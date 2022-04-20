Генсек ООН Гутерріш запросив зустріч з Путіним і Зеленським
Генсек ООН Антоніу Гутерріш попросив президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського прийняти його в Москві та Києві.
Про це повідомив представник генсека ООН Стефан Дюжжарик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Учора вдень окремі листи вручили постпредствам РФ та України. У цих листах Генсек попросив президента Володимира Путіна прийняти його в Москві, а президента Володимира Зеленського – прийняти його у Києві", - заявив Дюжжарик під час пресбрифінгу.
Він зазначив, що Гутерріш хотів би обговорити з двома президентами невідкладні заходи щодо встановлення миру в Україні, а також майбутнє багатосторонніх відносин.
Раніше цього тижня Генсек ООН закликав Росію та Україну припинити бойові дії на Страсному тижні із 21 до 24 квітня.
Будь ласка, зачекайте...
іскреннє ваш буйло.
Та пристреліть вже цю моль плєшиву , щоб не гадила нам і всьому світові 😡
даже не войны, а кофликты
я не припомню ниодного случая
приходиш з роботи та й питаєш: "ну що, буйло ?"
а воно тобі основою члена: "привіт !"
Т.з. ООН - то затратна (на кошти платників податків) і абсолютно неефективна організація. Своїми словами - НЕ ПОТРІБНА і все більше і більше ШКІДЛИВА.