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Данія виділить приблизно $90 млн на зброю для України, - прем'єрка Фредеріксен

данія

Прем'єр-міністерка Данії повідомила, що її країна виділить приблизно $90 млн на зброю для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр-міністерка повідомила на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у четвер.

"Ми робитимемо все можливе, щоб підтримати Україну також у майбутньому. Тому я сьогодні поінформувала вас, президенте Зеленський, про значні нові вклади, зокрема майже 600 млн данських крон, це приблизно 90 млн доларів США, на зброю, і це підвищує загальний військовий внесок Данії до понад 1 млрд данських крон", - сказала Фредеріксен.

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"майже 600 данських крон, це приблизно 90 млн доларів".

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Оце я розумію валюта: за одну крону 150 тис. доларів дають. )))
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21.04.2022 17:56 Відповісти
Данцям-респект...
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21.04.2022 17:58 Відповісти
спасибо че уж там
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21.04.2022 18:20 Відповісти
Дякуємо.
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21.04.2022 19:08 Відповісти
 
 