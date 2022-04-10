Папа Римський закликав Україну та Росію до Великоднього перемир'я

Папа Римський Франциск закликав Москву та Київ укласти пасхальне перемир'я в Україні, що призведе до переговорів про міцний мир.

Про це він заявив під час богослужіння у Вербну неділю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Покладіть зброю!, - сказав він наприкінці богослужіння для десятків тисяч людей на площі Святого Петра у Ватикані.

"Нехай почнеться пасхальне перемир’я. Але не для переозброєння та відновлення бою, а для досягнення миру шляхом реальних переговорів", - додав глава католицької церкви.

Також читайте: Папа Франциск підняв український прапор на щотижневій аудієнції у Ватикані та засудив різню в Бучі: "Жорстокість стає все жахливішою!". ФОТО