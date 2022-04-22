США почали постачати Україні РСЗВ, - Нуланд
Сполучені Штати почали постачати Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і працюють з іншими союзниками по НАТО, щоб Україна отримала більше реактивних систем.
Як передає Цензор.НЕТ, по це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.
Вона зауважила, що реактивні системи залпового вогню, а також артилерія, є в останньому пакеті допомоги від США, та окремо наголосила, що постачання систем вже відбувається.
"Системи РСЗВ ми вже постачаємо", - сказала Нуланд.
Вона додала, що США зараз працюють з іншими союзниками по НАТО з метою, щоб Україна отримала більше реактивних систем.
Окремо вона торкнулась питання боєздатності українських літаків, зауваживши, що є вже кілька держав НАТО, які постачають Україні складові, які дозволяють їй підняти у повітря більше літаків.
"І ви зараз маєте більше літаків на бойовому чергуванні, аніж ще тиждень тому, саме тому, що ви отримали від союзників запчастини та інше до них… Отже, щоби бути абсолютно чіткою, перерахую: РСЗВ вже постачаються; є союзники, які працюють над літаками; а крім цього, є величезна кількість запчастин для військових літаків, які вже змінюють ситуацію", - заявила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
План:
1. Взять на понт❗
2. Согласится на переговоры.
3. А х.з. что дальше❓
У нас тоже всего было -но склады кто то же повзрывал (сгорело как минимум 300 тыс.152 мм снарядов только в калиновке,сгорели ракеты для смерчей и ураганов)
спробував знайти вашу відповідь у "відповіді та оцінкі" - не знайшов...
ФСБ почала «кришувати» російських військових-мародерів
Вони вилучають у них дорогі награбовані в Україні товари, а натомість обіцяють не притягувати до кримінальної відповідальності.
Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ.
«Я уже ничего не вывезу. 63 айфона было. 13-х, на 512 гигабайт, Pro Max. Сколько б бабок было!» - розповідає окупант своїй дружині.
«И куда вы дели это всё?» - зі здивуванням перепитує вона.
«Фебсы забрали! ФСБшники», - розчаровано відповідає вояка.
Напевно, після масового виходу західних брендів із ринку рф ФСБ отримала нове стратегічне завдання з «імпортозаміщення». Принаймні для свого керівництва…
Що ж, потужна зміна функціоналу в ворожої спецслужби… Але нагадуємо мародерам з Лубянки, що все награбоване доведеться повернути чи компенсувати збитки.
Слава Україні!
https://t.me/operativnoZSU/20468
Я думав 50-70 км максимум
https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-19-20-april-2022-43dee2800321
Гаубицы ************** 2000 👍 Голландия помогает❗
Погуглите характеристики. Отличная зажмурка кацапов.
@Anakoyher
·
https://twitter.com/Anakoyher/status/1517511321360773121 2 ч
Благодаря усилиям ВСУ, как признало МО РФ, более 21 тысячи россиян смогут 9 мая понести на палках портреты своих родственников, отдавших жизни за дворцы и яхты Путина и его банды.
▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.
▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.
▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.
▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.
▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.
▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.
▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.
▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.
▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.
▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.
▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.
▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.
▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.
▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.
▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.
▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.
Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь
Вірю в нашу перемогу, але не забуваю читати молитви.
Ці дві новини, з різницею в кілька годин виглядають просто.. якось по-zєлєнскі.
"Здавайте зброю" казали вони.
Послав нахер.
3030
1 Comment
1 Share
Like
Share
Читать подробнее... https://giperboloid.info/vpk-rossii-v-ocherednoj-raz-zazhigaet-video/ .
Тысячи тонн боеприпасов на 65-м арсенале ВСУ в Харьковской области достались российским войскам
дальность нормальная, работает точечно, но цели можно выбирать, оператор в безопасности, а противник не понимает что это было.
"Кто-то опять не там покурил."
Прохання підписати й максимально поширити!!
PETITION.KMU.GOV.UA
Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»