ООН изучит возможность гуманитарного перемирия в Украине, - генсек ООН Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поручил рассмотреть возможность гуманитарного перемирия в Украине. Он заявил, что этот вопрос необходимо изучить "с заинтересованными сторонами".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Я поручил своему заместителю Мартину Гриффитсу изучить с заинтересованными сторонами возможность гуманитарного прекращения огня в Украине", – сказал генсек ООН журналистам.
В свою очередь Гутерриш призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня, "чтобы обеспечить прогресс в серьезных политических переговорах, направленных на достижение мирного соглашения, основанного на принципах устава Организации Объединенных Наций".
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Дослідники хрєнові
Операторы связи РФ предупредили о грядущих проблемах из-за санкций
Из-за западных санкций, ухода зарубежных поставщиков и обвала рубля качество услуг связи в России может ухудшиться уже этим летом, https://www.kommersant.ru/doc/5281224 сообщает «Коммерсант». Об этом изданию рассказали в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT.
В эту комиссию входят МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «ЭР-Телеком», GS Group, ОАО РЖД. Источники «Коммерсанта» уточнили, что оставшегося оборудования «хватит максимум на полгода», а сбои начнутся уже летом - «с июля-августа». В связи с этим комиссия подготовила аналитический документ, который планируется передать российскому правительству. В нем говорится, что стоимость телеком-оборудования в России уже выросла на 40% и может увеличиться еще на 80%.
Капитальные затраты крупнейших операторов связи вырастут с 390 млрд руб. в прошлом году до 450 млрд руб. в 2022 году даже при сокращении инвестпрограмм. Также, если в экономике ничего не изменится, в течение полугода отрасль может потерять до 30% высококвалифицированных специалистов, а ухудшение финансового положения вынудит операторов сократить штат в целом на 15-20% к концу текущего года.
Чтобы поддержать компании, комиссия предлагает помимо уже одобренных мер снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество и освободить от налогов доходы сотрудников отрасли. При этом в Минцифры причин для сбоев в сетях не видят и подчеркивают, что их работа зависит не только от господдержки. «Со стороны государства бизнес получает целые пакеты мер поддержки, - сообщили там. - Важно понимать, что работоспособность бизнеса зависит не только от преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий».
Проблемы также могут коснуться технологических сетей связи железнодорожного транспорта и ТЭКа, сообщает издание. «Единственным способом сохранения работоспособности инфраструктуры является сворачивание всех планов развития и использование ранее закупленного оборудования исключительно в целях поддержания устойчивости сети», - сказано в заключении комиссии.
Ранее TRT на русском https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.trtrussian.com%2fnovosti%2fv%2drossii%2dpredskazali%2dnehvatku%2dserverov%2ddlya%2dgossektora%2d8249968&umid=DE1FAF6F-DB44-AB05-ADB0-16CB4266A903&auth=493b6a49cdde690089a32ac6e078e2b1fe2a6364-42ddcf5cb2b7dec5289f82ede6b21a8eee0898be писал о том, что из-за событий в Украине российские власти в ближайшее время могут столкнуться с нехваткой вычислительных мощностей и серверов. Сообщалось, что «ситуация оказалась крайне серьезной» и «никто не ожидал, но реально существующих мощностей госсектору хватит максимум на полтора месяца работы». Все федеральные и региональные органы власти остались без возможности закупить оборудование.
НАКУЙ, за рассейским кораблем!!!
Ця організація себе дискредитувала цілком й повністю.
Это сразу передишка врагу для подтягивания резервов и горючки и по новой нам на месяца проблем !Никаких перемирий только гумкоридоры для выхода мирного населения.
Каменяр
@kameniar_ua
·
https://twitter.com/kameniar_ua/status/1508181959935209480 20 ч
Русня діє на Зеленського як лакмус Як пляшка на алкоголіка. Як доза на наркомана
Тільки починає з русньою говорити і відразу вилазить з нього ото малороське, меншовартісне
*******
Якби ця організація дійсно працювала, нам давно мали б допомагати "блакитні шоломи" - вибивати кацапню з України. Як це було, наприклад в Кореї. Колись.
Ця організація себе дискредитувала цілком й повністю.
Импотентная организация, которая кроме грантоедства более не на что неспособна. Точнее устраивает аукционы "невиданной щедрости" для той стороны, которая больше заплатит.