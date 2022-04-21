Данія очолить відновлення Миколаєва,- прем'єр Фредеріксен

Данія погодилася очолити процес довгострокового відновлення Миколаєва, повідомила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це датська прем'єрка заявила на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у четвер.

"Ми також хотіли б зробити інвестиції у довгострокове відновлення України. Коли ви зверталися до данського парламенту, президенте Зеленський, ви попросили Данію очолити відновлення Миколаєва. Сьогодні ми відповіли на це прохання "так", і ми з нетерпінням чекаємо на цю співпрацю з вами та іншими міжнародними партнерами", - сказала Фредеріксен.

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