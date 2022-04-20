Россию нужно признать государством-спонсором терроризма, а ВС РФ – террористической организацией, - Зеленский
Все государственные чиновники России, поддерживающие эту позорную войну, должны получить логичный санкционный ответ от демократического мира.
Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, а российские Вооруженные силы должны быть признаны террористической организацией.
Сейчас в Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета. Обсудили это сегодня с Шарлем Мишелем. Работаем над тем, чтобы сделать его по-настоящему болезненным для российской военной машины и Российского государства в целом.
Я подчеркиваю во время каждых переговоров, что санкции нужны не как самоцель, а как практический инструмент, чтобы побудить Россию искать мир", - сказал глава государства.
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А терирористична держава!! Як ІДІЛ..
Чого ти теревені розводиш?!
Давай указ, чи проект закону, чи спочатку нехай Європа робить?
Что скажет Зеленский по этому вопросу?
Арахамию лучше не спрашивать - пробы негде ставить
Может ли Ю.Бутусов передать вопрос Зеленскому?