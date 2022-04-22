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США начали поставлять Украине РСЗО, - Нуланд

нуланд

Соединенные Штаты начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) и работают с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Европейской правде" рассказала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Она отметила, что реактивные системы залпового огня, а также артиллерия, есть в последнем пакете помощи от США, и особо подчеркнула, что поставка систем уже происходит.

"Системы РСЗО мы уже поставляем", - сказала Нуланд.

Она добавила, что США сейчас работают с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем.

Также читайте: Союзники по НАТО могут быть привлечены к выходу жителей из Мариуполя, - Нуланд

Отдельно она затронула вопрос боеспособности украинских самолетов, отметив, что есть уже несколько государств НАТО, которые поставляют Украине составляющие, позволяющие ей поднять в воздух больше самолетов.

"И вы сейчас имеете больше самолетов на боевом дежурстве, чем еще неделю назад, именно в результате того, что вы получили от союзников запчасти и прочее к ним… Итак, чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, которые работают над самолетами, а кроме этого есть огромное количество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию", - заявила она.

Автор: 

США (26743) Нуланд Виктория (314) РСЗО (196)


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Топ комментарии
+79
газуй Джо, не стомлюйся.
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22.04.2022 19:42
+52
ТЁТЯ РОЗА

@Anakoyher

·
https://twitter.com/Anakoyher/status/1517511321360773121 2 ч

Благодаря усилиям ВСУ, как признало МО РФ, более 21 тысячи россиян смогут 9 мая понести на палках портреты своих родственников, отдавших жизни за дворцы и яхты Путина и его банды.
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22.04.2022 19:50
+46
Это скорее всего HIMARS будет. В зависимости от боеприпаса - до 270 км!!!
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22.04.2022 19:46
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Правила форума Совет форумчан
газуй Джо, не стомлюйся.
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22.04.2022 19:42 Ответить
Плешивый сейчас судорожно ищет способ съехать с темы с минимальными потерями для себя❗
План:
1. Взять на понт❗
2. Согласится на переговоры.
3. А х.з. что дальше❓
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22.04.2022 19:53 Ответить
Ничего он не ищет. Не поддавайтесь на вражеские ИПСО, он готов убивать и захватывать территории и дальше. Это его навязчивая идея захватить территорию Украины и он пойдет до конца
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22.04.2022 19:57 Ответить
Путлер дойдёт до своего конца! Эт точно!...
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22.04.2022 20:01 Ответить
Главное, что бы планету с собой не забрал
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22.04.2022 20:03 Ответить
***** до своего конца не сможет, анатомия не позволяет, надо что бі ктото другой наступил ему на конец.Могу візваться добровольцем.
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22.04.2022 22:11 Ответить
А шо иму уже иго атарвали.
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22.04.2022 22:30 Ответить
Таке запитання до Вас чим і ким він буде захвачувати нові території і які фінанси? Звідки зброя в нього буде новітня. Бо старий хлам який в них залишився дуже сумнівної якості.
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22.04.2022 20:03 Ответить
Ну це ви йому скажіть. Він хворий на голову
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22.04.2022 20:07 Ответить
там старья и боеприпасов на 10 лет войны-при СССР рассчет был на 10 млн.армию на полгода беспрерывных боевых действий-вот и считайте .Да и производство боеприпасов в рашке полного замкнутого цикла по низкотехнологичным ракетам и снарядам.
У нас тоже всего было -но склады кто то же повзрывал (сгорело как минимум 300 тыс.152 мм снарядов только в калиновке,сгорели ракеты для смерчей и ураганов)
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22.04.2022 20:22 Ответить
Тока чёта для градав у карейцав пакупать сабираюцца.
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22.04.2022 22:32 Ответить
Цього " старого хламу " - артилерія , різні рсзв дуже багато . Не треба це недооцінювати . Обстріли дуже масивні та серйозні .
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22.04.2022 21:19 Ответить
Ага, пойдёт до конца, своей паскудной жизни.
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22.04.2022 20:35 Ответить
Может только взять в р.т
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22.04.2022 20:00 Ответить
щось на сайті робить не так, а скоріше не робить зовсім.
спробував знайти вашу відповідь у "відповіді та оцінкі" - не знайшов...
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22.04.2022 20:02 Ответить
надо все время нажимть F5 - тогда работает
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22.04.2022 20:15 Ответить
не в мене... замахався рефрешать, відповідей нема, вподобайки є.
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22.04.2022 20:39 Ответить
есть только лайки. Ответов нет неск. дней...ответы более интересны
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22.04.2022 23:47 Ответить
Печенюшки теперь выглядят так 😁
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22.04.2022 20:10 Ответить
Это все прекрасно но нам бы еще крылатых ракет ***▪︎ть брянские, ростовские, белгородские аеродромы и нефтехранилища с железнодорожными мостами и военными базами
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22.04.2022 20:34 Ответить
в біології це називається "харчовий паразитизм"

ФСБ почала «кришувати» російських військових-мародерів

Вони вилучають у них дорогі награбовані в Україні товари, а натомість обіцяють не притягувати до кримінальної відповідальності.

Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

«Я уже ничего не вывезу. 63 айфона было. 13-х, на 512 гигабайт, Pro Max. Сколько б бабок было!» - розповідає окупант своїй дружині.

«И куда вы дели это всё?» - зі здивуванням перепитує вона.

«Фебсы забрали! ФСБшники», - розчаровано відповідає вояка.

Напевно, після масового виходу західних брендів із ринку рф ФСБ отримала нове стратегічне завдання з «імпортозаміщення». Принаймні для свого керівництва…

Що ж, потужна зміна функціоналу в ворожої спецслужби… Але нагадуємо мародерам з Лубянки, що все награбоване доведеться повернути чи компенсувати збитки.

Слава Україні!
https://t.me/operativnoZSU/20468
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22.04.2022 19:43 Ответить
кормовая база сокращается. а пищевые цепочки никто не отменял..., и получается что москалики сдохнут задарма..... ))
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22.04.2022 20:32 Ответить
Все давайте, все опануємо, смерть москалям.
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22.04.2022 19:44 Ответить
Это скорее всего HIMARS будет. В зависимости от боеприпаса - до 270 км!!!
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22.04.2022 19:46 Ответить
Хунта одобрямс👍
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22.04.2022 19:47 Ответить
HIMARS итак более дешевый вариант ранее созданного комплекса. Так что нам подойдет.
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22.04.2022 19:58 Ответить
грады они могут и не давать-стрелять нечем почти,поэтому будут давать свое и с боеприпасами
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22.04.2022 20:23 Ответить
Чтобы не дали, и на том спасибо за помощь.
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22.04.2022 20:40 Ответить
Як побачу залпи по москалям, моя мрія здійсниться!
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22.04.2022 20:06 Ответить
Думаю крымская группировка на полуострове начинает чувствовать себя все более некомфортно. Хочется перемен и поехать на более цивилизованный Сахалин)))
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22.04.2022 20:08 Ответить
Бувають такі РСЗО???
Я думав 50-70 км максимум
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22.04.2022 20:19 Ответить
Торнадо с бьёт на 120 км.
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22.04.2022 20:30 Ответить
Любой Смерч и его модификации бьют на 120 км .Украинская модификация смерча Ольха бьёт на 130 -200 км в зависимости от боеприпаса и его веса
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22.04.2022 22:06 Ответить
нам надо дальше!!!
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22.04.2022 23:48 Ответить
.."В зависимости от боеприпаса - до 270 км!" А какова точность этого вооружения, +/- 300м?
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22.04.2022 20:31 Ответить
это тебе к Пентагону...
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22.04.2022 20:44 Ответить
+ - 50 двухсотых👍
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22.04.2022 22:07 Ответить
Якби то був HIMARS - це був би найкращий для нас варіант!!! Там найширша лінійка ***********: від найменшої дальності до майже 300 км.
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22.04.2022 20:55 Ответить
Такі да- тут все точно описано ще вчора:

https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-19-20-april-2022-43dee2800321
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22.04.2022 23:51 Ответить
👍+
Гаубицы ************** 2000 👍 Голландия помогает❗
Погуглите характеристики. Отличная зажмурка кацапов.
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22.04.2022 19:46 Ответить
Погуглили-, зачётная приблуда
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22.04.2022 20:01 Ответить
Ого, зачотна вундервафля, московитська косарка
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22.04.2022 20:29 Ответить
Операційна дальність 420 км (261 миль)
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22.04.2022 20:30 Ответить
Це запас ходу на одній заправці.
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22.04.2022 20:55 Ответить
Нуланд - ти огонь!
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22.04.2022 19:48 Ответить
Тут вопрос в каких количествах поставят .Десяток машин обстановку на фронте коренным образом не изменит
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22.04.2022 22:08 Ответить
вопрос в дальности....
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22.04.2022 23:49 Ответить
Амерам-черговий респект...
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22.04.2022 19:49 Ответить
Перед вторжением было дислоцировано к границам Украины 300 самолетов. Допустим, из них осталось 130. Но в запасе еще сотни. Так что самолеты очень нужны, не только запчасти к старым. Непонятное и неуместное жлобство Запада, у США самолетов сотни и сотни. У Великобритании всего 145.
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22.04.2022 19:50 Ответить
Зате льотчиків професіоналів у них не дуже в запасі є... Якось так.
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22.04.2022 20:12 Ответить
дело не жлобстве. раша им пригорозила яо за самолеты. все ус*лись
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22.04.2022 23:50 Ответить
ТЁТЯ РОЗА

@Anakoyher

·
https://twitter.com/Anakoyher/status/1517511321360773121 2 ч

Благодаря усилиям ВСУ, как признало МО РФ, более 21 тысячи россиян смогут 9 мая понести на палках портреты своих родственников, отдавших жизни за дворцы и яхты Путина и его банды.
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22.04.2022 19:50 Ответить
Більше зброї - більше "хороших русских"!!!
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22.04.2022 20:02 Ответить
Хроника лжи канцлера Германии Олафа Шольца:

▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.

▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.

▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.

▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.

▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.

▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.

▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.

▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.

▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.

▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.

▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.

▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.

▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.

▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.

▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.

▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.

▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.

Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь
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22.04.2022 20:04 Ответить
Шольц👎💨
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22.04.2022 22:10 Ответить
Так Шольц чи Смальц?
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22.04.2022 22:20 Ответить
пойдет под трибунал. рано или поздно. Вместе с венграми
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22.04.2022 23:51 Ответить
РСЗО HIMARS видимо, другой у них нет
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22.04.2022 20:07 Ответить
Есть вроде как https://en.m.wikipedia.org/wiki/M270_Multiple_Launch_Rocket_System
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22.04.2022 20:10 Ответить
Є інша - M270 MLRS
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22.04.2022 20:27 Ответить
Це сто процентів Хімарс. Вчора Тім Кук написав про це
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22.04.2022 23:53 Ответить
Останні новини "з полів" - на Миколаїв збоку Херсону пішли танки.
Вірю в нашу перемогу, але не забуваю читати молитви.
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22.04.2022 20:11 Ответить
Они что, газет не читают? Прибыла новая партия Джавелинов, 500 шт.
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22.04.2022 20:33 Ответить
З палив, шо абашли Херсон и идут к Крыму.
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22.04.2022 22:39 Ответить
Дякуємо за допомогу. Нам ще будь-ласка 10-15 шт ударних БПЛА MQ-9 Reaper, можна модифікований 2020 року.
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22.04.2022 20:16 Ответить
Очень хорошо!
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22.04.2022 20:17 Ответить
Теперь еще Patriot несколько дивизионов. и ОТРК штук 30 любые. и кацапов будем гнать до урала!
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22.04.2022 20:18 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028&__cft__[0]=AZUDSLXOjz44Uvxt_9idrl3IY-AgGBKz6G6_d-uVZqb5BZCESyQyYJD6bYqT2q1D4OJwWjM-L26zVqNEPmF2c9SBmKS3IzD2izBgRsB3RWfWVOGMve4hytzK_Nx-SiV4ZhY&__tn__=-]C%2CP-R Яків Євгенович is with https://www.facebook.com/yakiv60?__cft__[0]=AZUDSLXOjz44Uvxt_9idrl3IY-AgGBKz6G6_d-uVZqb5BZCESyQyYJD6bYqT2q1D4OJwWjM-L26zVqNEPmF2c9SBmKS3IzD2izBgRsB3RWfWVOGMve4hytzK_Nx-SiV4ZhY&__tn__=-]C%2CP-R Yakiv Evgenovich .

Ці дві новини, з різницею в кілька годин виглядають просто.. якось по-zєлєнскі.

"Здавайте зброю" казали вони.

Послав нахер.





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22.04.2022 20:22 Ответить
ВПК россии в очередной раз зажигает (видео)

Читать подробнее... https://giperboloid.info/vpk-rossii-v-ocherednoj-raz-zazhigaet-video/ .
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22.04.2022 20:25 Ответить
Может это НПО "Энергия" ? Это уже баллистические ракеты.
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22.04.2022 20:34 Ответить
Ще би дізнатися, які гниди постійно знаходять спосіб злити переміщення військової допомоги? Мокшанська шваль не просто так ракетами кидається, точні кординати мають. І криса сидить в рядах серед своїх.
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22.04.2022 20:26 Ответить
ой ***** вам москалi.... )
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22.04.2022 20:26 Ответить
Interesni ecio briti raketi postavyt brimston,tak oni s samoliotov puskajet,no mozno i na bmp ustrojit eto tanki unictozyt s distanciji 12 kilometrov.Govoriat juvelirno tocnyje,na kacapov uvidem naskolko tocni.
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22.04.2022 20:27 Ответить
Люблю запах горілої русні поутру.
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22.04.2022 20:36 Ответить
от это дело!!! и ракеты к MLRS эшелонами плиз!!!!...это вот ПО НАСТОРЯЩЕМУ отльчная новость!!!
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22.04.2022 20:38 Ответить
И много их будет ,а то десяток машин ситуацию не спасёт
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22.04.2022 20:47 Ответить
кто прокооммнтирует соообщение

Тысячи тонн боеприпасов на 65-м арсенале ВСУ в Харьковской области достались российским войскам
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22.04.2022 20:49 Ответить
Кто-то должен коментировать копипасту говнопропаганды из срусь.сру?
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22.04.2022 20:56 Ответить
100500 тон. Нехрен по паРашинским помойкам лазить если ты не кремлебот. У нас таких запасов в принципе там не было даже в мирное время, а спустя два месяца войны и подавно.
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22.04.2022 21:36 Ответить
скорее всего будут M270 MLRS - дальность до 40-80 км в зависимости от типа боеприпаса.
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22.04.2022 20:52 Ответить
І що саме цікаве, рсзв Himars має опцію стрільби ОТР ATACMS.
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22.04.2022 20:52 Ответить
И блуждающих дронов подкиньте - для нашей войны самое то:
дальность нормальная, работает точечно, но цели можно выбирать, оператор в безопасности, а противник не понимает что это было.
"Кто-то опять не там покурил."
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22.04.2022 21:36 Ответить
ПЕТИЦІЯ

Прохання підписати й максимально поширити!!





PETITION.KMU.GOV.UA

Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»
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22.04.2022 22:29 Ответить
ось так завжди: спочатку "пєчєнькі", а потім - РСЗВ)))
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22.04.2022 22:57 Ответить
какая дальность этих РСЗВ? это ключевой вопрос
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22.04.2022 23:53 Ответить
Какая-какая? ТАКАЯ !
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23.04.2022 00:51 Ответить
Це не лише РСЗВ, більшість про це і не знає)))
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23.04.2022 03:28 Ответить
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23.04.2022 03:44 Ответить
добре
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23.04.2022 05:10 Ответить
 
 