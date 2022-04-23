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Канада надіслала Україні гаубиці М-777, - міністр оборони Ананд

гаубиця,канада,м-777

Канада відправила в Україну чотири гаубиці М-777 із 37 наявних у країні.

Про це пише CBC News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Міністр оборони Аніта Ананд підтвердила відправку в п'ятницю, але не повідомила подробиць, сказавши лише, що "ряд гаубиць М-777" було відправлено в Україну "спільно з нашими американськими союзниками".

Ананд також заявила, що Канада перебуває у процесі підписання контрактів про "кілька броньованих машин комерційного зразка, які будуть відправлені в Україну якомога швидше".

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Три джерела видання зі сфери оборони заявили, що чотири з 37 гаубиць, придбаних Канадою під час війни в Афганістані, були призначені для відправки (в Україну. – Ред.).

Як зазначає видання, загалом відправка військової допомоги від Канади "містила невизначену кількість боєприпасів".

Одне з трьох джерел заявило, що пакет включав ряд високоточних снарядів Excalibur, які залишилися від війни в Афганістані.

 М-777 – 155-міліметрова буксирувана гаубиця. Хоч вона стріляє великими снарядами, була розроблена як надлегка і доступна у транспортуванні різними способами.

Автор: 

Канада (2198) зброя (7468) Ананд Аніта (30)


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Топ коментарі
+51
Канадійцям-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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23.04.2022 08:59
+30
Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами «https://ru.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur Экскалибур » (Excalibur), дальность эффективной стрельбы которыми достигает 40 километров
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23.04.2022 09:01
+28
37 конечно лучше чем 4 но с учётом 90 шт от США то ВСУ имеет 5 дивизионов. Дякую Канаде.
А Шольц мудак.
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23.04.2022 09:05
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Канадійцям-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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23.04.2022 08:59 Відповісти
та її замучаєшся...

https://www.youtube.com/watch?v=nrsPQje_Wjo&ab_channel=MilitaryArchive 2:11 / 3:04 Soldiers Hone Skills on M777 Howitzer Artillery
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23.04.2022 09:41 Відповісти
на фото не м777, а испанская гаубица SIAC
https://www.youtube.com/watch?v=B4Bcm2nhQ_8&t=70s
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23.04.2022 13:27 Відповісти
Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами «https://ru.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur Экскалибур » (Excalibur), дальность эффективной стрельбы которыми достигает 40 километров
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23.04.2022 09:01 Відповісти
Навіть до 57 км. А у французів є схожі керовані з дист. до 60 км.
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23.04.2022 09:25 Відповісти
40 км - мало
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23.04.2022 09:26 Відповісти
Все що більше дальності звичайного Града, це супер.
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23.04.2022 10:31 Відповісти
На текущий момент европейские союзники передают Украине следующее ракетно артиллерийское вооружение:

🇪🇪 - 9 гаубиц Д-30
🇺🇸 - 18 + 72 гаубицы M198, M777, САУ М109
🇨🇦 - 4 гаубицы M777
🇨🇿 - 20+ САУ DANA и DANA M2
🇸🇰 - 18 САУ Zuzana
🇵🇱 - 20+ САУ Гвоздика
🇳🇱 - до 24 САУ PzH 2000
🇫🇷 - 12 САУ CAESAR
🇧🇪 - до 24 САУ M109A4BE
🇬🇧 - САУ AS-90
🇵🇱 - БМ-21 Град
🇨🇿 - RM-70
🇺🇸 - РСЗО M142 HIMARS
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23.04.2022 19:13 Відповісти
Там зовсім не в дальності перевага, але не усі М777 можуть використовувати екскалібур
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23.04.2022 10:18 Відповісти
40 это мало, у амеров есть м777 спец модификации, там определенным снарядом - 65 км точно в яблочко(даж видео есть), нам бы таких хотя бы10шт, вот бы покрошили росфашиков, а сами м777 - маломобильны, в отличие от той же пз2000 или сюзанны2
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23.04.2022 10:33 Відповісти
М777 - на редкость мобильна. Ради мобильности ее и сделали несамоходной: она весит 4 200 и может транспортироваться в т.ч. и вертолетами (для сравнения: Мста, например, весит 7 000 кг, американская буксируемая М198 (155/39) - 7 100...
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23.04.2022 15:18 Відповісти
Экскалибур это очень хорошо, гаубица на вид какая-то громоздкая
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23.04.2022 09:04 Відповісти
У нее вес в два раза меньше чем у совковых...
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23.04.2022 09:09 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_M777
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23.04.2022 09:16 Відповісти
что-то маловато у Канады гаубиц. А если война?
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23.04.2022 09:04 Відповісти
Какая там война ? С США только? Но это фантастика просто!
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23.04.2022 09:11 Відповісти
С кем? Со штатами? Серьезно?
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23.04.2022 09:12 Відповісти
МБР мордору націлені на Канаду і США і летять через Північний полюс
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23.04.2022 09:36 Відповісти
То стрелять из гаубиц по ракетам? Или пытаться дострелить до кацапстана?
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23.04.2022 16:13 Відповісти
з ким вони можуть воювати? хіба з "северными"кадировцями на Північному полюсі?
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23.04.2022 09:14 Відповісти
За последние три десятилетия несколько стран, окружающих Арктику, включая Данию, Канаду, Норвегию и Россию, выступили с претензиями на новые арктические территории. Некоторые из них пересекаются.
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23.04.2022 09:31 Відповісти
Смотря с кем. С Гренландией еще можно повоевать.
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23.04.2022 09:15 Відповісти
В Саузпарке была серия про войну США и Канады))
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23.04.2022 09:34 Відповісти
Из-за Теренса и Филипа , кажется)))
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23.04.2022 19:47 Відповісти
Речь не обо всех гаубицах Канады, а о конкретных М-777. Общее количество гаубиц на вооружении Канады (вкл. "на консервации"):
1. Информация секретная в любой стране мира
2. Информация "не удобная". Т.к. если вдруг окажется, что в Канаде 1 000 гаубиц, то вот эти "4-е отправленные" будут выглядеть смешно и как издевательство. А так всё красиво: Нашли тип гаубиц, которых в Канаде минимальное количество (М-777) и из 37 отправили 4 - щедро и по-партнерски.

Канаде - респект и уважение!
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23.04.2022 09:42 Відповісти
А тебе какое дело до их количества гаубиц, ты деньги в их кармане посчитать решил?
Иди асфальт отковыривай и по кацам пуляй с рогатки
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23.04.2022 11:22 Відповісти
Маловато. Если учесть, что на Канаду никто никогда не нападет, то могли бы послать хотя бы половину.
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23.04.2022 09:04 Відповісти
Ну, хорошо, они высылают нам половину, и тут же возникает вопрос, - а сколько, хотя бы броников и касок, выслали ВСУ ТОВ "Подворотня 59" и лично нонешний шашлычник?
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23.04.2022 09:10 Відповісти
вони собі баблішко активно заробляють
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23.04.2022 09:33 Відповісти
Еой , не кажить - Канада теж має російськомовних , а ЖИВОДЕРУ ХУТИНУ і причин не треба.
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23.04.2022 09:13 Відповісти
37 конечно лучше чем 4 но с учётом 90 шт от США то ВСУ имеет 5 дивизионов. Дякую Канаде.
А Шольц мудак.
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23.04.2022 09:05 Відповісти
в нас 73% мудаків.
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23.04.2022 09:12 Відповісти
25 такі ж самі защеканчики-сектанти
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23.04.2022 09:32 Відповісти
Тільки 25 наполягали на постійному збільшенні воєнних затрат, а 73 вимагали нових доріг. І хто в результаті виявився правим?
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23.04.2022 18:51 Відповісти
Театральна війна ботоферм аборигенного олігархату))
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24.04.2022 01:33 Відповісти
Не заперечую. Но станом на 2019 рік.
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23.04.2022 11:33 Відповісти
)(уйло на німців має серйозний компромат..тому вони погодились на Північний поток..ще з часів )(уйла і Штазі..думаю архіви перевезені і на фрау теж..не говорячи вже про хабарі які вони получали за весь цей час від кремля
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23.04.2022 09:19 Відповісти
Дякуємо!
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23.04.2022 09:07 Відповісти
Речник Ради національної безпеки підтвердив американському виданню Defense News, що Білий дім призначив тризіркового генерала у відставці Террі Вольфа для управління процесом надання військової допомоги Україні
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23.04.2022 09:08 Відповісти
А хто з наших "дєрмакових зе бариг" буде керувати? 100% призначать зеленого цивільного зейобика
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23.04.2022 09:15 Відповісти
тризіркового генерала у відставці - мабуть старе фото ...
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23.04.2022 11:07 Відповісти
Канада відправила в Україну чотири гаубиці М-777 із 37 наявних у країні....Вони знущаються? 4 гаубиці вони мають перетаскати через океан. В півтора рази менше 1 батареї.
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23.04.2022 09:13 Відповісти
Читав текст?
Вони їх просто додали до поставки США - що тут поганого?
То передай ЗСУ хоч одну аналогічну.
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23.04.2022 09:39 Відповісти
4 гаубиці. Вони що жартують?
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23.04.2022 09:15 Відповісти
Ні, це - дуже "велика" допомога.

Як і ця:
що Канада перебуває у процесі підписання контрактів про "кілька броньованих машин комерційного зразка, які будуть відправлені в Україну якомога швидше".

https://newsindiareviews.com/gunter-trudeaus-indecisiveness-holds-him-again-on-ukraine-and-extra/

However Justin Trudeau is essentially the most indecisive prime minister in Canadian historical past - even when there are shiny, ethical distinctions. Regardless of the actual fact it's clear Canada must be serving to democratic Ukraine fend off an unprovoked assault by autocratic Russia, Trudeau and his cupboard are dithering about sending Harpoons.

They usually're dithering over whether or not to ship a bunch of used armoured personnel carriers which are surplus to our wants, however nonetheless could be helpful to the Ukrainians.

Tuesday, Trudeau claimed Canada would ship some heavy artillery items, however the timeline was unclear.

Largely, the Liberals have introduced $500 million in support to Ukraine within the current finances however have supplied no particulars.

However the Liberals' conventional hostility to our army, coupled with the Trudeau authorities's incapability to take motion on most massive points, is holding again our assist for Ukraine.
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23.04.2022 09:31 Відповісти
Сколько гаубиц произведено в Украине с 1991 года?
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23.04.2022 09:35 Відповісти
Сколько гаубиц было выпущено, ну или хотя бы закуплено, Украиной за годы независимости?
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23.04.2022 09:45 Відповісти
0 цілих хрен десятих. Так?
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23.04.2022 13:46 Відповісти
у Украины вот таких гаубиц 94 штуки своих если шо
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23.04.2022 16:14 Відповісти
https://www.facebook.com/olegleusenko77?__cft__[0]=AZWJ2VDr9iDPcVfY6tWqkm1j18RKXLKYgNTDylqsmfQJBf8j4uF3lKz-qmnyNApW_RJv8-*****************************************************************-v93wlUmN1K-vv9XQHngKyQ2cDkRfiRYGgVkhRQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Олег Леусенко

https://www.facebook.com/misha.kryshko/videos/527320828916234 10 hrs ·

На окупованому півдні знов роздавали гуманітарку - консерви рибні, квасолю, печиво, туалетний папір, мило. Все Німеччина або інша країна ЄС.

Звісно, то наше.

Але подається, як окупаційна щедрість.

Верещук навмисно умовчує факт грабіжництва нашої гуманітарки?

Чи це одна з умов терористів?
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23.04.2022 09:16 Відповісти
А чё замалчивает? Тут в новостной ленте было - отправили в Мелитополь рашисты украли. В херсонской области знакомые рассказывают украинское раздают, там видимо склады разокрали...
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23.04.2022 09:33 Відповісти
4 гаубиці? І все?
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23.04.2022 09:16 Відповісти
Не все...еще снаряды...
Да и стоимость этой гаубицы 3.5 миллиона баксов за единицу...
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23.04.2022 09:40 Відповісти
це дорого? для Канади?? ДУЖЕ смішно! коли тут дітей вбивають рашисти!!! могли б хоч 16 шт відправити, їм то там з ким воювати? з Аргентиною чи з США?)))
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23.04.2022 11:20 Відповісти
А вони забов'язані? Дякувати Богу, що й це надали. А то в нас люди наглі до максимума, одним замало зброї, а інші не можуть ціну скласти на житло для переселенців.
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23.04.2022 11:48 Відповісти
В цій війні, несамохідна артилерія навряд чи є цінною. Скільки часу займає зміна позиції?
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23.04.2022 09:17 Відповісти
Ну то піди в артилеристи. Там і взнаєш...
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23.04.2022 09:40 Відповісти
Декілька хвилин, 1,5 на установку , до 3 на приціл , 2 на складання і залишення позиції. Це Мста 152 калібр вага 7,6 тонн.
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23.04.2022 11:21 Відповісти
Любитель фантастики. Даже в идеальных условиях нереально, а уж в весенней распутице...Напиши еще как 52 кг снаряды легко и быстро выгружаются и заряжаются.
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23.04.2022 14:04 Відповісти
Да не дольше чем смена позиций при использовании мсты...
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23.04.2022 09:41 Відповісти
В цій війні, як пише з фронту артиллерист, артилерій завдає 60% шкоди ворогу. Отже - найефективніша...
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23.04.2022 09:45 Відповісти
Чим легше гармата, тим швидше, це хороші гаубиці, та й у москалів мало чим є їх дістати.
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23.04.2022 10:29 Відповісти
Ну, не на конной же тяги ее будут перемещать..
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23.04.2022 11:22 Відповісти
5 минут. И тягачи с бронекабиной.
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23.04.2022 17:02 Відповісти
С ее дальностью и точностью вопрос скорости смены позиций будет гораздо актуальней для противоположной стороны. А если еще в связке с артиллерийским радаром, то попытка вести контрбатарейную борьбу против такой связки сделают жизнь кацапских артиллеристов короткой и неказистой.
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23.04.2022 19:43 Відповісти
Трішки від конотопських відьом:

Як з"являється час на роздуми (чи помріять) - уявляйте як до ЗСУ надходить нова, потужна, ******* зброя і оснащення (гарно, у деталях) і як руснява техніка і орки розлітаються на шматки; як кацапи обдерті, зашугані здаються у полон і кличуть маму.
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23.04.2022 09:19 Відповісти
https://t.me/Tsaplienko/6815

Діячі культури Німеччини у відкритому листі канцлеру Олафу Шольцу просять не постачати зброю Україні і вирішити все мирними способами - Berliner Zeitung.

"Незалежно від успіху, ціною тривалого військового опору стануть нові зруйновані міста та села та нові жертви серед українського населення", - йдеться у листі

"Дбайливі" німці натякають, що якщо Україна здасться, то руйнувань буде меньше?
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23.04.2022 09:34 Відповісти
Що за анонімна свинюка вбила моє попереднє повідомлення?!

Покажись хоч, якщо таке бідове! Чи, як завжди, серливе?
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23.04.2022 09:41 Відповісти
Німці на такому підсосі в москалів, що аж бридко на них дивитися. Був би у них спільний кордон, то не існувало б уже такої держави, як Німеччина.
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23.04.2022 09:46 Відповісти
Леопарды лучшие танки в мире,как и Мардеры для транспортировки.
Шо ты мелешь?
Меркель 7 лет Украиной занималась,всем остальным насрать было.
На коленях надо перед Германией ползать и благодарить.
Ни в ЕС ни в НАТО без голоса Германии
входа нет.
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23.04.2022 12:39 Відповісти
З с світу по нитці і дивишся вже і вся артилерія буде калібру 155 мм.
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23.04.2022 09:43 Відповісти
з світу по ниточці - дивись на кожушок і назбираємо!!!
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23.04.2022 11:17 Відповісти
Гарна гаубиця, кацапи у фарш.
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23.04.2022 11:47 Відповісти
На фото не м777, а испанская гаубица SIAC
https://www.youtube.com/watch?v=B4Bcm2nhQ_8
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23.04.2022 13:23 Відповісти
Excalibur дуже круті снаряди, один постріл одна жертва.
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23.04.2022 15:02 Відповісти
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23.04.2022 18:28 Відповісти
 
 