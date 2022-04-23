США шукають шляхи прискорення виробництва запитуваного Україною озброєння

Сполучені Штати шукають шляхи прискорення виробництва запитуваного Україною озброєння.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про можливості наростити додаткові потужності для перевіреної, ефективної зброї, яка потребує мінімальної підготовки і може бути швидко експортована в Україну.

Пентагон розмістив запит на сайті SAM.gov, початковий термін відповіді якого закінчується 6 травня.

Міністерство запросило інформацію про зброю або комерційні можливості, пов'язані з протиповітряною, протитанковою, протипіхотною, береговою обороною, контрбатарейною, безпілотними повітряними системами та засобами зв'язку, такі як радіо або супутниковий інтернет.

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