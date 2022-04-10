Папа Римский призвал Украину и Россию к Пасхальному перемирию

Папа Римский Франциск призвал Москву и Киев заключить пасхальное перемирие в Украине, которое приведет к переговорам о крепком мире.

Об этом он заявил во время богослужения в Вербное воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Положите оружие!", - сказал он в конце богослужения для десятков тысяч человек на площади Святого Петра в Ватикане.

"Пусть начнется пасхальное перемирие. Но не для перевооружения и возобновления боя, а для достижения мира путем реальных переговоров", – добавил глава католической церкви.

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