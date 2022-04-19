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Новости Агрессия России против Украины Война
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Гутерриш предложил установить в Украине "пасхальное перемирие"

гутерріш

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал установить в Украине пасхальное перемирие. По его мнению, боевые действия следует прекратить на четыре дня, начиная с 21 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гутерриша.

По его словам, необходимо с 21 апреля объявить четырехдневное гуманитарное прекращение огня в Украине. "Я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе в связи со Страстной неделей, начиная с Большого четверга и до воскресенья", - сказал Гутерриш.

Также читайте: Папа Римский призвал Украину и Россию к Пасхальному перемирию

Генсек добавил, что ООН готова направить гуманитарную помощь в пострадавшие от российского вторжения украинские города. Он уточнил, что речь идет о Мариуполе, Херсоне, Донецке и Луганске. Гутерриш подчеркнул, что это возможно только в том случае, если перемирие вступит в силу.

Напомним, ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным делам Мартин Гриффитс исключил возможность прекращения огня в Украине в ближайшие дни.

Читайте: ООН изучит возможность гуманитарного перемирия в Украине, - генсек ООН Гутерриш

ООН (4168) перемирие (1635) Гутерриш Антониу (335)


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Топ комментарии
+56
Гуттеріш йди за кораблем. На Донбасі вже було таке, нехай кацапи складуть зброю і вйобують додому
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19.04.2022 19:44
+43
при перемир'ї з кацапами загине ще більше людей, ніж під час бойових дій
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19.04.2022 19:44
+43
Пошел на хрен, ничтожество! Война показала, что место вашей ООН на помойке! Самораспускайтесь, если совесть имеете!
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19.04.2022 19:46
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Правила форума Совет форумчан
Еще один озабоченый
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19.04.2022 19:43 Ответить
при перемир'ї з кацапами загине ще більше людей, ніж під час бойових дій
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19.04.2022 19:44 Ответить
Гуттеріш йди за кораблем. На Донбасі вже було таке, нехай кацапи складуть зброю і вйобують додому
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19.04.2022 19:44 Ответить
Предлагать пасхальное перемирие русским сатанистам....это уже старческий маразм.
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19.04.2022 19:44 Ответить
Так ему кацапы этот текст и написали - хотят логистику подтянуть
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19.04.2022 20:44 Ответить
таким як він - аби відзначитися. так би мовити, поставити галочку. типу - ми ж думаємо, щось говоримо (бо робити - то все треба щось реально думати і вміти)
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19.04.2022 19:45 Ответить
длбйб...
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19.04.2022 19:46 Ответить
Пошел на хрен, ничтожество! Война показала, что место вашей ООН на помойке! Самораспускайтесь, если совесть имеете!
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19.04.2022 19:46 Ответить
к сожалению, свою совесть они имеют
в самьіх разньіх позах
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19.04.2022 19:51 Ответить
Так вже було: Ліга Націй була перед ООН. Як на мене, то дуже показово, що НАТО сформувався в 1946 році, а Ліга Націй, навпаки, припинила своє існування.
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19.04.2022 20:48 Ответить
Португальсккий долбойоб....Не для того орки полізли в Україну,,щоби встановлювати перемиря.
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19.04.2022 19:47 Ответить
Ставай у чергу ти не перший.
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19.04.2022 19:47 Ответить
Пропонує вважати в Україні слово "гутерріш" непристойним матюком на кшталт "їбанько".
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19.04.2022 19:48 Ответить
🤣🤣🤣
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19.04.2022 20:45 Ответить
ой, його ще нікуди не послали?
за москвою слідом?
такий провтик ...

йди за москвою до крабів

ми тобі марку на воду замість букета кинемо.

ушльопок
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19.04.2022 19:49 Ответить
Да согласен нужно оттянуть немного время. Для санкций нужно время, они окажут эффект на российскую экономику где то в середине июня. Путин спешит потому что время играет против него. Лучше если это будет мирное время. Воинам со зрадой нужно обратить внимание на Ермака и Демченко. Португалец прав.
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19.04.2022 19:51 Ответить
❗️ General Motors уходит из России

По данным «Коммерсанта» , компания увольняет сотрудников российского офиса, а дилерам разослала уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей.

GM, как отмечает издание, станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после начала военных действий в Украине.
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19.04.2022 19:51 Ответить
Які ще на хрен санкції тп перемир'я?! Кацапи за уралом все життя живуть як в санкціях. Будь-яке перемир'я ця наволоч використає для перегруперування і дальшого наступу. так вже було в Грузії і в Чечні. А цей португальський невіглас нехай затне свою пельку разом зі своєю імпотентною організацією.
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19.04.2022 20:11 Ответить
При условии если ВСУ в этом нуждается.
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20.04.2022 00:14 Ответить
Воно чи їбануте, чи прикидається..
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19.04.2022 19:52 Ответить
Два в одному
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19.04.2022 20:46 Ответить
Шо, опять?!
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19.04.2022 19:52 Ответить
Щоб орки більше з Далекого сходу встигли підтягнути за цей час і отару поповнити.Розумне рішення.
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19.04.2022 19:55 Ответить
ООН- пустая говорильня, 50 уничтожают людей в Украине , а он обеспокоины и предлагают сделать перерыв в этом побоище.
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19.04.2022 19:58 Ответить
перерив - для українців. Бо для кацапів ті "перерви" до одного місця
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19.04.2022 23:03 Ответить
Капец, никчемность проснулась.
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19.04.2022 19:59 Ответить
Він головою стукнувся мабуть... А люди в окупації яких катують мають чекати звільнення довше на 4 дні? То нехай піде і сам їм про це скаже...
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19.04.2022 20:00 Ответить
а їх хтось звільняє?
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19.04.2022 20:25 Ответить
кожного дня, кожен вбитий касап наближає звільнення. ви не хочете, щоб касапів вбивали? - значить ви не хочете звільнення
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19.04.2022 23:05 Ответить
кого лиш пуцін не використовує для озвучування своїх вказівок....
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19.04.2022 20:00 Ответить
Твари ООН овские
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19.04.2022 20:01 Ответить
ше один папа ромський
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19.04.2022 20:01 Ответить
Ой, а шо, так можно было?
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19.04.2022 20:01 Ответить
оно опомнилось ...
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19.04.2022 20:02 Ответить
І ні слова цей Гутерріш не сказав за москальських нелюдів.
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19.04.2022 20:02 Ответить
Хоч про расизм не бовкнуло, як римський святоша і ефіопський дебіл. "Прогрес".
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19.04.2022 20:39 Ответить
Підтримую! Тільки,ти із своїми помічниками і своїми родинами, очолюєте ці колони!!
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19.04.2022 20:04 Ответить
Ага чтобы нас захватили и было нарушенное перемирие
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19.04.2022 20:04 Ответить
Тепер Ви все зрозуміліи? ООН керують люди, які живуть в якомусь паралельному світі, який ажніяк не дотичить з реальніст'ю.

А Ви питаєте, чому агресор, який до того ж ніколи не подавав заявку на вступ в ООН, сидить в Радбезі!
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19.04.2022 20:05 Ответить
Все на шо здатний це недолуге ОО
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19.04.2022 20:07 Ответить
Цей дідусь уже деменцією страждає
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19.04.2022 20:08 Ответить
Мабуть росія не встига побудувати ударне угруповування тому запрпонувала цьому пану пиз*онуть про перемиря.
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19.04.2022 20:08 Ответить
Ця фігня під назвою ООН взагалі нідочого
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19.04.2022 20:10 Ответить
Гуттеріш , нацистська курва - пішов ***** . Смерть російським оккупантам та їх прихвостням .
Слава Героям !!!🇺🇦
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19.04.2022 20:11 Ответить
Кацапи на пасці малюють фашистькі символи.
Яке Великоднє перемир'я? Про що ви? Там нічого святого.
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19.04.2022 20:11 Ответить
ООН - Организация Озабоченых Нытиков
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19.04.2022 20:12 Ответить
Пора закривать акционерное общество
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19.04.2022 20:14 Ответить
Якесь воно придурковате. Разом з тим ООН.
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19.04.2022 20:17 Ответить
ПНХ, чмир, 0,5 6:00!
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19.04.2022 20:19 Ответить
яке перемир'я, якщо у нас тут геноцид... скажіть шершням не вбивати бджіл на Великодень...
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19.04.2022 20:21 Ответить
Йди за кораблем!
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19.04.2022 20:27 Ответить
,,,ПОСТРАЖДАЛІ МІСТА -ДОНЕЦЬК І ЛУГАНСЬК (!!!) ЦЯ **** ЩО,ГЛУМИТЬСЯ НАД НАМИ ???
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19.04.2022 20:30 Ответить
Гуттеріш, приїдь розкажи про це москалям. Чи це знов в односторонньому порядку з боку України? Поділись своїми фантазіями із кацапською "переговорною групою". Та й відвідай Україну, бо тобі там погано видно, що тут коїться.
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19.04.2022 20:32 Ответить
Нема проблем, "діяч". Підняв п'яту точку і пошурував в Україну: в Харків, Миколаїв, в Запорізьку, Донецьку чи Луганську область. І побачиш ціну своїх дебільних пропозицій.

Понавибирають притирків в усілякі установи, попризначають ідіотів та імпотентів, а вони потім "керують".
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19.04.2022 20:34 Ответить
іди *****, старий підар
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19.04.2022 20:37 Ответить
Тварюки живуть в паралельному світі, поки тут вбивають та гвалтують вони просто відвертаються, час відчасу гавкаючи про расизм.
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19.04.2022 20:45 Ответить
допомогати білим українцям, коли їх вбивають - це расизм. Вони ж прямо сказали. Тобто, вони прямо сказали, що нас треба винищити - бо ми білі. Ото всі ваші організації
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19.04.2022 23:07 Ответить
****************************...
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19.04.2022 20:51 Ответить
тваюмаит!!! помощь Луганску і Данєцку!!! нєт словввв
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19.04.2022 20:54 Ответить
*йптвмть, памощнік
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19.04.2022 20:56 Ответить
Та пошел ты в жопу, перемирятель хренов. Бить тварей до зеленых соплей. Восемь лет перемиряемся.
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19.04.2022 20:54 Ответить
Ви ***** всі там в бірюльки граєтесь. Палєзниє ідіоти вічностурбовані. Або допомагай, або не тринди.
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19.04.2022 20:55 Ответить
ООН давно надо распустить, и тогда никакая Россия не будет ничего ветировать в Совете Безопасности.
У них на глазах идёт полномасштабная война, геноцид,
а они ведут себя как бесполезные беззубые сцыкливые импотенты.
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19.04.2022 20:57 Ответить
Gutterish Dump
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19.04.2022 20:58 Ответить
Великодня організація закликантів та пропозиціонерів?
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19.04.2022 21:11 Ответить
Нах..я ця організація!
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19.04.2022 21:13 Ответить
Куди корабель пішов це ПАДЛО пам'тає... От за тією ж картою... ВТОПИСЯ бидло промоскальське!
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19.04.2022 21:17 Ответить
Спасає Путлера !
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19.04.2022 21:18 Ответить
Дядя живёт в альтернативной реальности видимо. Да собсна и ООН оказалась совершенно импотентной организацией увы.
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19.04.2022 21:28 Ответить
а как же организовывать всякие международные "благотварительные фонды"?
пойди потом разбери как средства по линии оон пошли на пользу или нет
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19.04.2022 21:35 Ответить
какой смысл в совбезе оон
если он не решает ничего из-за эксклюзивного право вето постоянного члена

раз уж сам постоянный член совбеза!!! является участником конфликта (мягко говоря
будем применять эту дурацкую дипломатическую лексику)
то он не может ее применять
его вето должно игнирироваться
или голоса большенства должны решать

хотя все равно совбез оон за 2 месяца почти ничего даже важного не пытался решить
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19.04.2022 21:34 Ответить
Точно ! А ще нехай запропонує нам вітатися з орками "Христос Воскрес !" і цілуватися з ними в засос ! А якщо орки будуть стріляти, то підставити другу щоку ! ІДІОТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.04.2022 21:52 Ответить
иди на ***
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19.04.2022 21:53 Ответить
Що цей, що гебре... шось там з ВООЗ - дві говорящі дупи
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19.04.2022 22:16 Ответить
В общем, единогласно
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19.04.2022 22:21 Ответить
Больной на голову? ОН, что не понимает, что у нас ВОЙНА???? Россия воюет против Украине. Х. Кто- нибудь объясните ему, "озабоченному".
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19.04.2022 22:28 Ответить
він все прекрасно розуміє. просто хоче, щоби Українців загинуло якнайбільше й тому підіграє рашці
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19.04.2022 23:20 Ответить
а то ШТО??? путину пальчиком будешь грозить... или заглядывать в ***, иская мир ?
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19.04.2022 22:56 Ответить
Донецьк та Луганськ???? з якого це дива терористам допомога? дебілізм так званої оон зашкалює)
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19.04.2022 23:04 Ответить
він все прекрасно розуміє. просто хоче, щоби Українців загинуло якнайбільше й тому підігрує рашці, на пару з "червоним хрестом" й іншими.
допомогати білим українцям, коли їх вбивають - це ж расизм. Всі ці авторитетні міжнародні організації прямо про це кажуть. Он, і Ватикан, і ВООЗ не дадуть збрехати. Вони ж прямо сказали. Тобто, вони прямо сказали, що нас треба винищити - бо ми білі. Ото всі ваші організації. Що ще кому не ясно?
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19.04.2022 23:23 Ответить
"Єдине, що цікаво в релігії - скільки людей вона відправить на забій".
(Леммі)
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19.04.2022 23:37 Ответить
Какие они все таки убогие..... И мы, которые 8 лет делали эти "перемирия".... Вместо реального развития армии и реальных действий. Сейчас получаем результат.
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20.04.2022 04:00 Ответить
 
 