Генсек ООН Гутерріш запросив зустріч з Путіним і Зеленським

Генсек ООН Антоніу Гутерріш попросив президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського прийняти його в Москві та Києві.

Про це повідомив представник генсека ООН Стефан Дюжжарик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Учора вдень окремі листи вручили постпредствам РФ та України. У цих листах Генсек попросив президента Володимира Путіна прийняти його в Москві, а президента Володимира Зеленського – прийняти його у Києві", - заявив Дюжжарик під час пресбрифінгу.

Він зазначив, що Гутерріш хотів би обговорити з двома президентами невідкладні заходи щодо встановлення миру в Україні, а також майбутнє багатосторонніх відносин.

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Раніше цього тижня Генсек ООН закликав Росію та Україну припинити бойові дії на Страсному тижні із 21 до 24 квітня.