Россия во время заседания ООН отказалась от Пасхального перемирия. ВИДЕО
Россия на заседании Организации Объединенных наций отказалась от Пасхального перемирия.
Об этом сообщил в твиттере постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.
"Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе. Послушайте и вы! Не мне же одному эту отраву регулярно терпеть", - написал он и опубликовал соответствующее видео.
Представитель РФ заявил, что перемирие якобы "на практике является стремлением дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться, получить новые партии дронов, ПЗРК, а также устроить провокации и запустить фейки о российских солдатах".
.@antonioguterres закликав встановити з 21 квітня "великоденну гуманітарну паузу" для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти pic.twitter.com/mV0YkHSGfQ— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022
Пожалуйста, подождите...
Паузы делает для перевода языков.
Там у всех кацапов такое говнище в головах …
Але йому мало, він тепер ще зустрітися з фюрером хоче.
Орки є орки і поки вони є - воскресіння для них одне - біблійне друге - у озеро огняне - а там їм джавеліни квіточками будуть, бо джавелін жалить раз, а пекло не має часу кінця терміну дії.
тут херню розповідає, а на окупованих територіях сотні людей вбивають,
хтось би там його стулом у@бав
А что ещё можно было ожидать от жидов (Библ.)? На кацапстане уже более 500 лет живут без какой либо веры! Аферюги в рясах "освящают" убийц, даже орудия для убийства! Из какой это религии??? Даже взять куйндю, на нарах оно должно сидеть за воровство, контрабанду, педофилию и тому подобное, а оно прислуживает антихристу и его чертям...
Вот говорят, что русские - народ-богоносец. Правда, они люди религиозные. Они прежде, чем тебя топором зарубить обязательно перекрестятся. -- Ф. Достоевский
Під таким гаслом Нідерланди передають зброю Україні
Президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм завода «Азовсталь» в городе Мариуполь, приказал отменить его.
«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю его отменить. Нужно думать о сохранении жизней и здоровья наших солдат», - заявил российский лидер.
На планеті Земля існує людство, тварини, рослини і кацапи. І кожне з цих царст існує і живе за своїми законами.
Ось зараз заквітнув абрикос. І нікому не впаде в думку коригувати це. Як не тужця (хоч всрись) змінити це, чи видати якийсь указ, нічого з цим не вдієш. Кожна деревина сама по собі знає, коли їй зацвітати. Хтось днем раніше, а хто пізніше. До чого я це кажу. У кацапів своє життя. І ми нічого з цим не зробимо. Ми намагаємося їх навчити жити по-людському, за правилами нашого світу. І нам боляче від того, що вони цього не роблять, а роблять все навпаки. Вбивають дітей, жінок, немічних; грабують, рушать, казалось би, те, що побудоване для блага людей. Нам не зрозуміти: чому істоти схожі на нас називають війну спецоперацією, вбивства якимось визволенням, чому батьки навчають своїх дітей, як грабувати, як і кого гвалтувати. І все буде, як із тим абрикосом, якого не заставиш квітнути у травні, так і кацапу не впорати, що людство живе за совсім іншими законами, ніж вони.
Що роблять жі скаженілим псом. Його вбивають заради того, щоб все навкруги не скаженіло. Теж саме треба зробити і з расєєю. Заради всього людства, заради цивілізації її треба знищити, прибрати з планети Земля і залишити тільки ЛЮДСТВО, ТВАРИН І РОСЛИНИ. Принаймні ці три царства мирно уживаються на планеті ЗЕМЛЯ.