"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 23 квітня

АТ "Укрзалізниця" оприлюднило розклад додаткових евакуаційних рейсів на суботу, 23 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний графік розміщено на сайті "Укрзалізниці".

Йдеться про такі потяги:

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1;

16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп;

23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро;

06:00 - 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пасажирський;

11:30 - 209/210 Харків-Пасажирський – Івано-Франківськ.

Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватися, тому радить стежити за оновленнями.

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