Генсек ООН Гутерриш запросил встречу с Путиным и Зеленским
Генсек ООН Антониу Гутерриш попросил президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского принять его в Москве и Киеве.
Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вчера днем отдельные письма были вручены постпредствам РФ и Украины. В этих письмах Генсек попросил президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского – принять его в Киеве", - заявил Дюжжарик во время пресс-брифинга.
Он отметил, что Гутерриш хотел бы обсудить с двумя президентами безотлагательные меры по установлению мира в Украине, а также будущее многосторонних отношений.
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Ранее на этой неделе Генсек ООН призвал Россию и Украину прекратить боевые действия на Страстной неделе с 21 по 24 апреля.
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іскреннє ваш буйло.
Та пристреліть вже цю моль плєшиву , щоб не гадила нам і всьому світові 😡
даже не войны, а кофликты
я не припомню ниодного случая
приходиш з роботи та й питаєш: "ну що, буйло ?"
а воно тобі основою члена: "привіт !"
Т.з. ООН - то затратна (на кошти платників податків) і абсолютно неефективна організація. Своїми словами - НЕ ПОТРІБНА і все більше і більше ШКІДЛИВА.