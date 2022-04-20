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армия РФ (18001) Зеленский (19011) россия (92990) терроризм (18643)

Россию нужно признать государством-спонсором терроризма, а ВС РФ – террористической организацией, - Зеленский

зеленський

Все государственные чиновники России, поддерживающие эту позорную войну, должны получить логичный санкционный ответ от демократического мира.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, а российские Вооруженные силы должны быть признаны террористической организацией.

Сейчас в Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета. Обсудили это сегодня с Шарлем Мишелем. Работаем над тем, чтобы сделать его по-настоящему болезненным для российской военной машины и Российского государства в целом.

Я подчеркиваю во время каждых переговоров, что санкции нужны не как самоцель, а как практический инструмент, чтобы побудить Россию искать мир", - сказал глава государства.

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Топ комментарии
+13
Та не "спонсор"!
А терирористична держава!! Як ІДІЛ..
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20.04.2022 23:33
+10
О і ти пан президент нарешті перестанеш загравати до *****? Бо з терористами перемовин не ведуть! Як то кажуть - почни з себе вже сьогодні
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20.04.2022 23:42
+7
А их фюрера - Х...лом. А страну в ООН именовать впредь Х...ляндия
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20.04.2022 23:49
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20.04.2022 23:29 Ответить
6 пакет без ембарго нафти і цілком енергоресурсів не вартий навіть паперу на якому його підпишуть.
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20.04.2022 23:33 Ответить
Та не "спонсор"!
А терирористична держава!! Як ІДІЛ..
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20.04.2022 23:33 Ответить
У США есть закон, который так называется - страна спонсор терроризма. Тогда не смогут торговать никто с РФ, потому что если будут, то по закону с ними не будет США торговать. То бишь с РФ никто не будет торговать!
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21.04.2022 00:43 Ответить
https://www.reddit.com/r/memes/comments/u81vt2/volodymyr_wick/
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20.04.2022 23:42 Ответить
О і ти пан президент нарешті перестанеш загравати до *****? Бо з терористами перемовин не ведуть! Як то кажуть - почни з себе вже сьогодні
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20.04.2022 23:42 Ответить
Так починай діяти в визнавай!
Чого ти теревені розводиш?!
Давай указ, чи проект закону, чи спочатку нехай Європа робить?
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20.04.2022 23:43 Ответить
Єто другоє.
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21.04.2022 00:24 Ответить
Это закон США был против Ирана. Когда США признают РФ - страной спонсором терроризма, то с РФ никто не будет торговать, а если будут, то США прекратят торговать с теми странами, которые с РФ будут торговать. То бишь с РФ никто не будет торговать. А Украина может тоже признать РФ страной спонсором терроризма, но это символический ущерб РФ нанесет. Но Украинский парламент тоже должен признать РФ, это в информационном пространстве на весь мир будет реклама, что русские - это террористы!
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21.04.2022 00:52 Ответить
А их фюрера - Х...лом. А страну в ООН именовать впредь Х...ляндия
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20.04.2022 23:49 Ответить
Это пора ещё с того момента как рос техника доставалась сепаратистам
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20.04.2022 23:53 Ответить
О! Вже не та сторона?
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20.04.2022 23:57 Ответить
По поводу сообщения Ю.Швеца сегодня о воровстве поставок Западного вооружения? Военным нужна своя структура для организаации обеспечения и логистики, а типа Гончаренко - на общественный контроль, и американцев - кураторами проекта логичтики по всей цепочке вплоть до окопа, пкаа не отказались помогать

Что скажет Зеленский по этому вопросу?
Арахамию лучше не спрашивать - пробы негде ставить

Может ли Ю.Бутусов передать вопрос Зеленскому?
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21.04.2022 00:30 Ответить
Смотрел вчера Юрия Швеца № 201 выпуск. То что он рассказал о поставках вооружения и как этот процесс подмяли под себя барыги, это полный писец.
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21.04.2022 08:45 Ответить
Поддерживаю.
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21.04.2022 01:12 Ответить
Московитское правительство в полном составе должно быть признано террористической группировкой. Это на 100% так и есть. Они просто не такие тупые, как мусульманские террористические группировки, вот и все отличие.
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21.04.2022 01:20 Ответить
коопреатив озеро и так террористы с 1917 и 1993 -и шо это даст...
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21.04.2022 01:42 Ответить
ВЕСЬ МИР ПОКРЫВАЛ ********* И ЕГО КРОВАВЫЙ РЕЖИМ а нужно официально назвать МРАЗЕЙ своими именами рашисты - террористы ‼️
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21.04.2022 08:28 Ответить
А тебе Оманське брехло винним бездарними діями у заохоченні нападу, та просуванням із Чонгару!
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21.04.2022 03:08 Ответить
Смешные санкции и болтовня.
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21.04.2022 08:31 Ответить
 
 