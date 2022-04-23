Канада надіслала Україні гаубиці М-777, - міністр оборони Ананд
Канада відправила в Україну чотири гаубиці М-777 із 37 наявних у країні.
Про це пише CBC News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Міністр оборони Аніта Ананд підтвердила відправку в п'ятницю, але не повідомила подробиць, сказавши лише, що "ряд гаубиць М-777" було відправлено в Україну "спільно з нашими американськими союзниками".
Ананд також заявила, що Канада перебуває у процесі підписання контрактів про "кілька броньованих машин комерційного зразка, які будуть відправлені в Україну якомога швидше".
Три джерела видання зі сфери оборони заявили, що чотири з 37 гаубиць, придбаних Канадою під час війни в Афганістані, були призначені для відправки (в Україну. – Ред.).
Як зазначає видання, загалом відправка військової допомоги від Канади "містила невизначену кількість боєприпасів".
Одне з трьох джерел заявило, що пакет включав ряд високоточних снарядів Excalibur, які залишилися від війни в Афганістані.
М-777 – 155-міліметрова буксирувана гаубиця. Хоч вона стріляє великими снарядами, була розроблена як надлегка і доступна у транспортуванні різними способами.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.youtube.com/watch?v=nrsPQje_Wjo&ab_channel=MilitaryArchive 2:11 / 3:04 Soldiers Hone Skills on M777 Howitzer Artillery
https://www.youtube.com/watch?v=B4Bcm2nhQ_8&t=70s
🇪🇪 - 9 гаубиц Д-30
🇺🇸 - 18 + 72 гаубицы M198, M777, САУ М109
🇨🇦 - 4 гаубицы M777
🇨🇿 - 20+ САУ DANA и DANA M2
🇸🇰 - 18 САУ Zuzana
🇵🇱 - 20+ САУ Гвоздика
🇳🇱 - до 24 САУ PzH 2000
🇫🇷 - 12 САУ CAESAR
🇧🇪 - до 24 САУ M109A4BE
🇬🇧 - САУ AS-90
🇵🇱 - БМ-21 Град
🇨🇿 - RM-70
🇺🇸 - РСЗО M142 HIMARS
1. Информация секретная в любой стране мира
2. Информация "не удобная". Т.к. если вдруг окажется, что в Канаде 1 000 гаубиц, то вот эти "4-е отправленные" будут выглядеть смешно и как издевательство. А так всё красиво: Нашли тип гаубиц, которых в Канаде минимальное количество (М-777) и из 37 отправили 4 - щедро и по-партнерски.
Канаде - респект и уважение!
Иди асфальт отковыривай и по кацам пуляй с рогатки
А Шольц мудак.
Вони їх просто додали до поставки США - що тут поганого?
То передай ЗСУ хоч одну аналогічну.
Як і ця:
що Канада перебуває у процесі підписання контрактів про "кілька броньованих машин комерційного зразка, які будуть відправлені в Україну якомога швидше".
https://newsindiareviews.com/gunter-trudeaus-indecisiveness-holds-him-again-on-ukraine-and-extra/
However Justin Trudeau is essentially the most indecisive prime minister in Canadian historical past - even when there are shiny, ethical distinctions. Regardless of the actual fact it's clear Canada must be serving to democratic Ukraine fend off an unprovoked assault by autocratic Russia, Trudeau and his cupboard are dithering about sending Harpoons.
They usually're dithering over whether or not to ship a bunch of used armoured personnel carriers which are surplus to our wants, however nonetheless could be helpful to the Ukrainians.
Tuesday, Trudeau claimed Canada would ship some heavy artillery items, however the timeline was unclear.
Largely, the Liberals have introduced $500 million in support to Ukraine within the current finances however have supplied no particulars.
However the Liberals' conventional hostility to our army, coupled with the Trudeau authorities's incapability to take motion on most massive points, is holding again our assist for Ukraine.
https://www.facebook.com/misha.kryshko/videos/527320828916234 10 hrs ·
На окупованому півдні знов роздавали гуманітарку - консерви рибні, квасолю, печиво, туалетний папір, мило. Все Німеччина або інша країна ЄС.
Звісно, то наше.
Але подається, як окупаційна щедрість.
Верещук навмисно умовчує факт грабіжництва нашої гуманітарки?
Чи це одна з умов терористів?
Да и стоимость этой гаубицы 3.5 миллиона баксов за единицу...
Як з"являється час на роздуми (чи помріять) - уявляйте як до ЗСУ надходить нова, потужна, ******* зброя і оснащення (гарно, у деталях) і як руснява техніка і орки розлітаються на шматки; як кацапи обдерті, зашугані здаються у полон і кличуть маму.
Діячі культури Німеччини у відкритому листі канцлеру Олафу Шольцу просять не постачати зброю Україні і вирішити все мирними способами - Berliner Zeitung.
"Незалежно від успіху, ціною тривалого військового опору стануть нові зруйновані міста та села та нові жертви серед українського населення", - йдеться у листі
"Дбайливі" німці натякають, що якщо Україна здасться, то руйнувань буде меньше?
Покажись хоч, якщо таке бідове! Чи, як завжди, серливе?
Шо ты мелешь?
Меркель 7 лет Украиной занималась,всем остальным насрать было.
На коленях надо перед Германией ползать и благодарить.
Ни в ЕС ни в НАТО без голоса Германии
входа нет.
https://www.youtube.com/watch?v=B4Bcm2nhQ_8