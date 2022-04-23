О 5:35 у Миколаєві пролунав потужний вибух.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий канал.

О 1:23 в місті було оголошено повітряну тривогу. О 1:45 був відбій тривоги, проте вибухи тривали.

О 5:35 у місті пролунав потужний вибух. Що саме і де було підірвано поки не повідомляється.

Жителів міста наполегливо просять не залишати своїх укриттів.

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