Вражеский беспилотник сбит в Одессе, - Воздушное командование "Південь"

Защитники Украины уничтожили очередной вражеский беспилотник в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу связей с общественностью Воздушного командования "Південь".

"Утром 19 апреля воины зенитного ракетного подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский БПЛА "Орлан-10", который в очередной раз пытался осуществить разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы. Бьем врага дальше! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

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