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США почали постачати Україні РСЗВ, - Нуланд

нуланд

Сполучені Штати почали постачати Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і працюють з іншими союзниками по НАТО, щоб Україна отримала більше реактивних систем.

Як передає Цензор.НЕТ, по це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Вона зауважила, що реактивні системи залпового вогню, а також артилерія, є в останньому пакеті допомоги від США, та окремо наголосила, що постачання систем вже відбувається.

"Системи РСЗВ ми вже постачаємо", - сказала Нуланд.

Вона додала, що США зараз працюють з іншими союзниками по НАТО з метою, щоб Україна отримала більше реактивних систем.

Читайте також: Визнання дій російської армії в Україні геноцидом відбудеться в США на офіційному рівні, - Нуланд

Окремо вона торкнулась питання боєздатності українських літаків, зауваживши, що є вже кілька держав НАТО, які постачають Україні складові, які дозволяють їй підняти у повітря більше літаків.

"І ви зараз маєте більше літаків на бойовому чергуванні, аніж ще тиждень тому, саме тому, що ви отримали від союзників запчастини та інше до них… Отже, щоби бути абсолютно чіткою, перерахую: РСЗВ вже постачаються; є союзники, які працюють над літаками; а крім цього, є величезна кількість запчастин для військових літаків, які вже змінюють ситуацію", - заявила вона.

Дивіться також: Шмигаль та міністр оборони США у Вашингтоні обговорили військову допомогу ЗСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

США (22925) Нуланд Вікторія (175) РСЗВ (209)


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Топ коментарі
+79
газуй Джо, не стомлюйся.
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22.04.2022 19:42
+52
ТЁТЯ РОЗА

@Anakoyher

·
https://twitter.com/Anakoyher/status/1517511321360773121 2 ч

Благодаря усилиям ВСУ, как признало МО РФ, более 21 тысячи россиян смогут 9 мая понести на палках портреты своих родственников, отдавших жизни за дворцы и яхты Путина и его банды.
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22.04.2022 19:50
+46
Это скорее всего HIMARS будет. В зависимости от боеприпаса - до 270 км!!!
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22.04.2022 19:46
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газуй Джо, не стомлюйся.
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22.04.2022 19:42 Відповісти
Плешивый сейчас судорожно ищет способ съехать с темы с минимальными потерями для себя❗
План:
1. Взять на понт❗
2. Согласится на переговоры.
3. А х.з. что дальше❓
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22.04.2022 19:53 Відповісти
Ничего он не ищет. Не поддавайтесь на вражеские ИПСО, он готов убивать и захватывать территории и дальше. Это его навязчивая идея захватить территорию Украины и он пойдет до конца
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22.04.2022 19:57 Відповісти
Путлер дойдёт до своего конца! Эт точно!...
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22.04.2022 20:01 Відповісти
Главное, что бы планету с собой не забрал
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22.04.2022 20:03 Відповісти
***** до своего конца не сможет, анатомия не позволяет, надо что бі ктото другой наступил ему на конец.Могу візваться добровольцем.
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22.04.2022 22:11 Відповісти
А шо иму уже иго атарвали.
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22.04.2022 22:30 Відповісти
Таке запитання до Вас чим і ким він буде захвачувати нові території і які фінанси? Звідки зброя в нього буде новітня. Бо старий хлам який в них залишився дуже сумнівної якості.
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22.04.2022 20:03 Відповісти
Ну це ви йому скажіть. Він хворий на голову
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22.04.2022 20:07 Відповісти
там старья и боеприпасов на 10 лет войны-при СССР рассчет был на 10 млн.армию на полгода беспрерывных боевых действий-вот и считайте .Да и производство боеприпасов в рашке полного замкнутого цикла по низкотехнологичным ракетам и снарядам.
У нас тоже всего было -но склады кто то же повзрывал (сгорело как минимум 300 тыс.152 мм снарядов только в калиновке,сгорели ракеты для смерчей и ураганов)
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22.04.2022 20:22 Відповісти
Тока чёта для градав у карейцав пакупать сабираюцца.
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22.04.2022 22:32 Відповісти
Цього " старого хламу " - артилерія , різні рсзв дуже багато . Не треба це недооцінювати . Обстріли дуже масивні та серйозні .
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22.04.2022 21:19 Відповісти
Ага, пойдёт до конца, своей паскудной жизни.
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22.04.2022 20:35 Відповісти
Может только взять в р.т
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22.04.2022 20:00 Відповісти
щось на сайті робить не так, а скоріше не робить зовсім.
спробував знайти вашу відповідь у "відповіді та оцінкі" - не знайшов...
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22.04.2022 20:02 Відповісти
надо все время нажимть F5 - тогда работает
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22.04.2022 20:15 Відповісти
не в мене... замахався рефрешать, відповідей нема, вподобайки є.
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22.04.2022 20:39 Відповісти
есть только лайки. Ответов нет неск. дней...ответы более интересны
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22.04.2022 23:47 Відповісти
Печенюшки теперь выглядят так 😁
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22.04.2022 20:10 Відповісти
Это все прекрасно но нам бы еще крылатых ракет ***▪︎ть брянские, ростовские, белгородские аеродромы и нефтехранилища с железнодорожными мостами и военными базами
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22.04.2022 20:34 Відповісти
в біології це називається "харчовий паразитизм"

ФСБ почала «кришувати» російських військових-мародерів

Вони вилучають у них дорогі награбовані в Україні товари, а натомість обіцяють не притягувати до кримінальної відповідальності.

Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

«Я уже ничего не вывезу. 63 айфона было. 13-х, на 512 гигабайт, Pro Max. Сколько б бабок было!» - розповідає окупант своїй дружині.

«И куда вы дели это всё?» - зі здивуванням перепитує вона.

«Фебсы забрали! ФСБшники», - розчаровано відповідає вояка.

Напевно, після масового виходу західних брендів із ринку рф ФСБ отримала нове стратегічне завдання з «імпортозаміщення». Принаймні для свого керівництва…

Що ж, потужна зміна функціоналу в ворожої спецслужби… Але нагадуємо мародерам з Лубянки, що все награбоване доведеться повернути чи компенсувати збитки.

Слава Україні!
https://t.me/operativnoZSU/20468
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22.04.2022 19:43 Відповісти
кормовая база сокращается. а пищевые цепочки никто не отменял..., и получается что москалики сдохнут задарма..... ))
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22.04.2022 20:32 Відповісти
Все давайте, все опануємо, смерть москалям.
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22.04.2022 19:44 Відповісти
Это скорее всего HIMARS будет. В зависимости от боеприпаса - до 270 км!!!
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22.04.2022 19:46 Відповісти
Хунта одобрямс👍
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22.04.2022 19:47 Відповісти
HIMARS итак более дешевый вариант ранее созданного комплекса. Так что нам подойдет.
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22.04.2022 19:58 Відповісти
грады они могут и не давать-стрелять нечем почти,поэтому будут давать свое и с боеприпасами
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22.04.2022 20:23 Відповісти
Чтобы не дали, и на том спасибо за помощь.
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22.04.2022 20:40 Відповісти
Як побачу залпи по москалям, моя мрія здійсниться!
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22.04.2022 20:06 Відповісти
Думаю крымская группировка на полуострове начинает чувствовать себя все более некомфортно. Хочется перемен и поехать на более цивилизованный Сахалин)))
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22.04.2022 20:08 Відповісти
Бувають такі РСЗО???
Я думав 50-70 км максимум
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22.04.2022 20:19 Відповісти
Торнадо с бьёт на 120 км.
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22.04.2022 20:30 Відповісти
Любой Смерч и его модификации бьют на 120 км .Украинская модификация смерча Ольха бьёт на 130 -200 км в зависимости от боеприпаса и его веса
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22.04.2022 22:06 Відповісти
нам надо дальше!!!
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22.04.2022 23:48 Відповісти
.."В зависимости от боеприпаса - до 270 км!" А какова точность этого вооружения, +/- 300м?
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22.04.2022 20:31 Відповісти
это тебе к Пентагону...
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22.04.2022 20:44 Відповісти
+ - 50 двухсотых👍
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22.04.2022 22:07 Відповісти
Якби то був HIMARS - це був би найкращий для нас варіант!!! Там найширша лінійка ***********: від найменшої дальності до майже 300 км.
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22.04.2022 20:55 Відповісти
Такі да- тут все точно описано ще вчора:

https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-19-20-april-2022-43dee2800321
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22.04.2022 23:51 Відповісти
👍+
Гаубицы ************** 2000 👍 Голландия помогает❗
Погуглите характеристики. Отличная зажмурка кацапов.
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22.04.2022 19:46 Відповісти
Погуглили-, зачётная приблуда
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22.04.2022 20:01 Відповісти
Ого, зачотна вундервафля, московитська косарка
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22.04.2022 20:29 Відповісти
Операційна дальність 420 км (261 миль)
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22.04.2022 20:30 Відповісти
Це запас ходу на одній заправці.
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22.04.2022 20:55 Відповісти
Нуланд - ти огонь!
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22.04.2022 19:48 Відповісти
Тут вопрос в каких количествах поставят .Десяток машин обстановку на фронте коренным образом не изменит
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22.04.2022 22:08 Відповісти
вопрос в дальности....
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22.04.2022 23:49 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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22.04.2022 19:49 Відповісти
Перед вторжением было дислоцировано к границам Украины 300 самолетов. Допустим, из них осталось 130. Но в запасе еще сотни. Так что самолеты очень нужны, не только запчасти к старым. Непонятное и неуместное жлобство Запада, у США самолетов сотни и сотни. У Великобритании всего 145.
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22.04.2022 19:50 Відповісти
Зате льотчиків професіоналів у них не дуже в запасі є... Якось так.
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22.04.2022 20:12 Відповісти
дело не жлобстве. раша им пригорозила яо за самолеты. все ус*лись
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22.04.2022 23:50 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА

@Anakoyher

·
https://twitter.com/Anakoyher/status/1517511321360773121 2 ч

Благодаря усилиям ВСУ, как признало МО РФ, более 21 тысячи россиян смогут 9 мая понести на палках портреты своих родственников, отдавших жизни за дворцы и яхты Путина и его банды.
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22.04.2022 19:50 Відповісти
Більше зброї - більше "хороших русских"!!!
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22.04.2022 20:02 Відповісти
Хроника лжи канцлера Германии Олафа Шольца:

▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.

▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.

▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.

▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.

▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.

▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.

▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.

▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.

▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.

▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.

▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.

▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.

▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.

▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.

▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.

▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.

▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.

Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь
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22.04.2022 20:04 Відповісти
Шольц👎💨
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22.04.2022 22:10 Відповісти
Так Шольц чи Смальц?
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22.04.2022 22:20 Відповісти
пойдет под трибунал. рано или поздно. Вместе с венграми
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22.04.2022 23:51 Відповісти
РСЗО HIMARS видимо, другой у них нет
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22.04.2022 20:07 Відповісти
Есть вроде как https://en.m.wikipedia.org/wiki/M270_Multiple_Launch_Rocket_System
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22.04.2022 20:10 Відповісти
Є інша - M270 MLRS
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22.04.2022 20:27 Відповісти
Це сто процентів Хімарс. Вчора Тім Кук написав про це
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22.04.2022 23:53 Відповісти
Останні новини "з полів" - на Миколаїв збоку Херсону пішли танки.
Вірю в нашу перемогу, але не забуваю читати молитви.
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22.04.2022 20:11 Відповісти
Они что, газет не читают? Прибыла новая партия Джавелинов, 500 шт.
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22.04.2022 20:33 Відповісти
З палив, шо абашли Херсон и идут к Крыму.
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22.04.2022 22:39 Відповісти
Дякуємо за допомогу. Нам ще будь-ласка 10-15 шт ударних БПЛА MQ-9 Reaper, можна модифікований 2020 року.
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22.04.2022 20:16 Відповісти
Очень хорошо!
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22.04.2022 20:17 Відповісти
Теперь еще Patriot несколько дивизионов. и ОТРК штук 30 любые. и кацапов будем гнать до урала!
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22.04.2022 20:18 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028&__cft__[0]=AZUDSLXOjz44Uvxt_9idrl3IY-AgGBKz6G6_d-uVZqb5BZCESyQyYJD6bYqT2q1D4OJwWjM-L26zVqNEPmF2c9SBmKS3IzD2izBgRsB3RWfWVOGMve4hytzK_Nx-SiV4ZhY&__tn__=-]C%2CP-R Яків Євгенович is with https://www.facebook.com/yakiv60?__cft__[0]=AZUDSLXOjz44Uvxt_9idrl3IY-AgGBKz6G6_d-uVZqb5BZCESyQyYJD6bYqT2q1D4OJwWjM-L26zVqNEPmF2c9SBmKS3IzD2izBgRsB3RWfWVOGMve4hytzK_Nx-SiV4ZhY&__tn__=-]C%2CP-R Yakiv Evgenovich .

Ці дві новини, з різницею в кілька годин виглядають просто.. якось по-zєлєнскі.

"Здавайте зброю" казали вони.

Послав нахер.





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1 Comment

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22.04.2022 20:22 Відповісти
ВПК россии в очередной раз зажигает (видео)

Читать подробнее... https://giperboloid.info/vpk-rossii-v-ocherednoj-raz-zazhigaet-video/ .
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22.04.2022 20:25 Відповісти
Может это НПО "Энергия" ? Это уже баллистические ракеты.
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22.04.2022 20:34 Відповісти
Ще би дізнатися, які гниди постійно знаходять спосіб злити переміщення військової допомоги? Мокшанська шваль не просто так ракетами кидається, точні кординати мають. І криса сидить в рядах серед своїх.
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22.04.2022 20:26 Відповісти
ой ***** вам москалi.... )
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22.04.2022 20:26 Відповісти
Interesni ecio briti raketi postavyt brimston,tak oni s samoliotov puskajet,no mozno i na bmp ustrojit eto tanki unictozyt s distanciji 12 kilometrov.Govoriat juvelirno tocnyje,na kacapov uvidem naskolko tocni.
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22.04.2022 20:27 Відповісти
Люблю запах горілої русні поутру.
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22.04.2022 20:36 Відповісти
от это дело!!! и ракеты к MLRS эшелонами плиз!!!!...это вот ПО НАСТОРЯЩЕМУ отльчная новость!!!
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22.04.2022 20:38 Відповісти
И много их будет ,а то десяток машин ситуацию не спасёт
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22.04.2022 20:47 Відповісти
кто прокооммнтирует соообщение

Тысячи тонн боеприпасов на 65-м арсенале ВСУ в Харьковской области достались российским войскам
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22.04.2022 20:49 Відповісти
Кто-то должен коментировать копипасту говнопропаганды из срусь.сру?
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22.04.2022 20:56 Відповісти
100500 тон. Нехрен по паРашинским помойкам лазить если ты не кремлебот. У нас таких запасов в принципе там не было даже в мирное время, а спустя два месяца войны и подавно.
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22.04.2022 21:36 Відповісти
скорее всего будут M270 MLRS - дальность до 40-80 км в зависимости от типа боеприпаса.
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22.04.2022 20:52 Відповісти
І що саме цікаве, рсзв Himars має опцію стрільби ОТР ATACMS.
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22.04.2022 20:52 Відповісти
И блуждающих дронов подкиньте - для нашей войны самое то:
дальность нормальная, работает точечно, но цели можно выбирать, оператор в безопасности, а противник не понимает что это было.
"Кто-то опять не там покурил."
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22.04.2022 21:36 Відповісти
ПЕТИЦІЯ

Прохання підписати й максимально поширити!!





PETITION.KMU.GOV.UA

Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»
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22.04.2022 22:29 Відповісти
ось так завжди: спочатку "пєчєнькі", а потім - РСЗВ)))
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22.04.2022 22:57 Відповісти
какая дальность этих РСЗВ? это ключевой вопрос
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22.04.2022 23:53 Відповісти
Какая-какая? ТАКАЯ !
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23.04.2022 00:51 Відповісти
Це не лише РСЗВ, більшість про це і не знає)))
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23.04.2022 03:28 Відповісти
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23.04.2022 03:44 Відповісти
добре
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23.04.2022 05:10 Відповісти
 
 