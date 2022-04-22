США почали постачати Україні РСЗВ, - Нуланд

Сполучені Штати почали постачати Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і працюють з іншими союзниками по НАТО, щоб Україна отримала більше реактивних систем.

Як передає Цензор.НЕТ, по це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Вона зауважила, що реактивні системи залпового вогню, а також артилерія, є в останньому пакеті допомоги від США, та окремо наголосила, що постачання систем вже відбувається.

"Системи РСЗВ ми вже постачаємо", - сказала Нуланд.

Вона додала, що США зараз працюють з іншими союзниками по НАТО з метою, щоб Україна отримала більше реактивних систем.

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Окремо вона торкнулась питання боєздатності українських літаків, зауваживши, що є вже кілька держав НАТО, які постачають Україні складові, які дозволяють їй підняти у повітря більше літаків.

"І ви зараз маєте більше літаків на бойовому чергуванні, аніж ще тиждень тому, саме тому, що ви отримали від союзників запчастини та інше до них… Отже, щоби бути абсолютно чіткою, перерахую: РСЗВ вже постачаються; є союзники, які працюють над літаками; а крім цього, є величезна кількість запчастин для військових літаків, які вже змінюють ситуацію", - заявила вона.

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