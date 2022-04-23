Війська РФ завдали ракетного удару по Одесі, влучили у військовий об'єкт та житлові будинки, є загиблі (оновлено)

Війська РФ завдали ракетних ударів по Одесі, запустивши близько шести крилатих ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Мешканці міста чули вибухи у різних районах. Повідомляється, що це були як "прильоти", так і "відльоти" нашої ППО.

Наразі відомо, що кілька ракет вдалося збити. Містяни бачили вибухи в небі і падіння уламків.

Як мінімум одна ракета впала та вибухнула. В одному із густонаселених районів почалася пожежа у житловому будинку.

Користувачі соцмереж повідомляють про пожежу в одному із житлових комплексів. На місці вже працюють екстрені служби. Даних про жертв і постраждалих поки що немає.

О 15:18 в Одесі скасували повітряну тривогу. Міськрада повідомила, що внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури.

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Ракетний удар по Одесі підтвердили в оперативному командуванні "Південь". Там зазначили, що є влучення в об'єкти інфраструктури.

Нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гочаренко опублікував в телеграм-каналі фото наслідків ракетного обстрілу Одеси.

Пізніше служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" повідомила: "Сьогодні, 23 квітня, з 14:00 до 15:00 угруповання протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" вели бойові дії зі знищення крилатих ракет противника, які були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 росії з акваторії Каспійського моря".

"Під час ведення бойових дій воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101), які здійснювали удар по місту Одеса та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, які імовірно здійснювали корекцію польоту крилатих ракет та ставили активні перешкоди засобам протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.

На жаль, 2 ракети вразили військовий об’єкт та 2 в житлові будинки", - додали в ОК "Південь".

Місцеві ЗМІ повідомляють про трьох загиблих.