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Новини Війна
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Ворожий безпілотник збито в Одесі, - повітряне командування "Південь"

безпілотник

Захисники України знищили черговий ворожий безпілотник в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"Зранку, 19 квітня, воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий БПЛА "Орлан-10", який вкотре намагався здійснити розвідувальну діяльність об’єктів критичної інфраструктури Одеси. Б'ємо ворога далі! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні. 

Також читайте: Ворожий безпілотник збито на Одещині, - повітряне командування "Південь"

Автор: 

армія рф (17388) безпілотник (4165) Одеса (5461) розвідка (3862)


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нехрен шастать
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19.04.2022 10:29 Відповісти
Даня-молодец, гаси этих гандонов.
Данил- воин который лично сбил орлана))
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19.04.2022 10:56 Відповісти
А чому на фото- новий німецький беспілотник, закуплений тиждень тому для артилерії ЗСУ?
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19.04.2022 12:32 Відповісти
 
 