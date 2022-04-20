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ООН (4053) Гутерриш Антониу (329)

Генсек ООН Гутерриш запросил встречу с Путиным и Зеленским

гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш попросил президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского принять его в Москве и Киеве.

Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера днем ​​отдельные письма были вручены постпредствам РФ и Украины. В этих письмах Генсек попросил президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского – принять его в Киеве", - заявил Дюжжарик во время пресс-брифинга.

Он отметил, что Гутерриш хотел бы обсудить с двумя президентами безотлагательные меры по установлению мира в Украине, а также будущее многосторонних отношений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Украине может привести более 20% населения планеты к бедности и голоду, которых не было десятилетиями, - ООН

Ранее на этой неделе Генсек ООН призвал Россию и Украину прекратить боевые действия на Страстной неделе с 21 по 24 апреля.
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Топ комментарии
+36
Збіговисько маразматиків
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20.04.2022 20:05
+26
Ідіот
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20.04.2022 20:06
+21
А гітлера він би також запросив би? Підсоска путіна, завжди запрошують коли в них невдачі воєнні, щоб дади їм перегрупуватись.
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20.04.2022 20:07
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Збіговисько маразматиків
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20.04.2022 20:05 Ответить
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20.04.2022 20:12 Ответить
...високооплачуваних дармоїдів-сибаритів, що вдають із себе маразматиків. Насправді це дуже хитрі покидьки-циніки, яких змушені утримувати платники податків. Трамп був узявся за них, але ж який лямент проти нього зчинився...
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20.04.2022 21:51 Ответить
цілуватися з куйлом??? макрон № 2
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20.04.2022 20:06 Ответить
так, Гуттєреш, аналізи калу на глистів і будеш сидіти за 10, ні, за 20 метрів і нє дишать в мою сторону !
іскреннє ваш буйло.
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20.04.2022 22:21 Ответить
Озаботился старик.
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20.04.2022 20:06 Ответить
Це вже якийсь "старик Хотябыч".
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20.04.2022 20:15 Ответить
Ідіот
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20.04.2022 20:06 Ответить
Хоче зустрітися і вибачитися перед Зеленським за те що він такий мудак?
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20.04.2022 20:07 Ответить
Хто саме з них мудак? (Бу ***** - не мудак, не зображайте мудаків.)
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20.04.2022 20:16 Ответить
А гітлера він би також запросив би? Підсоска путіна, завжди запрошують коли в них невдачі воєнні, щоб дади їм перегрупуватись.
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20.04.2022 20:07 Ответить
Він не в змозі. Той (хто ще пам'ятає Шикльгрубера?) разом із Леніним (хто ще пам'ятає Ульянова?) та Сталіним (хто ще пам'ятає Джугашвіли?) Кобздона слухають.
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20.04.2022 20:24 Ответить
Цей теж нюхає
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20.04.2022 20:07 Ответить
просто аутисти... сидять кретини в костюмах з метпеликами і гаслтуками, і думають що кацапи, в таких же костюмах, такі ж люди, а не НКВДисти переодягнені, які гвалтують дітей і тварин
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20.04.2022 20:08 Ответить
зарплату відробляє "я зделал всьо что мог"
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20.04.2022 20:10 Ответить
наконец-то зе присосется к глазу...
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20.04.2022 20:08 Ответить
******* будет про перемирие рыгать. Шизик
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20.04.2022 20:08 Ответить
А шо он думал раньше? Организация нах не нужна....и тут генсек виляет задом.....
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20.04.2022 20:08 Ответить
Надо ж как то бурную деятельность имитировать - а то ещё подумают, что ООН только бабло пилит. Не только!
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20.04.2022 20:08 Ответить
неадекваты, как и зе...
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20.04.2022 20:09 Ответить
хочу бачити расею - маленькою московіею.......... всь світ буде згоден і взахваті.........
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20.04.2022 20:09 Ответить
майбутнє багатосторонніх відносин - какие отношения с *************? в клетку **%анов диких
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20.04.2022 20:10 Ответить
***** точно нікуди не поїде.Навіщо Гутерріш це каже?
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20.04.2022 20:10 Ответить
Треба ж щось в'ягнути, а то не при ділі.
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20.04.2022 20:13 Ответить
Про що навіть теоретично можна розмовляти з Уйлом?
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20.04.2022 20:12 Ответить
простой вопрос Гутерешу - "Зачем?"
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20.04.2022 20:13 Ответить
Озабочениць
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20.04.2022 20:13 Ответить
куда не плюнь, зелупенский насрал, форменный агент параши
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20.04.2022 20:16 Ответить
Ну во первых старик социалист, считай коммунист и поэтому любитель ссср, ну а глядя на внешний вид большой любитель водочки. Ну а если серьезно то ООН нужно распустить, так как полностью потерял какие то возможности на политику мира, а на его месте создать действительно работающий орган, типа мирового правительства.
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20.04.2022 20:17 Ответить
Хтось нещодавно говорив, що дипломатичного рішення немає.
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20.04.2022 20:18 Ответить
зачем этот импотент и урод нужен в Киеве?!
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20.04.2022 20:18 Ответить
Привезет закрытые для общественности предложения хла по консервации войны.
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20.04.2022 20:20 Ответить
Сначала к хлу, а потом в Киев. Видимо, свинарник через третьих, но лояльных себе лиц собирается торговаться. Не спроста в последнее время кацапы завизжали про переговоры. После прошлых таких визгов освободились Киевщина, Черниговщина и Сумщина.
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20.04.2022 20:18 Ответить
Нахер те ООН взагалі потрібна???!!! Як і Ліга Націй?! Жерти європейські делікатеси та яйця чухати? Толку як з козла молока. Впевнений,що після цієї війни світ років на 30 матиме предмет для роздумів. А можливо і світу не залишиться...
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20.04.2022 20:19 Ответить
Як на мене,то Харківська тероборона зараз має більшу вагу за те імпотентне ООН.
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20.04.2022 20:21 Ответить
Ще один... адвокат Путіна?
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20.04.2022 20:19 Ответить
Адвокат не адвокат, а може 1 лімон евро перепаде від Путлера.
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20.04.2022 21:59 Ответить
Ще один диплЬОмат великий промукав.
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20.04.2022 20:21 Ответить
Ху@ ло на висоті , бо з ним хочуть зустрічатись 😠
Та пристреліть вже цю моль плєшиву , щоб не гадила нам і всьому світові 😡
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20.04.2022 20:22 Ответить
кто-нибудь помнит чтобы через оон в последние лет 30 50 решались какие-то конфликты
даже не войны, а кофликты
я не припомню ниодного случая
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20.04.2022 20:23 Ответить
Цей звіздабол не хоче приїхати в Маріуполь та вивести людей під прапором оон особисто бл.
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20.04.2022 20:31 Ответить
Це було б найкраще рiшення, але воно для чоловiкiв, а не шмарклiжуiв.
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20.04.2022 20:38 Ответить
Кажуть, це собачку звать Путін. Як ви думаєте, чому? )))

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20.04.2022 20:46 Ответить
треба запустити песиків в серію !

 приходиш з роботи та й питаєш: "ну що, буйло ?"
а воно тобі основою члена: "привіт !"
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20.04.2022 22:26 Ответить
Кацапи запалюють йому морду, він стурбується і на цьому все
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20.04.2022 20:49 Ответить
Заплюють)
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20.04.2022 21:01 Ответить
Мудак мудака бачить здалека.
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20.04.2022 21:09 Ответить
и гебресуса в расписание этих встреч включите. Пользы, конечно, тоже никакой, но журналистам будет чем колонку заполнить.
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20.04.2022 21:18 Ответить
Как только последний орк покинет Украину , тут же наступит мир Все остальное от лукавого
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20.04.2022 21:21 Ответить
пусть с макароном встречается, может у них чувства возникнут.
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20.04.2022 21:22 Ответить
Старий стурбований алкаш.
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20.04.2022 21:25 Ответить
Це буде як старий маразматик-імпотент переконуватиме молодуху, що висячий краще за стоячий...
Т.з. ООН - то затратна (на кошти платників податків) і абсолютно неефективна організація. Своїми словами - НЕ ПОТРІБНА і все більше і більше ШКІДЛИВА.
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20.04.2022 21:33 Ответить
нарешті старий пердун з ООН хоть щось зробив.
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20.04.2022 21:42 Ответить
Позорище мировое...
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20.04.2022 21:44 Ответить
"установлення "миру"? - Чи "замороження" конфлікту? - "дєрібан" України, можливість ху"лу перепочити та відновити бойову потугу, та потім - добити Україну? Накуй такий "мир", накуй того грьобаного покидька гутерріша- посібника ху"ла.
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20.04.2022 21:47 Ответить
видимо рососсии срочно нужно перемирие поэтому и писков тоже говорил о переговорах.
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20.04.2022 21:59 Ответить
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20.04.2022 22:32 Ответить
 
 