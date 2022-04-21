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ООН (4053) Пасха (353) россия (92999) перемирие (1508) Кислица (169)

Россия во время заседания ООН отказалась от Пасхального перемирия. ВИДЕО

Россия на заседании Организации Объединенных наций отказалась от Пасхального перемирия.

Об этом сообщил в твиттере постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.

"Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе. Послушайте и вы! Не мне же одному эту отраву регулярно терпеть", - написал он и опубликовал соответствующее видео.

Представитель РФ заявил, что перемирие якобы "на практике является стремлением дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться, получить новые партии дронов, ПЗРК, а также устроить провокации и запустить фейки о российских солдатах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россию нужно признать государством-спонсором терроризма, а ВС РФ – террористической организацией, - Зеленский

.@antonioguterres закликав встановити з 21 квітня "великоденну гуманітарну паузу" для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти pic.twitter.com/mV0YkHSGfQ

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022

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Топ комментарии
+69
цей кондом читає з папірця і сам не вірить в те що озвучує, руки тремтять, голова похилина до долу,мразота!
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21.04.2022 08:01
+57
ну хоч монітор не *******, вже, можна сказать, досягення
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21.04.2022 07:58
+51
И даже на стол не насрал, хотя тужился
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21.04.2022 08:19
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ну хоч монітор не *******, вже, можна сказать, досягення
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21.04.2022 07:58 Ответить
и никого из присутствующих в зале не изнасиловал и не убил
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21.04.2022 08:00 Ответить
И даже на стол не насрал, хотя тужился
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21.04.2022 08:19 Ответить
😁😂
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21.04.2022 10:26 Ответить
Слово "обязательно" в кацапском исполнении означает ровно противоположное. Так всегда было и будет. А потому ни х.я у вас валенки мокшанские не получится.
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21.04.2022 08:00 Ответить
цей кондом читає з папірця і сам не вірить в те що озвучує, руки тремтять, голова похилина до долу,мразота!
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21.04.2022 08:01 Ответить
100% - паузи, невпевненість, нервове жмакання папірців спітнілими рученятками і т.д. Відчуває невідворотний кінець своєї паРашки, падлюка!
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21.04.2022 08:13 Ответить
кацапський покидьок
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21.04.2022 08:02 Ответить
Дьявол за мир? Это абсурд. С 14 года ни разу не было прекращения огня не на один праздник. ООН живёт в параллельном мире
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21.04.2022 08:03 Ответить
Він вже і сам не вірить у те, що з папірця читає.
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21.04.2022 08:03 Ответить
Всё он прекрасно понимает и в это свято верит !!!
Паузы делает для перевода языков.
Там у всех кацапов такое говнище в головах …
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21.04.2022 08:33 Ответить
Во что он свято верит? В то, что он все прекрасно понимает?Ну конечно, он не дурак и не верит в эту лабуду про нацистов и радикалов.
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21.04.2022 11:55 Ответить
не місце терористам в ООН. Як там ще з ними за один сті сідають? ООН сама ретворюється в терористичну організацію.
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21.04.2022 08:03 Ответить
Организация Обеспокоиных Наций.... После второй мировой Лига Наций ушла в небытие как скоро и ООН...
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21.04.2022 08:03 Ответить
Обеспокоенные Озабоченные Ничтожества...
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21.04.2022 09:27 Ответить
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21.04.2022 08:04 Ответить
Хтось сумнівався. Вони якраз запланували обстріли.
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21.04.2022 08:04 Ответить
А найголовніше - вони дійсно вірять тому, що кажуть. Геть усі вірять. кацапія - територія зомбі, у яких замість голови - телевізор з ху.лом усередині, а замість дупи - морда лаврова
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21.04.2022 08:04 Ответить
а где лысый куй -Небензя ?
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21.04.2022 08:04 Ответить
Це лише невелика частина того що потрібно знати про брехливих лицемірних кацапських свиней...
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21.04.2022 08:05 Ответить
Краще би повідомив, що там з резолюцією Генасамблеї про припинення права касапського голосу в Радбезі ООН
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21.04.2022 08:05 Ответить
Нехай той придурок Гутеріш обітреться.

Але йому мало, він тепер ще зустрітися з фюрером хоче.
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21.04.2022 08:05 Ответить
беляков, отлєзь, гніда. а то ти з методички копіюєш уже, нє глядя.
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21.04.2022 09:14 Ответить
Щось несподіване сталося?
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21.04.2022 08:08 Ответить
Хто б сумнівався... вони зараз "посвятять" "кулічі" зі свастикою и знов вбивати
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21.04.2022 08:09 Ответить
Навіть до кінця не додивився, огидно, кожне слово брехня.
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21.04.2022 08:10 Ответить
А я взагалі не вмикала. Мене тіпає од їхнього гидотного акценту.
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21.04.2022 08:18 Ответить
Pozzия в ООН? Это уже нонсенс.
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21.04.2022 08:11 Ответить
Підари свинособачі
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21.04.2022 08:15 Ответить
Чуркін свого часу, здох. Здохне і цей. Амінь.
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21.04.2022 08:15 Ответить
Сатанисты лапотные.
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21.04.2022 08:17 Ответить
Екс-посол США в Україні: Київ розумніше прийняти в НАТО, ніж дати гарантії безпеки Дипломат вважає, що після кривавих злочинів росіян в Бучі, розмови про нейтральний статус України втратили будь який сенс

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21.04.2022 08:22 Ответить
Всі західні екси, кажуть розумні слова.
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21.04.2022 08:59 Ответить
тому що экси... відповідальність нести не будуть за слова...
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21.04.2022 09:51 Ответить
а Арахамія з подоляком так не вважають
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21.04.2022 09:16 Ответить
гундяєв благословив... єдине питання - коли на расєє буде переписана біблія?...
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21.04.2022 08:25 Ответить
Недарма у них бані (куполи) монгольські.
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21.04.2022 08:25 Ответить
не монгольские а татарские. А в чем проблема? Что украли (в захваченной Казани) по и поставили
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21.04.2022 08:40 Ответить
Хреста на ніх немає. Замість нього буква "Z", а у самих керывних мабуть свастіка. Тому мабуть і трісочка від хреста не зберігла їх корабель від ураження.
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21.04.2022 08:27 Ответить
Якщо вона дійсно від Хреста, то стала на сторону світла.
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21.04.2022 08:37 Ответить
Для цих "православних" сектантів Великдень - 9 мая. Це православні некроманти, а не християни. Сподіваюся, їхній великдень ЗСУ теж їм св'яткувати не дасть.
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21.04.2022 08:29 Ответить
Московия и Пасха ? Отказ о перемирии на Светлое Воскресенье подтверждает что РПЦ это сатанинская секта, а все их разговоры о Боге и христианстве всего лишь пустая болтовня.
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21.04.2022 08:38 Ответить
А що? Хтось здивований тим, що орки, які ніколи християнами не були ігнорять Воскресіння ?
Орки є орки і поки вони є - воскресіння для них одне - біблійне друге - у озеро огняне - а там їм джавеліни квіточками будуть, бо джавелін жалить раз, а пекло не має часу кінця терміну дії.
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21.04.2022 08:43 Ответить
"також влаштувати провокації і запустити фейки про російських солдатів"
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21.04.2022 08:50 Ответить
Яке 'свято'- таке і перемир'я!
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21.04.2022 08:52 Ответить
хто вважає, що кацапи християни?
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21.04.2022 09:01 Ответить
а куда "кучерявого" придурковатого охломона москали затырили?
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21.04.2022 09:23 Ответить
Від антихристів іншого і не очікували. Вони будуть горіти в пеклі!!!
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21.04.2022 09:33 Ответить
4 дня потерять???их и так время поджимает - победобесие ж на носу...а похвастаться кроме как намарадеренного пока не чем...
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21.04.2022 09:50 Ответить
хай макрон із шольцом дивляться і скажуть що з новим фюрером можна вести переговори
тут херню розповідає, а на окупованих територіях сотні людей вбивають,
хтось би там його стулом у@бав
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21.04.2022 09:57 Ответить
Я не удивлён.
А что ещё можно было ожидать от жидов (Библ.)? На кацапстане уже более 500 лет живут без какой либо веры! Аферюги в рясах "освящают" убийц, даже орудия для убийства! Из какой это религии??? Даже взять куйндю, на нарах оно должно сидеть за воровство, контрабанду, педофилию и тому подобное, а оно прислуживает антихристу и его чертям...

Вот говорят, что русские - народ-богоносец. Правда, они люди религиозные. Они прежде, чем тебя топором зарубить обязательно перекрестятся. -- Ф. Достоевский
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21.04.2022 10:09 Ответить
- "Ми не такі, як Німеччина!"

Під таким гаслом Нідерланди передають зброю Україні

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21.04.2022 10:16 Ответить
БЛИСКАВКА
Президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм завода «Азовсталь» в городе Мариуполь, приказал отменить его.

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю его отменить. Нужно думать о сохранении жизней и здоровья наших солдат», - заявил российский лидер.
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21.04.2022 10:29 Ответить
А где Небендзя? Скоропостижно скончался? Чем то не угодил фюреру?
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21.04.2022 10:30 Ответить
Отже Гундяй благословив на Пасху бомбити в тому числі і храми.Онуфрій!Може досить вже лизати дупу Кирилу Гамняєву?
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21.04.2022 10:30 Ответить
Пане Віктор Св., ви би бачили Онуфрієву "хижку" чи хатку в Чернівцях, то зрозуміли б,що міняти,чи відказатись від того що він має зараз-ну аж ніяк...В нього вже зараз рай.
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21.04.2022 10:41 Ответить
Боже, воно не вміє навіть читати. ( Це я про виступ на Радбезі ООН представника рашкі)
На планеті Земля існує людство, тварини, рослини і кацапи. І кожне з цих царст існує і живе за своїми законами.
Ось зараз заквітнув абрикос. І нікому не впаде в думку коригувати це. Як не тужця (хоч всрись) змінити це, чи видати якийсь указ, нічого з цим не вдієш. Кожна деревина сама по собі знає, коли їй зацвітати. Хтось днем раніше, а хто пізніше. До чого я це кажу. У кацапів своє життя. І ми нічого з цим не зробимо. Ми намагаємося їх навчити жити по-людському, за правилами нашого світу. І нам боляче від того, що вони цього не роблять, а роблять все навпаки. Вбивають дітей, жінок, немічних; грабують, рушать, казалось би, те, що побудоване для блага людей. Нам не зрозуміти: чому істоти схожі на нас називають війну спецоперацією, вбивства якимось визволенням, чому батьки навчають своїх дітей, як грабувати, як і кого гвалтувати. І все буде, як із тим абрикосом, якого не заставиш квітнути у травні, так і кацапу не впорати, що людство живе за совсім іншими законами, ніж вони.
Що роблять жі скаженілим псом. Його вбивають заради того, щоб все навкруги не скаженіло. Теж саме треба зробити і з расєєю. Заради всього людства, заради цивілізації її треба знищити, прибрати з планети Земля і залишити тільки ЛЮДСТВО, ТВАРИН І РОСЛИНИ. Принаймні ці три царства мирно уживаються на планеті ЗЕМЛЯ.
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21.04.2022 10:39 Ответить
Их религия - культ смерти и войны, их бог - Ваал.
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21.04.2022 10:43 Ответить
в орков нет ничего святого кроме *****-путина
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21.04.2022 11:06 Ответить
ну что можно сказать за этих чертей?одним словом черти..
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21.04.2022 11:58 Ответить
Хороший райсисянец мертвый райсисянец
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21.04.2022 12:00 Ответить
Рашисти в своїй тупій башці не розуміють що вони вже програли при любих подіях.Через рік вони з витянутою рукою будуть стояти в переходах.
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21.04.2022 12:40 Ответить
На жаль їм поХ - заради "вялічія" вони і лайно будуть їсти з асфальту.
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21.04.2022 13:10 Ответить
На жаль їм поХ - заради "вялічія" вони і лайно будуть їсти з асфальту.
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21.04.2022 13:11 Ответить
А пєтух папа римський волав що Українці і кацапи то один народ, ватиканський маразм прогресує
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21.04.2022 13:08 Ответить
Нехристі!
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21.04.2022 14:07 Ответить
«Москвичи - дикие во фраках! Церковь и модная лавка. Монахи и трактир.» М. Погодин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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21.04.2022 14:12 Ответить
Який "ВЕЛИКДЕНЬ" у сатаністів ?!
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21.04.2022 14:30 Ответить
 
 