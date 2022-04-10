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Папа Римський закликав Україну та Росію до Великоднього перемир'я

папа,римський

Папа Римський Франциск закликав Москву та Київ укласти пасхальне перемир'я в Україні, що призведе до переговорів про міцний мир.

Про це він заявив під час богослужіння у Вербну неділю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Покладіть зброю!, - сказав він наприкінці богослужіння для десятків тисяч людей на площі Святого Петра у Ватикані.

"Нехай почнеться пасхальне перемир’я. Але не для переозброєння та відновлення бою, а для досягнення миру шляхом реальних переговорів", - додав глава католицької церкви.

Також читайте: Папа Франциск підняв український прапор на щотижневій аудієнції у Ватикані та засудив різню в Бучі: "Жорстокість стає все жахливішою!". ФОТО

Автор: 

Папа Римський (311) Великдень (339) перемир’я (895)


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Топ коментарі
+45
Навіщо?
Щоб дати кацапам можливості для перегрупування, підтягування резервів, розвідки, облаштування позицій?
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10.04.2022 15:33
+27
Це такий жарт?
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10.04.2022 15:33
+21
Не путайся под ногами,Папа. Иди-крестись.
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10.04.2022 15:36
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Навіщо?
Щоб дати кацапам можливості для перегрупування, підтягування резервів, розвідки, облаштування позицій?
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10.04.2022 15:33 Відповісти
Щоб дати шанс людям які живуть на лінії фронту на порятунок
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10.04.2022 15:37 Відповісти
А що, Україна хіба раз була проти перемир'я?
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10.04.2022 15:40 Відповісти
То нехай домовляється за евакуацію!
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10.04.2022 15:41 Відповісти
Тогда обращение должно быть исключительно к кацапам.
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10.04.2022 15:42 Відповісти
Ну да, приїхати з лінії фронту на вокзал в Краматорськ і отримати москальску ракету.
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10.04.2022 15:46 Відповісти
Нет,чтобы сказать - РАШИСТЫ, немедленно прекращайте ГЕНОЦИД украинского народа‼️
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10.04.2022 15:53 Відповісти
Це такий жарт?
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10.04.2022 15:33 Відповісти
Навряд чи рашистська сатана на таке погодиться
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10.04.2022 15:34 Відповісти
в сектантів та антихристів немає свят.
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10.04.2022 16:03 Відповісти
Не путайся под ногами,Папа. Иди-крестись.
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10.04.2022 15:36 Відповісти
єто приблизительно как договариваться с кайманом. Результат тот же.
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10.04.2022 15:37 Відповісти
Ага. К кому вы обращаетесь? К антихристам убивающим и насилующим детей и женщин? Как бы не вышло наоборот. Кацопоиды всегда на православные праздники и даже на Пасху начинали обстрелы и наступление.
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10.04.2022 15:38 Відповісти
ну как бы работа у него такая, бла-бла бабла-бла, но уровнять в обном обращении жертву и убийцу! это уже через чур.
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10.04.2022 16:06 Відповісти
Рашисти будуть бомбити міста на Великдень. Ось побачите.
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10.04.2022 15:39 Відповісти
ще й з особливою насолодою
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10.04.2022 15:43 Відповісти
похожая мысля. разница - как бы не начали наступление на католическую пасху, чтобы и запад достать символически. гундяй благословит. следим за движениями его кадила. щас на параше моднё, на убийства благословлять.
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10.04.2022 15:50 Відповісти
Замість популістських заяв ні про що, спробуй шановний, домовитися за евакуацію людей з Маріуполя, Ізюму, Бердянську, Мелітополя!
А то, я бачу що крім гучних заяв, нічого не залишилося!
Якщо хочеш допомогти - допомагай, а не язиком ляпай!
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10.04.2022 15:40 Відповісти
Щоб вони лишніх пару днів могли спокійно гвалтувати, катувати й вбивати?
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10.04.2022 15:40 Відповісти
Вроде и смотрел кадры, что натворила ******** в Украине.
Вроде и смотрит новости, что она натворила и какие ее планы.
Вроде и обнимал флаг Украины.

ОНО что, ипанутое???
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10.04.2022 15:40 Відповісти
С чертями не делают никаких перемирий.Кто как не папа римский должен об этом знать.
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10.04.2022 15:41 Відповісти
в этот момент идет уничтожения дьявола!!!!!
так что .не время............
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10.04.2022 15:42 Відповісти
Яке святе блаблання!
Як буде "на ***" латинню?
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10.04.2022 15:43 Відповісти
Мдя, от Ватикана ждали большего честно говоря, нежели чем просто призывы к миру. Тут каждые сутки на счету, идёт борьба за наше физическое выживание, а у них очередные "праздничные перемирия". Будет после войны кстати повод пересмотреть мнение об этих церквях и их реальных возможностях по недопущению и прекращению войн. Болтовнёй делу не поможешь и мы к сожалению убедились в этом на своём примере
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10.04.2022 15:44 Відповісти
вспомнил, как папа в 2014 году голубей мира за Украину выпускал. и на тех чёрный рашский ворон напал, вместе с белой чайкой меркельшей, .....
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10.04.2022 15:45 Відповісти
Папаня, млять, если ты менжуешься и вашим и нашим, зассал в Украину приехать как Борис, то шёл бы ты масло оливковое давить, а не спасителя из себя корчить. Нудота, бял.
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10.04.2022 15:46 Відповісти
змову з дияволом? папа ти щось не то плетеш!
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10.04.2022 15:47 Відповісти
Папа иди к маме.
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10.04.2022 15:48 Відповісти
Бененой
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10.04.2022 15:56 Відповісти
Папа Римський,.Хіба сповідаючи вбивцю Ти не призиваєш його, щоб він покаявся перед Богом і залишив негайно дім, в котрому він чинив звірства ,розруху і насильство ,сіючи смерть ?Чому ні разу цей папа,не закликав рашистського вбивцю вивести війска з українського дому,що б припинило і вбивство і насильство,розруху та війну ???Папа слуга лукавих рашистських срібняків,але не Господа-Бога
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10.04.2022 15:52 Відповісти
Ээээээ это есть всегда!!!
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10.04.2022 15:55 Відповісти
"Не убий" одна из заповедей, и не " желай ни раба ни соседа ни жену" ближнего твоего" ибо это грех, НО ПОШЛЮ НАРОД НА НАРОД, это как? тут не убий, тут не хоти и тут же пошлю и благословлю!?!
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10.04.2022 15:53 Відповісти
Десь натикався на версію, що початково заповідь "не вбий" звучала, як "не мордуй" (чи якось так) - щоб її не можна було застосовувати до дій справедливих захисників. Але коли і як змінилася на більш загальний заклик - не знаю (хоч підозрюю, що це вплив буддизму, прямий чи через посередників, в перші століття н.е.)

А щодо "пошлю народ", то це зі Старого Завіту, мабуть. Він не мусить узгоджуватися з Новим - стародавній іудаїзм в собі гуманності не мав (чи майже не мав... дуже давно заглядав, не пригадую).
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10.04.2022 17:18 Відповісти
Проти кого припинення вогню? Проти пекельної навали сатанистів? Папа Римський, побійтеся Бога!
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10.04.2022 15:53 Відповісти
"Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч..." - папа не понял, что именно сейчас происходит разделение между белым и чёрным, добром и злом, свободой и тоталитаризмом, жизнью и смертью, .....
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10.04.2022 16:02 Відповісти
І що далі, Отче? Московська сатана зникне? Але, зрозуміло, така в Папи місія: говорити про мірвовсьоммірє. Шкода, що зараз нема Кароля Войтили...
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10.04.2022 16:03 Відповісти
ПНХ зі своїм переміррям
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10.04.2022 16:03 Відповісти
Анекдот.

Папа римский, проходя по площади святого Петра, делает замечание ругающемуся матом туристу:
-- Ругань грязными словами - есть грех великий. - на что получает ответ:
-- Пошел *****! - папу аж перекосило:
-- Да ты знаешь, кто я такой? Я - глава Католической церкви и её верховный иерарх! Я - наместник Бога на земле. Больше миллиарда человек считают меня своим владыкой, а ты меня ***** послал? Да пошел ты сам *****!
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10.04.2022 16:49 Відповісти
Він - шахрай, який має сидіти в тюрмі ще й за покривання педофілів
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10.04.2022 17:25 Відповісти
Маразьм в дідуся. Він не отдупляє, в якому світі живе.
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10.04.2022 16:05 Відповісти
одупляє. це просто такий самий сатаніст як і "утін, тільки в рясі курва
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10.04.2022 19:57 Відповісти
Батя не мути воду. Вже були так звані перемиря (хлібне,шкільне,різдвяне...) І чим все закінчилось? Повномасштабною агресією орків-дітовбивць... Душити сатаністів потрібно до кінця,а не давати їм час оговтатись...
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10.04.2022 16:08 Відповісти
А хтось в курсах ,скільки" чорного" налу.проходить через банк Ватікану??? А там є і бабоси рашинської мафії і фсб з гру МО...
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10.04.2022 16:12 Відповісти
Сатану закликав укласти пасхальне перемир'я
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10.04.2022 16:17 Відповісти
З поваги до Папи, нам не потрібне перемир'я, а тільки ПЕРЕМОГА. Хіба можна з демонами укладати мир?
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10.04.2022 16:22 Відповісти
Повага тут зайва.
Цей Папа давно викликав несприйняття в щирих віруючих, вони далі за нього молилися... але як видно зовсім безуспішно.
Навіть найстрашніші злочини кацапні - він НЕ засуджував.
Кацапські гроші в ватиканських банках, оборудки з ліваками, спецслужбами (можливо з москальнею теж) в молодості, походження від нацистів - даються знати.
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10.04.2022 16:37 Відповісти
Папа, скільки би ще українців вбили і згвалтували якби їх не вибили а робили перемир'я, склали зброю? Далеко тобі до Павла 2
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10.04.2022 16:29 Відповісти
От і виявилася остаточно прокацапськість Папи.

Засудження кацапів за місяць з його уст так і не появилося, але заклик до вигідного кацапні миру - як тільки його попросили.
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10.04.2022 16:31 Відповісти
Яким боком ********* до Бога.
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10.04.2022 16:41 Відповісти
Нехай закликає залишити територію України
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10.04.2022 16:49 Відповісти
... чомусь після такого заклику, повага до Папи в Україні знизиться в рази. Це ми повинні примиритись з ворогом після Бучі, Краматорська, після стирання кацапів Харкова, Маріуполя. Як це він ще не закликав нас, підставити другу щоку?
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10.04.2022 16:59 Відповісти
Держсекретар Ватикану П'єтро Паролін заявив, що поставляти зброю в Україну - це жахливо і може викликати ескалацію конфлікту.

Він сказав це в інтерв'ю італійському католицькому медіа Aci Stampa.
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10.04.2022 17:05 Відповісти
Слухай Папа иди ***** писля того що вони зробили в Бучи ,Ирпіни та Краматорську ??слухай сиди в своемк Ватикани и ***** *****!!!
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10.04.2022 17:06 Відповісти
Папа… слів немає.
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10.04.2022 17:16 Відповісти
Як казав один з героїв Леся Поддерев'янського, « ..шось *******, а шо, *** просциш.
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10.04.2022 17:20 Відповісти
пошёл этот папа к ******** маме!
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10.04.2022 17:52 Відповісти
Заклик до перемирря з чортом?! Він точно Папа???
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10.04.2022 18:10 Відповісти
А что ПАПА не знает,что Путин Х#йло?💯
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10.04.2022 18:30 Відповісти
Святой Отец, человек может договорится с человеком, даже с животными, но только не свинособаками! Наверное "русский", действительно богоизбранный "народ", только им Господь дал ещё одну хромосому, вместо мозгов...
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10.04.2022 18:42 Відповісти
Папа іди в сраку !! С рашискими тварюками ніякого перемиря.
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10.04.2022 19:18 Відповісти
хай цей старечий піда6ас заморозить мільярди ху"ла в банках Ватикану - може тоді це йо"нуте ху"ло перестане вбивати Українців. такий самий сатаніст як і "утін, тільки в рясі курва
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10.04.2022 20:00 Відповісти
скинути це падло на Маріуполь і хай там молиться під російськими бомбами про припинення вогню, якщо не забув як. Бо воно, схоже, тільки ху"ловські гроші рахувати вміє
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10.04.2022 20:11 Відповісти
Было уже.... Каждый год.... 8 лет...
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10.04.2022 23:07 Відповісти
 
 