Генсек ООН Гутерриш запросил встречу с Путиным и Зеленским

Генсек ООН Антониу Гутерриш попросил президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского принять его в Москве и Киеве.

Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера днем ​​отдельные письма были вручены постпредствам РФ и Украины. В этих письмах Генсек попросил президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского – принять его в Киеве", - заявил Дюжжарик во время пресс-брифинга.

Он отметил, что Гутерриш хотел бы обсудить с двумя президентами безотлагательные меры по установлению мира в Украине, а также будущее многосторонних отношений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Украине может привести более 20% населения планеты к бедности и голоду, которых не было десятилетиями, - ООН

Ранее на этой неделе Генсек ООН призвал Россию и Украину прекратить боевые действия на Страстной неделе с 21 по 24 апреля.