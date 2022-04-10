Папа Римский призвал Украину и Россию к Пасхальному перемирию
Папа Римский Франциск призвал Москву и Киев заключить пасхальное перемирие в Украине, которое приведет к переговорам о крепком мире.
Об этом он заявил во время богослужения в Вербное воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Положите оружие!", - сказал он в конце богослужения для десятков тысяч человек на площади Святого Петра в Ватикане.
"Пусть начнется пасхальное перемирие. Но не для перевооружения и возобновления боя, а для достижения мира путем реальных переговоров", – добавил глава католической церкви.
Топ комментарии
+45 mrSmith
показать весь комментарий10.04.2022 15:33
+27 переигравший ботокс
показать весь комментарий10.04.2022 15:33
+21 Garry Grant
показать весь комментарий10.04.2022 15:36
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щоб дати кацапам можливості для перегрупування, підтягування резервів, розвідки, облаштування позицій?
А то, я бачу що крім гучних заяв, нічого не залишилося!
Якщо хочеш допомогти - допомагай, а не язиком ляпай!
Вроде и смотрит новости, что она натворила и какие ее планы.
Вроде и обнимал флаг Украины.
ОНО что, ипанутое???
так что .не время............
Як буде "на ***" латинню?
А щодо "пошлю народ", то це зі Старого Завіту, мабуть. Він не мусить узгоджуватися з Новим - стародавній іудаїзм в собі гуманності не мав (чи майже не мав... дуже давно заглядав, не пригадую).
Папа римский, проходя по площади святого Петра, делает замечание ругающемуся матом туристу:
-- Ругань грязными словами - есть грех великий. - на что получает ответ:
-- Пошел *****! - папу аж перекосило:
-- Да ты знаешь, кто я такой? Я - глава Католической церкви и её верховный иерарх! Я - наместник Бога на земле. Больше миллиарда человек считают меня своим владыкой, а ты меня ***** послал? Да пошел ты сам *****!
Цей Папа давно викликав несприйняття в щирих віруючих, вони далі за нього молилися... але як видно зовсім безуспішно.
Навіть найстрашніші злочини кацапні - він НЕ засуджував.
Кацапські гроші в ватиканських банках, оборудки з ліваками, спецслужбами (можливо з москальнею теж) в молодості, походження від нацистів - даються знати.
Засудження кацапів за місяць з його уст так і не появилося, але заклик до вигідного кацапні миру - як тільки його попросили.
Він сказав це в інтерв'ю італійському католицькому медіа Aci Stampa.