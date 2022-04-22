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Генсек ООН Гутерриш встретится с Путиным 26 апреля

гутерріш

Президент РФ Владимир Путин примет генсека ООН Антониу Гутерриша, который 26 апреля прибудет в Москву.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным", - сообщил представитель Кремля.

Напомним, ранее Гутерриш запросил встречу с президентами Украины и РФ.

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ООН (4173) Песков Дмитрий (1888) путин владимир (31295) Гутерриш Антониу (335)


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Топ комментарии
+13
..уйло воспримет это как слабость
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22.04.2022 19:35
+13
Продажна ООН зустрінеться з путіним. Теж сенсація, її давно треба розінати як пропутінську. Організація підтримки терорризму ***.
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22.04.2022 19:37
+12
Імпотент з ООН поїде до імпотента на мокшандію достоїнствами мірятись. Навішо годувать ********** гординю і піднімать його значимість напрошуючись на зустріч. Ізолюйте його швидше, а не в рот заглядаєте, це нічого не дасть.
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22.04.2022 19:39
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..уйло воспримет это как слабость
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22.04.2022 19:35 Ответить
М"яко сказано:зустрінеться.Побачить в моніторі
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22.04.2022 19:36 Ответить
Толку. Может и не встречаться . Импотент и психопат.
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22.04.2022 19:36 Ответить
Дед еще не хочет на пенсию. Надо же ему хот что-то делать. А то одни комиссии собирает из вышедших в тираж африканских лидеров.
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22.04.2022 19:42 Ответить
макрона з собою візьми
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22.04.2022 20:57 Ответить
Продажна ООН зустрінеться з путіним. Теж сенсація, її давно треба розінати як пропутінську. Організація підтримки терорризму ***.
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22.04.2022 19:37 Ответить
СИРИЮ проглотили , Украиной они подавятся
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22.04.2022 20:46 Ответить
Ну все. Кінець війні. І бакс знов по 5.
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22.04.2022 19:39 Ответить
Імпотент з ООН поїде до імпотента на мокшандію достоїнствами мірятись. Навішо годувать ********** гординю і піднімать його значимість напрошуючись на зустріч. Ізолюйте його швидше, а не в рот заглядаєте, це нічого не дасть.
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22.04.2022 19:39 Ответить
Їдуть до ***** на поклон.Це означає,що такі керманичі,підстилки.
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22.04.2022 19:40 Ответить
біда в тому що і наш зебіл хоче ярлик на князювання отримати тим же способом
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22.04.2022 19:41 Ответить
Відправ петра.
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22.04.2022 19:48 Ответить
зедлбб пёрднул... ну тупэ...
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22.04.2022 20:02 Ответить
не переводи стрелки - твой Нупулеон БоНеВтик хочет личной встречи...
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22.04.2022 20:31 Ответить
Стол будет длиной 12 метров. И тут без переводчика не обойдутся, Пуйло не знает английского.
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22.04.2022 19:41 Ответить
идиот
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22.04.2022 19:41 Ответить
Могу посоветовать Гутерришу взять с собой какого ни будь Новичка.
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22.04.2022 19:41 Ответить
ще один....захотів путіну "пасматрєть в глаз ...і увідєть....мір......"
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22.04.2022 19:43 Ответить
а встигне?
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22.04.2022 19:47 Ответить
звездец. не они к нему, а он к ним. ****** засчитает, что весь мир прогнулся под него со всеми вытекающими последствиями.
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22.04.2022 19:48 Ответить
після другої світової..ще були політики...зараз соплежуї
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22.04.2022 19:50 Ответить
Как там пел Кикабидзе:

Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется -
Вот и весь, вот и весь разговор...
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22.04.2022 19:50 Ответить
ООН ВМЕРЛА!
Нова система світової безпеки, що народжується на руїнах Маріуполя і Бучі, Тростянця і Чернігова, Харкова і Ірпеня, буде базуватись на двох наріжних каміннях: штатівський ВПК та артилерійські частини ЗСУ!
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22.04.2022 19:59 Ответить
Поедет за зарплатой, а то переводы на карточку с россии затруднительны.
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22.04.2022 19:59 Ответить
Відбудеться розмова глухого із сліпим
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22.04.2022 20:00 Ответить
Дезінфекція до , дві дезінфекції після ...

Валері Жискар деСтен колись цілувався в засос з Жаком Бокасо ...
Нема вже давно Валері , Бокасо вже років 30 тому зіжрав останніє в його житті ребришко людятини ... , а фльор гидотний залишився й досі !
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22.04.2022 20:06 Ответить
в жопу путина поцелует
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22.04.2022 20:09 Ответить
Фірмачі, дибілоїди. Путлер з них лахає.
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22.04.2022 20:17 Ответить
Ну да - Папе занесли, противникам Джонсона -занесли...ООН за баблом поехало...
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22.04.2022 20:28 Ответить
Вы правы
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22.04.2022 20:45 Ответить
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22.04.2022 20:28 Ответить
Трясёт двух клоунов ( ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ) от Украины ????
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22.04.2022 20:44 Ответить
Да КОМУ це «потрібно»???Окрім,звісно,Хуйла і цього ХРЕНСека,головки ПУСТОЇ «організації»???
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22.04.2022 20:41 Ответить
‼️‼️А КАКОГО ФЕРА ГУТТЕРЕШ ЕДЕТ СНАЧАЛА В МАЦКВУ?
Чтобы потом как ПАПА ФРАНЦИСК начать убеждать мир , шо украинцы и кацапы братья, а бандеровцы и азовцы - террристы??????
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22.04.2022 20:43 Ответить
от у цьому візиті уся гнила сутність нинішньої ООН: робить рекламу пуйлу замість вимагати викинути з РБ та силами ООН примусити пуйла вийти з України
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22.04.2022 20:55 Ответить
генсек має шанс зупинити(придушити на місці) нового фюрера і всіх врятувати
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22.04.2022 20:56 Ответить
Не встигне придушить,це ж прийдеться бігти вздовж всього стола.
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22.04.2022 21:53 Ответить
Malchik
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22.04.2022 21:06 Ответить
ООН організація, якій грош ціна.
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22.04.2022 21:43 Ответить
гутереш - продажне чмо , коли був премєром в Португалії , вивіз в європу дорогоцінні камені (тіпа на виставку)
він продажна нездаль (соціаліст)
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22.04.2022 21:50 Ответить
ещё один шольц, или орбан.
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22.04.2022 22:24 Ответить
 
 