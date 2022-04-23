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У Миколаєві пролунав потужний вибух
О 5:35 у Миколаєві пролунав потужний вибух.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий канал.
О 1:23 в місті було оголошено повітряну тривогу. О 1:45 був відбій тривоги, проте вибухи тривали.
О 5:35 у місті пролунав потужний вибух. Що саме і де було підірвано поки не повідомляється.
Жителів міста наполегливо просять не залишати своїх укриттів.
Топ коментарі
+31 andi Mir
показати весь коментар23.04.2022 07:03
+21 Наталия П
показати весь коментар23.04.2022 07:38
+18 Юрий Власенко #466752
показати весь коментар23.04.2022 07:19
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посмотрите на последние видосы.он теперь собственные руки ловит,бо они живут своей жизнью.