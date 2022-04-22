США начали поставлять Украине РСЗО, - Нуланд
Соединенные Штаты начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) и работают с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Европейской правде" рассказала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Она отметила, что реактивные системы залпового огня, а также артиллерия, есть в последнем пакете помощи от США, и особо подчеркнула, что поставка систем уже происходит.
"Системы РСЗО мы уже поставляем", - сказала Нуланд.
Она добавила, что США сейчас работают с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем.
Отдельно она затронула вопрос боеспособности украинских самолетов, отметив, что есть уже несколько государств НАТО, которые поставляют Украине составляющие, позволяющие ей поднять в воздух больше самолетов.
"И вы сейчас имеете больше самолетов на боевом дежурстве, чем еще неделю назад, именно в результате того, что вы получили от союзников запчасти и прочее к ним… Итак, чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, которые работают над самолетами, а кроме этого есть огромное количество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию", - заявила она.
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План:
1. Взять на понт❗
2. Согласится на переговоры.
3. А х.з. что дальше❓
У нас тоже всего было -но склады кто то же повзрывал (сгорело как минимум 300 тыс.152 мм снарядов только в калиновке,сгорели ракеты для смерчей и ураганов)
спробував знайти вашу відповідь у "відповіді та оцінкі" - не знайшов...
ФСБ почала «кришувати» російських військових-мародерів
Вони вилучають у них дорогі награбовані в Україні товари, а натомість обіцяють не притягувати до кримінальної відповідальності.
Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ.
«Я уже ничего не вывезу. 63 айфона было. 13-х, на 512 гигабайт, Pro Max. Сколько б бабок было!» - розповідає окупант своїй дружині.
«И куда вы дели это всё?» - зі здивуванням перепитує вона.
«Фебсы забрали! ФСБшники», - розчаровано відповідає вояка.
Напевно, після масового виходу західних брендів із ринку рф ФСБ отримала нове стратегічне завдання з «імпортозаміщення». Принаймні для свого керівництва…
Що ж, потужна зміна функціоналу в ворожої спецслужби… Але нагадуємо мародерам з Лубянки, що все награбоване доведеться повернути чи компенсувати збитки.
Слава Україні!
https://t.me/operativnoZSU/20468
Я думав 50-70 км максимум
https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-19-20-april-2022-43dee2800321
Гаубицы ************** 2000 👍 Голландия помогает❗
Погуглите характеристики. Отличная зажмурка кацапов.
@Anakoyher
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https://twitter.com/Anakoyher/status/1517511321360773121 2 ч
Благодаря усилиям ВСУ, как признало МО РФ, более 21 тысячи россиян смогут 9 мая понести на палках портреты своих родственников, отдавших жизни за дворцы и яхты Путина и его банды.
▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.
▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.
▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.
▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.
▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.
▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.
▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.
▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.
▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.
▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.
▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.
▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.
▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.
▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.
▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.
▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.
Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь
Вірю в нашу перемогу, але не забуваю читати молитви.
Ці дві новини, з різницею в кілька годин виглядають просто.. якось по-zєлєнскі.
"Здавайте зброю" казали вони.
Послав нахер.
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Читать подробнее... https://giperboloid.info/vpk-rossii-v-ocherednoj-raz-zazhigaet-video/ .
Тысячи тонн боеприпасов на 65-м арсенале ВСУ в Харьковской области достались российским войскам
дальность нормальная, работает точечно, но цели можно выбирать, оператор в безопасности, а противник не понимает что это было.
"Кто-то опять не там покурил."
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