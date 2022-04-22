Генсек ООН Гутерриш встретится с Путиным 26 апреля
Президент РФ Владимир Путин примет генсека ООН Антониу Гутерриша, который 26 апреля прибудет в Москву.
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным", - сообщил представитель Кремля.
Напомним, ранее Гутерриш запросил встречу с президентами Украины и РФ.
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Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется -
Вот и весь, вот и весь разговор...
Нова система світової безпеки, що народжується на руїнах Маріуполя і Бучі, Тростянця і Чернігова, Харкова і Ірпеня, буде базуватись на двох наріжних каміннях: штатівський ВПК та артилерійські частини ЗСУ!
Валері Жискар деСтен колись цілувався в засос з Жаком Бокасо ...
Нема вже давно Валері , Бокасо вже років 30 тому зіжрав останніє в його житті ребришко людятини ... , а фльор гидотний залишився й досі !
Чтобы потом как ПАПА ФРАНЦИСК начать убеждать мир , шо украинцы и кацапы братья, а бандеровцы и азовцы - террристы??????
він продажна нездаль (соціаліст)