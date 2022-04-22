Генсек ООН Гутерриш встретится с Путиным 26 апреля

Президент РФ Владимир Путин примет генсека ООН Антониу Гутерриша, который 26 апреля прибудет в Москву.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным", - сообщил представитель Кремля.

Напомним, ранее Гутерриш запросил встречу с президентами Украины и РФ.

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