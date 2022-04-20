Россию нужно признать государством-спонсором терроризма, а ВС РФ – террористической организацией, - Зеленский

Все государственные чиновники России, поддерживающие эту позорную войну, должны получить логичный санкционный ответ от демократического мира.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, а российские Вооруженные силы должны быть признаны террористической организацией.

Сейчас в Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета. Обсудили это сегодня с Шарлем Мишелем. Работаем над тем, чтобы сделать его по-настоящему болезненным для российской военной машины и Российского государства в целом.

Я подчеркиваю во время каждых переговоров, что санкции нужны не как самоцель, а как практический инструмент, чтобы побудить Россию искать мир", - сказал глава государства.

Читайте также: Путин отправил воевать против Украины российского неонациста, поздравлявшего Гитлера с днем рождения, - Казанский. ФОТО