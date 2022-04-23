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США шукають шляхи прискорення виробництва запитуваного Україною озброєння

сша,конгрес

Сполучені Штати шукають шляхи прискорення виробництва запитуваного Україною озброєння.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про можливості наростити додаткові потужності для перевіреної, ефективної зброї, яка потребує мінімальної підготовки і може бути швидко експортована в Україну.

Пентагон розмістив запит на сайті SAM.gov, початковий термін відповіді якого закінчується 6 травня.

Міністерство запросило інформацію про зброю або комерційні можливості, пов'язані з протиповітряною, протитанковою, протипіхотною, береговою обороною, контрбатарейною, безпілотними повітряними системами та засобами зв'язку, такі як радіо або супутниковий інтернет.

Також читайте: США почали постачати Україні РСЗВ, - Нуланд

Автор: 

зброя (7468) США (22950)


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Топ коментарі
+6
Коли Президент заборонить Ермаку пхати сво1 руки та носа до распод1лу гуман1тарно1 допомоги, тод1 пов1ру. Але, Ермак його не послухае, в1н робе, що хоче, на жаль. Слава нашим во1нам!
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23.04.2022 07:32
+5
Прискорення має бути+++...
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23.04.2022 06:59
+5
Подготовка к ленд лизу....отлично
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23.04.2022 07:06
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Прискорення має бути+++...
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23.04.2022 06:59 Відповісти
Буде, Штати так вміють і не один раз це довели )) Да і перша економіка світу це Вам не хухри мухри ))
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23.04.2022 08:28 Відповісти
серьезно типа нечего дать сейчас больше че за *******
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23.04.2022 07:04 Відповісти
Подготовка к ленд лизу....отлично
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23.04.2022 07:06 Відповісти
Ленглиз это взаймы.И как Украина Америке деньги отдаст, если прыпыздэнт уже на 100 млрд от Америки рот раззявил?
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23.04.2022 10:23 Відповісти
рашка ж санкції ввела на США
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23.04.2022 07:06 Відповісти
Інформація від Юрія Швеця дійшла до Президента України.Заходи будуть вжиті терміново!!!! Народ - сила! Слава ЗСУ! Слава українській нації! Слава Україні! Смерть рашистам!
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23.04.2022 07:10 Відповісти
цим повинні займатись правоохоронні органи і СБУ по регіону ,а не цар і бог президент..бо скотимось до автократії
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23.04.2022 07:18 Відповісти
Швец сказал, что доставкой всего, что идет из США будут заниматься исключительно они и даже на территории Украины
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23.04.2022 08:01 Відповісти
швец знает где русский корабль?
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23.04.2022 08:13 Відповісти
Коли Президент заборонить Ермаку пхати сво1 руки та носа до распод1лу гуман1тарно1 допомоги, тод1 пов1ру. Але, Ермак його не послухае, в1н робе, що хоче, на жаль. Слава нашим во1нам!
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23.04.2022 07:32 Відповісти
люська ввечері все роз'яснить, хто комі і де по чому
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23.04.2022 09:27 Відповісти
Чим А-10А не ефективна та перевірена зброя? І навчання займе значно менше часу, ніж на будь-якому іншому військовому літаку НАТО
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23.04.2022 10:06 Відповісти
Дякуємо.
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23.04.2022 10:47 Відповісти
 
 