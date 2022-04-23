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В Одесі знову лунають вибухи
Ввечері 23 квітня в Одесі, після денного обстрілу крилатими ракетами, знову лунають вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав Олексій Гончаренко.
"В Одесі лунають вибухи. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях".
Топ коментарі
+30 Перехватчик
показати весь коментар23.04.2022 23:19
+27 olele
показати весь коментар23.04.2022 23:37
+26 MAKAROV #508144
показати весь коментар23.04.2022 23:18
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Лучше вспомнить 2008-ой год и сделку об уничтожении ракет средней дальности наземного базирования. Год, когда уже после Чечни и Оранжевого Майдана было ясно, что есть что. Тогда были уничтожены скады с мощной боеголовной, да не особо точные, но их можно было легко доработать для точности.
А скидку за газ так и так бы дали, достаточно было намекнуть на вхождение в НАТО. Лукашенко тоже получил скидку за газ, но при этом никакого оружия не отдавал. Просто не сдерживал обещания и кидал и все, даже в нынешней ситуации умудрился кинуть, когда у самого жизнь висит на нитке.
Этот ***** Кучма давно уже должен рядом с Мелведчуков сидеть.
Нічого святого у цих виродків нема !
Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!
Смерть рашистським окупантам!