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В Одесі знову лунають вибухи

удар,одеса,ракетний

Ввечері 23 квітня в Одесі, після денного обстрілу крилатими ракетами, знову лунають вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав Олексій Гончаренко. 

"В Одесі лунають вибухи. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетного удару по Одесі, влучили у військовий об'єкт та житлові будинки, є загиблі (оновлено)

Автор: 

обстріл (28633) Одеса (5472)


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Топ коментарі
+30
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23.04.2022 23:19
+27
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23.04.2022 23:37
+26
Не удивлюсь если опять пустили наши ракеты х55 со стратегического бомбера ту95 мс, тоже нашего, который вместе с ракетами чучма отдал рашке. Самолет кстати отличный, модификация последняя, пригодился бы нам в войне - с легкостью достал бы и до Москвы, и до Энгельса с саратовым не говоря уже о Севастополе.
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23.04.2022 23:18
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23.04.2022 23:15 Відповісти
https://t.me/military_az/18173 Танки Т-72М1, поставленные в Украину из Словакии поступили на вооружение танковых подразделений ВСУ
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23.04.2022 23:16 Відповісти
Працюючих танків наразі в нас вже більше, аніж в кацапів. Принаймні на сході.
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24.04.2022 00:42 Відповісти
Не удивлюсь если опять пустили наши ракеты х55 со стратегического бомбера ту95 мс, тоже нашего, который вместе с ракетами чучма отдал рашке. Самолет кстати отличный, модификация последняя, пригодился бы нам в войне - с легкостью достал бы и до Москвы, и до Энгельса с саратовым не говоря уже о Севастополе.
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23.04.2022 23:18 Відповісти
Зато получили скидку на газ. Интересно, если все суммировать во сколько обошлась нам ета скидка
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23.04.2022 23:32 Відповісти
Так они не особо хотели и брать ракеты и самолеты. Не удивлюсь, если еще за взятку кацапам отдали. Вряд ли ракеты смогли пережить еще 25 лет без замены топлива, ну продали бы китайцам через год за ту же сумму, только взятку себе получили.

Лучше вспомнить 2008-ой год и сделку об уничтожении ракет средней дальности наземного базирования. Год, когда уже после Чечни и Оранжевого Майдана было ясно, что есть что. Тогда были уничтожены скады с мощной боеголовной, да не особо точные, но их можно было легко доработать для точности.

А скидку за газ так и так бы дали, достаточно было намекнуть на вхождение в НАТО. Лукашенко тоже получил скидку за газ, но при этом никакого оружия не отдавал. Просто не сдерживал обещания и кидал и все, даже в нынешней ситуации умудрился кинуть, когда у самого жизнь висит на нитке.
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24.04.2022 00:10 Відповісти
100 %
Этот ***** Кучма давно уже должен рядом с Мелведчуков сидеть.
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24.04.2022 00:12 Відповісти
А його виборці?
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24.04.2022 00:44 Відповісти
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23.04.2022 23:19 Відповісти
Виродки рашистські!
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23.04.2022 23:20 Відповісти
поменьшали в Одессі люди, якоїсь коцапні дають себе бомбардувати - Дюк не одобрює...
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23.04.2022 23:23 Відповісти
руССкій мір диявольський ! У Великдень біси бісяться !
Нічого святого у цих виродків нема !
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23.04.2022 23:31 Відповісти
Якщо в них головний кадиломахач КГБіст, то про що можна говорити? Бога там точно немає...
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23.04.2022 23:52 Відповісти
Який військовий сенс в цих обстрілах? Це ж житлові квартали, а не військові об'єкти.
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23.04.2022 23:32 Відповісти
Загалом вартість ракет більша ніж завдана ними матеріальна шкода, тут розрахунок на терор.
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24.04.2022 00:40 Відповісти
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23.04.2022 23:37 Відповісти
А що він планував робити з крилатими ракетами, коли 5 років був президентом? Чи про крилаті ракети він дізнався лише після 2019 року? А так питання дуже доречне і слушне.
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23.04.2022 23:56 Відповісти
А ты, глупое, думаешь, за 5 лет можно было все успеть сделать?! Только чтобы разгрести дерьмо после прошлого выбора "мудрым наридом" "праффесора", да еще и в условиях войны с мордором, а ты, глупое, про крылатые ракеты...
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24.04.2022 00:19 Відповісти
да можно. значит глупое - ты.
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24.04.2022 04:51 Відповісти
аналитики обсуждают три варианта. физическое устранеие, военный переворот, или психушка. ну дай Бог.
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23.04.2022 23:40 Відповісти
от суки. Великодня ніч. Духовність так і пре.
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23.04.2022 23:41 Відповісти
В Одессе снова Тревога, достали ссук
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23.04.2022 23:52 Відповісти
кацапи мразота однозначно , та яке падло чотири сирени на 40 хвилин включило, та ще вночі, плять ... реально окуїти можна і ніц не чути...як навмисно..
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23.04.2022 23:55 Відповісти
Та розваліть вже нарешті пам'ятник цій російській kypві в Одесі . Невже не на часі ?
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24.04.2022 00:00 Відповісти
що за курва? спсб
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24.04.2022 04:52 Відповісти
Мітку треба на ній поставити
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24.04.2022 00:16 Відповісти


Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!


Смерть рашистським окупантам!
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24.04.2022 01:37 Відповісти
 
 