила аналитический документ, который планируется передать российскому правительству. В нем говорится, что стоимость телеком-оборудования в России уже выросла на 40% и может увеличиться еще на 80%.

Капитальные затраты крупнейших операторов связи вырастут с 390 млрд руб. в прошлом году до 450 млрд руб. в 2022 году даже при сокращении инвестпрограмм. Также, если в экономике ничего не изменится, в течение полугода отрасль может потерять до 30% высококвалифицированных специалистов, а ухудшение финансового положения вынудит операторов сократить штат в целом на 15-20% к концу текущего года.

Чтобы поддержать компании, комиссия предлагает помимо уже одобренных мер снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество и освободить от налогов доходы сотрудников отрасли. При этом в Минцифры причин для сбоев в сетях не видят и подчеркивают, что их работа зависит не только от господдержки. «Со стороны государства бизнес получает целые пакеты мер поддержки, - сообщили там. - Важно понимать, что работоспособность бизнеса зависит не только от преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий».

Проблемы также могут коснуться технологических сетей связи железнодорожного транспорта и ТЭКа, сообщает издание. «Единственным способом сохранения работоспособности инфраструктуры является сворачивание всех планов развития и использование ранее закупленного оборудования исключительно в целях поддержания устойчивости сети», - сказано в заключении комиссии.

Ранее TRT на русском https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.trtrussian.com%2fnovosti%2fv%2drossii%2dpredskazali%2dnehvatku%2dserverov%2ddlya%2dgossektora%2d8249968&umid=DE1FAF6F-DB44-AB05-ADB0-16CB4266A903&auth=493b6a49cdde690089a32ac6e078e2b1fe2a6364-42ddcf5cb2b7dec5289f82ede6b21a8eee0898be писал о том, что из-за событий в Украине российские власти в ближайшее время могут столкнуться с нехваткой вычислительных мощностей и серверов. Сообщалось, что «ситуация оказалась крайне серьезной» и «никто не ожидал, но реально существующих мощностей госсектору хватит максимум на полтора месяца работы». Все федеральные и региональные органы власти остались без возможности закупить оборудование.
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28.03.2022 19:48 Ответить
В ОРДЛИЩЕ уже нагуманитарили и намиротворили на восемь лет.

НАКУЙ, за рассейским кораблем!!!
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28.03.2022 19:48 Ответить
может, оон стоит начать проводить выездные заседания в Чернигове, Мариуполе, Харькове, Сумах, Киеве, Херсоне?...
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28.03.2022 19:49 Ответить
А колись була пропозиція перенести ООН у Київ. Чув, принаймні.
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28.03.2022 20:08 Ответить
Штаб-квартиру ООН в Маріуполь, негайно. А вже там цей слимак Гутерріш хай щось вивчає.
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28.03.2022 21:23 Ответить
ООН в пролете,их чиновники просто прожирали финансы.
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28.03.2022 19:50 Ответить
А не пора ли вас, уродов, распустить?
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28.03.2022 19:51 Ответить
Як тільки ЗСУ почало наносити важкі контрудари козломордим, роздуплилося ООН з гуманітарним перемир'ям. Весь жах з вбитими дітьми ковровими бомбардуваннями і атаками на ядерні об'єкти до цього моменту то нічого. Ще і Червоний Хрест приєднався, в Ростові центр відкрили.
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28.03.2022 19:51 Ответить
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28.03.2022 19:54 Ответить
Распустите себя ап стену!!! Уроды!!!
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28.03.2022 19:54 Ответить
Кстати, а что там за история с тем, что суд ООН принял постановление о прекращении боевых действий? Дальше будет что-то, или главное постановить?
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28.03.2022 19:55 Ответить
Якби ця організація дійсно працювала, нам давно мали б допомагати "блакитні шоломи" - вибивати кацапню з України. Як це було, наприклад в Кореї. Колись.
Ця організація себе дискредитувала цілком й повністю.
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28.03.2022 20:10 Ответить
Цей Гутерріш,наших військових рівняє до москалів,мовляв це дві сторони воює,а не загарбники і ті хто відбивається.Вже задовбали ці організації-підстилки,тільки й хочуть,щоб за гроші поцілувати в зад москалів.
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28.03.2022 19:59 Ответить
Любое перемирие и затишье на данной этапе войны недопустимо !
Это сразу передишка врагу для подтягивания резервов и горючки и по новой нам на месяца проблем !Никаких перемирий только гумкоридоры для выхода мирного населения.
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28.03.2022 20:01 Ответить
все правильно - русьне потрібно підтягнути резерви та налагодити логістику

Каменяр


@kameniar_ua

·
https://twitter.com/kameniar_ua/status/1508181959935209480 20 ч



Русня діє на Зеленського як лакмус Як пляшка на алкоголіка. Як доза на наркомана

Тільки починає з русньою говорити і відразу вилазить з нього ото малороське, меншовартісне

*******
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28.03.2022 20:02 Ответить
Російсько -Україньська війна чітко показала всьому світу ,що існуюча світобудова неефективна,назкріз корумпована ,інфантильна, не зацікавлена у будь якій конструктивній роботі на благо миру і розвитку у всіх напрямках.І тому Байдена сказав ,що 21ст .буде іншим.Хочеться вірити і на власні очі побачити суттєві ,позитивні зміни у Світі!
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28.03.2022 20:02 Ответить
Хай це кляте, імпотентне, сповнене блюзнірства ООН, йде до дупи зі своїм "гуманітарним перемір'ям", котре Росія грала на х"ю.
Якби ця організація дійсно працювала, нам давно мали б допомагати "блакитні шоломи" - вибивати кацапню з України. Як це було, наприклад в Кореї. Колись.
Ця організація себе дискредитувала цілком й повністю.
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28.03.2022 20:08 Ответить
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28.03.2022 20:23 Ответить
Час ООН пройшов, треба розпускати цю контору.
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28.03.2022 20:27 Ответить
Просто охеренна організація. Озабочується, вміє рахувати біженців, вбитих, внутрішнєпереміщених людей, щось там десь вивчати.
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28.03.2022 20:29 Ответить
ПІШЛИ вИ бл*ді за російським кораблем...
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28.03.2022 20:37 Ответить
Интересно, что он подразумевал под "гуманитарным перемирием"? Выдать воюющим сторонам по шоколадке и усадить их в тени деревьев отдохнуть и перекусить?
Импотентная организация, которая кроме грантоедства более не на что неспособна. Точнее устраивает аукционы "невиданной щедрости" для той стороны, которая больше заплатит.
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28.03.2022 20:41 Ответить
нехай ООН чухає дупу - це рівень їхньої компетенції
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28.03.2022 20:44 Ответить
ООН - банда дармоедов с одним козлом отпущения, на которого всё сваливают - мол ничего не дает делать, и благодяря чему можно ничего не делать получая хорошие зарплаты. Мрази.
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28.03.2022 21:01 Ответить
Імпотентна ООН. - кому вона взагалі потрібна
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28.03.2022 21:58 Ответить
Gut erres, pnh
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28.03.2022 22:10 Ответить
 
 