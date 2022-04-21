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Данія (718) Миколаїв (1758) Фредеріксен (70)

Данія очолить відновлення Миколаєва,- прем'єр Фредеріксен

данія

Данія погодилася очолити процес довгострокового відновлення Миколаєва, повідомила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це датська прем'єрка заявила на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у четвер.

"Ми також хотіли б зробити інвестиції у довгострокове відновлення України. Коли ви зверталися до данського парламенту, президенте Зеленський, ви попросили Данію очолити відновлення Миколаєва. Сьогодні ми відповіли на це прохання "так", і ми з нетерпінням чекаємо на цю співпрацю з вами та іншими міжнародними партнерами", - сказала Фредеріксен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія виділить приблизно $90 млн на зброю для України, - прем'єрка Фредеріксен

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Буде Украiна! расiя здохне.
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21.04.2022 18:12 Відповісти
Спасибо Дании за то, что она верит в нашу Победу.Спасибо за всю помощь.
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21.04.2022 18:25 Відповісти
***** хотіло, щоб українські міста виглядали як Сизрань чи Мурманськ, а вони будуть виглядати як Копенгаген!
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21.04.2022 18:27 Відповісти
Дания очень консервативная,но очень правильная страна. Спасибо.
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21.04.2022 18:27 Відповісти
Якщо всі кошти візьме під свій контроль - дехто вдавиться просто
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21.04.2022 19:28 Відповісти
В Копенгагене улицы чище чем полы в домах. За день три раза дороги и тротуары машины-пылесосы моют с шампунем!
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21.04.2022 22:38 Відповісти
правильно,и деньги на восстановление что б сами контролировали, а не местные барыги-а то не будет ни денег ,ни домов, и барыги все на исторической родине кварталы в хайфе будут скупать
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21.04.2022 18:41 Відповісти
Будемо раді і вдячні.
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21.04.2022 19:07 Відповісти
об этом еще рано думать только так в зачатках
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21.04.2022 20:08 Відповісти
 
 