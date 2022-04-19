Вражеский беспилотник сбит в Одессе, - Воздушное командование "Південь"
Защитники Украины уничтожили очередной вражеский беспилотник в Одессе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу связей с общественностью Воздушного командования "Південь".
"Утром 19 апреля воины зенитного ракетного подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский БПЛА "Орлан-10", который в очередной раз пытался осуществить разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы. Бьем врага дальше! Слава Украине!" - говорится в сообщении.
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Данил- воин который лично сбил орлана))