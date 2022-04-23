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Новини Війна
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Війська РФ завдали ракетного удару по Одесі, влучили у військовий об'єкт та житлові будинки, є загиблі (оновлено)

одеса

Війська РФ завдали ракетних ударів по Одесі, запустивши близько шести крилатих ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Мешканці міста чули вибухи у різних районах. Повідомляється, що це були як "прильоти", так і "відльоти" нашої ППО.

Наразі відомо, що кілька ракет вдалося збити. Містяни бачили вибухи в небі і падіння уламків.

Як мінімум одна ракета впала та вибухнула. В одному із густонаселених районів почалася пожежа у житловому будинку.

Користувачі соцмереж повідомляють про пожежу в одному із житлових комплексів. На місці вже працюють екстрені служби. Даних про жертв і постраждалих поки що немає.

О 15:18 в Одесі скасували повітряну тривогу. Міськрада повідомила, що внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури.

Також читайте: Ворожий безпілотник збито в Одесі, - повітряне командування "Південь"

Ракетний удар по Одесі підтвердили в оперативному командуванні "Південь". Там зазначили, що є влучення в об'єкти інфраструктури.

Нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гочаренко опублікував в телеграм-каналі фото наслідків ракетного обстрілу Одеси. 

Війська РФ завдали ракетного удару по Одесі, влучили у військовий обєкт та житлові будинки, є загиблі 01

Пізніше служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" повідомила: "Сьогодні, 23 квітня, з 14:00 до 15:00 угруповання протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" вели бойові дії зі знищення крилатих ракет противника, які були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 росії з акваторії Каспійського моря".

"Під час ведення бойових дій воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101), які здійснювали удар по місту Одеса та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, які імовірно здійснювали корекцію польоту крилатих ракет та ставили активні перешкоди засобам протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.
На жаль, 2 ракети вразили військовий об’єкт та 2 в житлові будинки", - додали в ОК "Південь".

Місцеві ЗМІ повідомляють про трьох загиблих. 

Автор: 

армія рф (17491) обстріл (28633) Одеса (5472) ракети (4028)


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Топ коментарі
+49
якщо це правда, то наше командування дураки !
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23.04.2022 15:46
+45
Kavkaz Center@newkc14

Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО.

У кацапів дупа пригорить добряче.

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23.04.2022 15:56
+30
Тварини кацапські...
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23.04.2022 15:44
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не тупи
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23.04.2022 17:51 Відповісти
так жахнуть опять по кораблям
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23.04.2022 17:38 Відповісти
З Каспійського моря запустили
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23.04.2022 19:05 Відповісти
ППО не працює,та у відповідь можна вдарити по кацапах шашликами та шматами асфальту тупої Зелебоби.
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23.04.2022 17:45 Відповісти
Крылатую ракету очень сложно сбить. Очень сложно. Летит на низкой высоте. С300 фактически бесполезно. Кацапы в Сирии со своим С400 против "Тамагавков" ничего сделать не могли.
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23.04.2022 18:14 Відповісти
Під Києвом "Кольчугою" на раз збивали.
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23.04.2022 21:36 Відповісти
Видать ПВО иметь хорошо,а новые дороги лучше.
Это все Порох виноват,не купил и Одессе за свои деньги.
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23.04.2022 18:17 Відповісти
Георгій Нарбут
Передпасхальне

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23.04.2022 18:29 Відповісти
Від формуліровки "запустивши близько шести крилатих" або "стрибнув приблизно на 5 метрів 43 см 35 цілих і 124 тисячних мм" мене трохи... вибішує . Близько шести це типа пять з половиною? Чи шість цілих 4 десятих?
Напишіть "ОРІЄНТОВНО шість ракет". Коли "близько 20" чи "приблизно 30" то норм. Але коли "близько" і далі йде "некругла" цифра... у мене така формуліровка викликає странні відчуття )
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23.04.2022 18:35 Відповісти
що не ясно? раша і мала на меті забрати Одесу і давно до цього готувалась! от і почали бій за неї. це буде гірше, ніж Маріуполь... хоча важко уявити собі ще гірше
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23.04.2022 18:41 Відповісти
Цікаво де ви бачили скупчення військ мордора на кораблях у повітрі чи наземне угрупування яке би висувалося в сторону Одеси? Це просто удар по військовому об'єкту був. Але знаючи вже ''точність'' їх ракет нажаль маємо попадання в житловий будинок. Тому не розганяйте паніку про початок ''битви'' за Одесу. В них на це немає ресурсів.
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23.04.2022 18:58 Відповісти
Як там почувається одеська вата?
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23.04.2022 18:58 Відповісти
Думаю що одеський регіонал-опзжист Скорик почуває себе добре:не заарештований,не побитий,в новій фракції вже синхронно голосує
разом НЕСлугами.Непогано себе почуває мер Труханов.Також не заарештований,не посаджений.Але найкраще себе почуває Ківалов,рідкісна мерзота і ворог України.Той взагалі чухнув в Дубаї.Також добре себе почуває російський митрополит Агафангел,з фсбешним позивним "полковник" Влучно про таких співав Сліпаков :
Им отлично жить в стране,
Где народ живет в говне.
И народ живет в говне,
А говно живет вполне.
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23.04.2022 19:26 Відповісти
Я бы посоветовал вам купить карту и подучить географию и историю. О каком "забрать Одессу" идет речь, если оркам пока не светит ни Кривой рог, ни Николаев? Ты иксперда Подоляку пересмотрел?
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23.04.2022 19:15 Відповісти
На им кррог?для захвата Одессы?николаев----да!
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23.04.2022 22:57 Відповісти
Где ППО Одессы? В Николаеве со всех сторон летит - но ППО сбивает 95% ракет( не путать с рзсо).
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23.04.2022 19:22 Відповісти
та нет сбивают 107 % ракет, причем из дупы.
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23.04.2022 20:04 Відповісти
Зелепузик,ты падло долго терпилой будешь? Шоб завтра крымского моста нах не было
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23.04.2022 22:55 Відповісти
Слезь с дивана и взорви
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24.04.2022 09:22 Відповісти
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