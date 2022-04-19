Гутерриш предложил установить в Украине "пасхальное перемирие"
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал установить в Украине пасхальное перемирие. По его мнению, боевые действия следует прекратить на четыре дня, начиная с 21 апреля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гутерриша.
По его словам, необходимо с 21 апреля объявить четырехдневное гуманитарное прекращение огня в Украине. "Я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе в связи со Страстной неделей, начиная с Большого четверга и до воскресенья", - сказал Гутерриш.
Генсек добавил, что ООН готова направить гуманитарную помощь в пострадавшие от российского вторжения украинские города. Он уточнил, что речь идет о Мариуполе, Херсоне, Донецке и Луганске. Гутерриш подчеркнул, что это возможно только в том случае, если перемирие вступит в силу.
Напомним, ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным делам Мартин Гриффитс исключил возможность прекращения огня в Украине в ближайшие дни.
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в самьіх разньіх позах
за москвою слідом?
такий провтик ...
йди за москвою до крабів
ми тобі марку на воду замість букета кинемо.
ушльопок
По данным «Коммерсанта» , компания увольняет сотрудников российского офиса, а дилерам разослала уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей.
GM, как отмечает издание, станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после начала военных действий в Украине.
А Ви питаєте, чому агресор, який до того ж ніколи не подавав заявку на вступ в ООН, сидить в Радбезі!
Слава Героям !!!🇺🇦
Яке Великоднє перемир'я? Про що ви? Там нічого святого.
Понавибирають притирків в усілякі установи, попризначають ідіотів та імпотентів, а вони потім "керують".
У них на глазах идёт полномасштабная война, геноцид,
а они ведут себя как бесполезные беззубые сцыкливые импотенты.
пойди потом разбери как средства по линии оон пошли на пользу или нет
если он не решает ничего из-за эксклюзивного право вето постоянного члена
раз уж сам постоянный член совбеза!!! является участником конфликта (мягко говоря
будем применять эту дурацкую дипломатическую лексику)
то он не может ее применять
его вето должно игнирироваться
или голоса большенства должны решать
хотя все равно совбез оон за 2 месяца почти ничего даже важного не пытался решить
допомогати білим українцям, коли їх вбивають - це ж расизм. Всі ці авторитетні міжнародні організації прямо про це кажуть. Он, і Ватикан, і ВООЗ не дадуть збрехати. Вони ж прямо сказали. Тобто, вони прямо сказали, що нас треба винищити - бо ми білі. Ото всі ваші організації. Що ще кому не ясно?
(Леммі)