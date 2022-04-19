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Новости Война
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Вражеский беспилотник сбит в Одессе, - Воздушное командование "Південь"

безпілотник

Защитники Украины уничтожили очередной вражеский беспилотник в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу связей с общественностью Воздушного командования "Південь".

"Утром 19 апреля воины зенитного ракетного подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский БПЛА "Орлан-10", который в очередной раз пытался осуществить разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы. Бьем врага дальше! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Смотрите также: Сечеславские десантники сбили в Донецкой области вражеский многоцелевой беспилотник "Орлан-10" стоимостью около $100 тысяч. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (19238) беспилотник (3601) Одесса (7888) разведка (4175)


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нехрен шастать
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19.04.2022 10:29 Ответить
Даня-молодец, гаси этих гандонов.
Данил- воин который лично сбил орлана))
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19.04.2022 10:56 Ответить
А чому на фото- новий німецький беспілотник, закуплений тиждень тому для артилерії ЗСУ?
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19.04.2022 12:32 Ответить
 
 