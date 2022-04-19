Ворожий безпілотник збито в Одесі, - повітряне командування "Південь"

Захисники України знищили черговий ворожий безпілотник в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"Зранку, 19 квітня, воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий БПЛА "Орлан-10", який вкотре намагався здійснити розвідувальну діяльність об’єктів критичної інфраструктури Одеси. Б'ємо ворога далі! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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