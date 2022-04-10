РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11082 посетителя онлайн
Новости Война
4 155 68

Папа Римский призвал Украину и Россию к Пасхальному перемирию

папа,римський

Папа Римский Франциск призвал Москву и Киев заключить пасхальное перемирие в Украине, которое приведет к переговорам о крепком мире.

Об этом он заявил во время богослужения в Вербное воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Положите оружие!", - сказал он в конце богослужения для десятков тысяч человек на площади Святого Петра в Ватикане.

"Пусть начнется пасхальное перемирие. Но не для перевооружения и возобновления боя, а для достижения мира путем реальных переговоров", – добавил глава католической церкви.

Смотрите: Папа Франциск поднял украинский флаг на еженедельной аудиенции в Ватикане и осудил резню в Буче: "Жестокость становится все ужаснее!". ФОТО

Папа Римский (429) Пасха (356) перемирие (1589)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+45
Навіщо?
Щоб дати кацапам можливості для перегрупування, підтягування резервів, розвідки, облаштування позицій?
показать весь комментарий
10.04.2022 15:33
+27
Це такий жарт?
показать весь комментарий
10.04.2022 15:33
+21
Не путайся под ногами,Папа. Иди-крестись.
показать весь комментарий
10.04.2022 15:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіщо?
Щоб дати кацапам можливості для перегрупування, підтягування резервів, розвідки, облаштування позицій?
показать весь комментарий
10.04.2022 15:33 Ответить
Щоб дати шанс людям які живуть на лінії фронту на порятунок
показать весь комментарий
10.04.2022 15:37 Ответить
А що, Україна хіба раз була проти перемир'я?
показать весь комментарий
10.04.2022 15:40 Ответить
То нехай домовляється за евакуацію!
показать весь комментарий
10.04.2022 15:41 Ответить
Тогда обращение должно быть исключительно к кацапам.
показать весь комментарий
10.04.2022 15:42 Ответить
Ну да, приїхати з лінії фронту на вокзал в Краматорськ і отримати москальску ракету.
показать весь комментарий
10.04.2022 15:46 Ответить
Нет,чтобы сказать - РАШИСТЫ, немедленно прекращайте ГЕНОЦИД украинского народа‼️
показать весь комментарий
10.04.2022 15:53 Ответить
Це такий жарт?
показать весь комментарий
10.04.2022 15:33 Ответить
Навряд чи рашистська сатана на таке погодиться
показать весь комментарий
10.04.2022 15:34 Ответить
в сектантів та антихристів немає свят.
показать весь комментарий
10.04.2022 16:03 Ответить
Не путайся под ногами,Папа. Иди-крестись.
показать весь комментарий
10.04.2022 15:36 Ответить
єто приблизительно как договариваться с кайманом. Результат тот же.
показать весь комментарий
10.04.2022 15:37 Ответить
Ага. К кому вы обращаетесь? К антихристам убивающим и насилующим детей и женщин? Как бы не вышло наоборот. Кацопоиды всегда на православные праздники и даже на Пасху начинали обстрелы и наступление.
показать весь комментарий
10.04.2022 15:38 Ответить
ну как бы работа у него такая, бла-бла бабла-бла, но уровнять в обном обращении жертву и убийцу! это уже через чур.
показать весь комментарий
10.04.2022 16:06 Ответить
Рашисти будуть бомбити міста на Великдень. Ось побачите.
показать весь комментарий
10.04.2022 15:39 Ответить
ще й з особливою насолодою
показать весь комментарий
10.04.2022 15:43 Ответить
похожая мысля. разница - как бы не начали наступление на католическую пасху, чтобы и запад достать символически. гундяй благословит. следим за движениями его кадила. щас на параше моднё, на убийства благословлять.
показать весь комментарий
10.04.2022 15:50 Ответить
Замість популістських заяв ні про що, спробуй шановний, домовитися за евакуацію людей з Маріуполя, Ізюму, Бердянську, Мелітополя!
А то, я бачу що крім гучних заяв, нічого не залишилося!
Якщо хочеш допомогти - допомагай, а не язиком ляпай!
показать весь комментарий
10.04.2022 15:40 Ответить
Щоб вони лишніх пару днів могли спокійно гвалтувати, катувати й вбивати?
показать весь комментарий
10.04.2022 15:40 Ответить
Вроде и смотрел кадры, что натворила ******** в Украине.
Вроде и смотрит новости, что она натворила и какие ее планы.
Вроде и обнимал флаг Украины.

ОНО что, ипанутое???
показать весь комментарий
10.04.2022 15:40 Ответить
С чертями не делают никаких перемирий.Кто как не папа римский должен об этом знать.
показать весь комментарий
10.04.2022 15:41 Ответить
в этот момент идет уничтожения дьявола!!!!!
так что .не время............
показать весь комментарий
10.04.2022 15:42 Ответить
Яке святе блаблання!
Як буде "на ***" латинню?
показать весь комментарий
10.04.2022 15:43 Ответить
Мдя, от Ватикана ждали большего честно говоря, нежели чем просто призывы к миру. Тут каждые сутки на счету, идёт борьба за наше физическое выживание, а у них очередные "праздничные перемирия". Будет после войны кстати повод пересмотреть мнение об этих церквях и их реальных возможностях по недопущению и прекращению войн. Болтовнёй делу не поможешь и мы к сожалению убедились в этом на своём примере
показать весь комментарий
10.04.2022 15:44 Ответить
вспомнил, как папа в 2014 году голубей мира за Украину выпускал. и на тех чёрный рашский ворон напал, вместе с белой чайкой меркельшей, .....
показать весь комментарий
10.04.2022 15:45 Ответить
Папаня, млять, если ты менжуешься и вашим и нашим, зассал в Украину приехать как Борис, то шёл бы ты масло оливковое давить, а не спасителя из себя корчить. Нудота, бял.
показать весь комментарий
10.04.2022 15:46 Ответить
змову з дияволом? папа ти щось не то плетеш!
показать весь комментарий
10.04.2022 15:47 Ответить
Папа иди к маме.
показать весь комментарий
10.04.2022 15:48 Ответить
Бененой
показать весь комментарий
10.04.2022 15:56 Ответить
Папа Римський,.Хіба сповідаючи вбивцю Ти не призиваєш його, щоб він покаявся перед Богом і залишив негайно дім, в котрому він чинив звірства ,розруху і насильство ,сіючи смерть ?Чому ні разу цей папа,не закликав рашистського вбивцю вивести війска з українського дому,що б припинило і вбивство і насильство,розруху та війну ???Папа слуга лукавих рашистських срібняків,але не Господа-Бога
показать весь комментарий
10.04.2022 15:52 Ответить
Ээээээ это есть всегда!!!
показать весь комментарий
10.04.2022 15:55 Ответить
"Не убий" одна из заповедей, и не " желай ни раба ни соседа ни жену" ближнего твоего" ибо это грех, НО ПОШЛЮ НАРОД НА НАРОД, это как? тут не убий, тут не хоти и тут же пошлю и благословлю!?!
показать весь комментарий
10.04.2022 15:53 Ответить
Десь натикався на версію, що початково заповідь "не вбий" звучала, як "не мордуй" (чи якось так) - щоб її не можна було застосовувати до дій справедливих захисників. Але коли і як змінилася на більш загальний заклик - не знаю (хоч підозрюю, що це вплив буддизму, прямий чи через посередників, в перші століття н.е.)

А щодо "пошлю народ", то це зі Старого Завіту, мабуть. Він не мусить узгоджуватися з Новим - стародавній іудаїзм в собі гуманності не мав (чи майже не мав... дуже давно заглядав, не пригадую).
показать весь комментарий
10.04.2022 17:18 Ответить
Проти кого припинення вогню? Проти пекельної навали сатанистів? Папа Римський, побійтеся Бога!
показать весь комментарий
10.04.2022 15:53 Ответить
"Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч..." - папа не понял, что именно сейчас происходит разделение между белым и чёрным, добром и злом, свободой и тоталитаризмом, жизнью и смертью, .....
показать весь комментарий
10.04.2022 16:02 Ответить
І що далі, Отче? Московська сатана зникне? Але, зрозуміло, така в Папи місія: говорити про мірвовсьоммірє. Шкода, що зараз нема Кароля Войтили...
показать весь комментарий
10.04.2022 16:03 Ответить
ПНХ зі своїм переміррям
показать весь комментарий
10.04.2022 16:03 Ответить
Анекдот.

Папа римский, проходя по площади святого Петра, делает замечание ругающемуся матом туристу:
-- Ругань грязными словами - есть грех великий. - на что получает ответ:
-- Пошел *****! - папу аж перекосило:
-- Да ты знаешь, кто я такой? Я - глава Католической церкви и её верховный иерарх! Я - наместник Бога на земле. Больше миллиарда человек считают меня своим владыкой, а ты меня ***** послал? Да пошел ты сам *****!
показать весь комментарий
10.04.2022 16:49 Ответить
Він - шахрай, який має сидіти в тюрмі ще й за покривання педофілів
показать весь комментарий
10.04.2022 17:25 Ответить
Маразьм в дідуся. Він не отдупляє, в якому світі живе.
показать весь комментарий
10.04.2022 16:05 Ответить
одупляє. це просто такий самий сатаніст як і "утін, тільки в рясі курва
показать весь комментарий
10.04.2022 19:57 Ответить
Батя не мути воду. Вже були так звані перемиря (хлібне,шкільне,різдвяне...) І чим все закінчилось? Повномасштабною агресією орків-дітовбивць... Душити сатаністів потрібно до кінця,а не давати їм час оговтатись...
показать весь комментарий
10.04.2022 16:08 Ответить
А хтось в курсах ,скільки" чорного" налу.проходить через банк Ватікану??? А там є і бабоси рашинської мафії і фсб з гру МО...
показать весь комментарий
10.04.2022 16:12 Ответить
Сатану закликав укласти пасхальне перемир'я
показать весь комментарий
10.04.2022 16:17 Ответить
З поваги до Папи, нам не потрібне перемир'я, а тільки ПЕРЕМОГА. Хіба можна з демонами укладати мир?
показать весь комментарий
10.04.2022 16:22 Ответить
Повага тут зайва.
Цей Папа давно викликав несприйняття в щирих віруючих, вони далі за нього молилися... але як видно зовсім безуспішно.
Навіть найстрашніші злочини кацапні - він НЕ засуджував.
Кацапські гроші в ватиканських банках, оборудки з ліваками, спецслужбами (можливо з москальнею теж) в молодості, походження від нацистів - даються знати.
показать весь комментарий
10.04.2022 16:37 Ответить
Папа, скільки би ще українців вбили і згвалтували якби їх не вибили а робили перемир'я, склали зброю? Далеко тобі до Павла 2
показать весь комментарий
10.04.2022 16:29 Ответить
От і виявилася остаточно прокацапськість Папи.

Засудження кацапів за місяць з його уст так і не появилося, але заклик до вигідного кацапні миру - як тільки його попросили.
показать весь комментарий
10.04.2022 16:31 Ответить
Яким боком ********* до Бога.
показать весь комментарий
10.04.2022 16:41 Ответить
Нехай закликає залишити територію України
показать весь комментарий
10.04.2022 16:49 Ответить
... чомусь після такого заклику, повага до Папи в Україні знизиться в рази. Це ми повинні примиритись з ворогом після Бучі, Краматорська, після стирання кацапів Харкова, Маріуполя. Як це він ще не закликав нас, підставити другу щоку?
показать весь комментарий
10.04.2022 16:59 Ответить
Держсекретар Ватикану П'єтро Паролін заявив, що поставляти зброю в Україну - це жахливо і може викликати ескалацію конфлікту.

Він сказав це в інтерв'ю італійському католицькому медіа Aci Stampa.
показать весь комментарий
10.04.2022 17:05 Ответить
Слухай Папа иди ***** писля того що вони зробили в Бучи ,Ирпіни та Краматорську ??слухай сиди в своемк Ватикани и ***** *****!!!
показать весь комментарий
10.04.2022 17:06 Ответить
Папа… слів немає.
показать весь комментарий
10.04.2022 17:16 Ответить
Як казав один з героїв Леся Поддерев'янського, « ..шось *******, а шо, *** просциш.
показать весь комментарий
10.04.2022 17:20 Ответить
пошёл этот папа к ******** маме!
показать весь комментарий
10.04.2022 17:52 Ответить
Заклик до перемирря з чортом?! Він точно Папа???
показать весь комментарий
10.04.2022 18:10 Ответить
А что ПАПА не знает,что Путин Х#йло?💯
показать весь комментарий
10.04.2022 18:30 Ответить
Святой Отец, человек может договорится с человеком, даже с животными, но только не свинособаками! Наверное "русский", действительно богоизбранный "народ", только им Господь дал ещё одну хромосому, вместо мозгов...
показать весь комментарий
10.04.2022 18:42 Ответить
Папа іди в сраку !! С рашискими тварюками ніякого перемиря.
показать весь комментарий
10.04.2022 19:18 Ответить
хай цей старечий піда6ас заморозить мільярди ху"ла в банках Ватикану - може тоді це йо"нуте ху"ло перестане вбивати Українців. такий самий сатаніст як і "утін, тільки в рясі курва
показать весь комментарий
10.04.2022 20:00 Ответить
скинути це падло на Маріуполь і хай там молиться під російськими бомбами про припинення вогню, якщо не забув як. Бо воно, схоже, тільки ху"ловські гроші рахувати вміє
показать весь комментарий
10.04.2022 20:11 Ответить
Было уже.... Каждый год.... 8 лет...
показать весь комментарий
10.04.2022 23:07 Ответить
 
 