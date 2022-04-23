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У Миколаєві пролунав потужний вибух

миколаїв

О 5:35 у Миколаєві пролунав потужний вибух.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий канал.

О 1:23 в місті було оголошено повітряну тривогу. О 1:45 був відбій тривоги, проте вибухи тривали.

О 5:35 у місті пролунав потужний вибух. Що саме і де було підірвано поки не повідомляється.

Жителів міста наполегливо просять не залишати своїх укриттів.

Також читайте: Данія очолить відновлення Миколаєва,- прем'єр Фредеріксен

Автор: 

вибух (4474) Миколаїв (1807)


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Топ коментарі
+31
Куди відіслали генерала Марченко? Що, коли люди почали говорити і писати хто насправді чудово впорався із ситуацією на Миколаївщині , то в опі запереживали за свого тік-ток балабола, який після загибелі 60 людей перше що сказав це те що орки знищили його запас айкосів?
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23.04.2022 07:03
+21
Прибирають вс1х, хто стае б1льш популярний, н1ж президент, кого хвалять люди, про кого говорять з подякою. Скаж1ть, може президент нагородив Марченка за оборону Микола1ва?
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23.04.2022 07:38
+18
Коли обмежені можливості(ракети) , то " херачити "треба туди , куди дійсно треба , а не зі злості кулаком по стіні
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23.04.2022 07:19
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Куди відіслали генерала Марченко? Що, коли люди почали говорити і писати хто насправді чудово впорався із ситуацією на Миколаївщині , то в опі запереживали за свого тік-ток балабола, який після загибелі 60 людей перше що сказав це те що орки знищили його запас айкосів?
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23.04.2022 07:03 Відповісти
Прибирають вс1х, хто стае б1льш популярний, н1ж президент, кого хвалять люди, про кого говорять з подякою. Скаж1ть, може президент нагородив Марченка за оборону Микола1ва?
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23.04.2022 07:38 Відповісти
Зеленій наволочі не жалко людей, які постійно потерпають від обстрілів, і без води вже десять діб, їм цінний імідж і хвальба "Я не втік" "подушки і шоколадки з їх зображенням, як найкрутіших захисників" і його спецпідрозділу "95 кварталу", та заробітчан, які перейшли від януковича "Я втік" і " я лох" до зеленського "Я не ватік" і "я не лох", це всім відомі татаров, демченко, подоляк, єрмак, портнов, венрещак з чоловіком і новоприбівші хламідія.
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23.04.2022 08:35 Відповісти
То що він не втік - то не заслуга. Його прямий обовязок, згідно Конституції, оборона країни. До того ж можно тільки уявити скільки народу його охороняє. А то що десятки тисяч війскових, нацгвардійців, поліцейських не втікли, то нічого?
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23.04.2022 08:52 Відповісти
то Загрядотряд ССО ))))) а то Баканов уже собрался ермаков вывозить (т.е. всю действующую власть) а Ленка-Бренд давно слиняла забгор
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23.04.2022 09:33 Відповісти
Прибирають вс1х, хто популярний б1льше н1ж президент, про кого багато говорять люди з подякою. Скаж1ть, а президент нагородив Марченка за оборону Микола1ва 1 якщо н1, то чому?
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23.04.2022 07:42 Відповісти
час вже хєрачити по ростовам і бєлгарадам, куди зможемо
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23.04.2022 07:08 Відповісти
Коли обмежені можливості(ракети) , то " херачити "треба туди , куди дійсно треба , а не зі злості кулаком по стіні
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23.04.2022 07:19 Відповісти
100 % якщо б і була така можливість - не з цією владою боневтіків.
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23.04.2022 07:39 Відповісти
Краще по їбалу кожному, ногою, - тому, хто ці можливості свідомо обмежував з 1994
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23.04.2022 07:36 Відповісти
пане Василю, а чим "херачити"? Ви ж проголосували за асфальт, а не за ЗСУ. "Народжений тупо лежати, не вміє літати". Це я за асфальт і за ракети. Бо Володя використав всі бюджетні кошти, не свої, не Беніні, а народні на асфальт замість оборони. І сьогодні від його помилки, чи відверто навмисних дій потерпають всі українці, але пропагандистська машина " я не втік" зуміла переконати нарід, щоб він зовсім про це не думав, а вважав їх рятувальниками і купував подушечки зі своїми зображеннями, щоб і вночі під час обстрілів міст ракетами, не переставав пам'ятати, хто їх "спасає".
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23.04.2022 09:18 Відповісти
я не голосував, моя совість чиста. правда толку з того мало тепер(
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23.04.2022 16:37 Відповісти
чим , "хєром" ?
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23.04.2022 17:37 Відповісти
я намагався куском асфальта , та . *****, шось не долітає..
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23.04.2022 17:40 Відповісти
Падли рашистські, за все заплатять. Смерть рашистським окупантам!
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23.04.2022 07:08 Відповісти
Щось діється з додаванням коментарію
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23.04.2022 07:28 Відповісти
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23.04.2022 07:37 Відповісти
да уж прямо...с его то сегодняшней гибкостью и физическим состоянием-и так вывернуться?
посмотрите на последние видосы.он теперь собственные руки ловит,бо они живут своей жизнью.
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23.04.2022 08:08 Відповісти
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23.04.2022 07:38 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/pokruche-chernobaevki-arestovich-soobshchil-1650659883.html ВСУ уничтожили командный пункт войск РФ в Херсонской области. Там находоились около 50 военных. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в интервью Марку Фейгину. "Мы накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Это покруче Чернобаевки будет. Там было около 50 старших российских офицеров. Судьба их неизвестна, но думаю, печальна. Взрывалось долго. Передовой командный пункт", - сообщил Арестович.
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23.04.2022 08:43 Відповісти
Люсе верить себя обманывать
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23.04.2022 09:38 Відповісти
Но что-то таки под Херсоном хорошо горело. Кп не КП, но минимум склад БП.
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23.04.2022 17:04 Відповісти
 
 