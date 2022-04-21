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Дания (537) Николаев (2110) Фредериксен (61)

Дания возглавит восстановление Николаева, - премьер Фредериксен

данія

Дания согласилась возглавить процесс долгосрочного востановления Николаева, сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом датский премьер заявила на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг.

"Мы бы также хотели сделать инвестиции в долгосрочное восстановление Украины. Когда вы обращались к датскому парламенту, президент Зеленский, вы попросили Данию возглавить восстановление Николаева. Сегодня мы ответили на эту просьбу "да", и мы с нетерпением ждем этого сотрудничества с вами и другими международными партнерами", - сказала Фредериксен.

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Буде Украiна! расiя здохне.
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21.04.2022 18:12 Ответить
Спасибо Дании за то, что она верит в нашу Победу.Спасибо за всю помощь.
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21.04.2022 18:25 Ответить
***** хотіло, щоб українські міста виглядали як Сизрань чи Мурманськ, а вони будуть виглядати як Копенгаген!
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21.04.2022 18:27 Ответить
Дания очень консервативная,но очень правильная страна. Спасибо.
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21.04.2022 18:27 Ответить
Якщо всі кошти візьме під свій контроль - дехто вдавиться просто
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21.04.2022 19:28 Ответить
В Копенгагене улицы чище чем полы в домах. За день три раза дороги и тротуары машины-пылесосы моют с шампунем!
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21.04.2022 22:38 Ответить
правильно,и деньги на восстановление что б сами контролировали, а не местные барыги-а то не будет ни денег ,ни домов, и барыги все на исторической родине кварталы в хайфе будут скупать
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21.04.2022 18:41 Ответить
Будемо раді і вдячні.
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21.04.2022 19:07 Ответить
об этом еще рано думать только так в зачатках
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21.04.2022 20:08 Ответить
 
 