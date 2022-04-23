Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе, попали в военный объект и жилые дома, есть погибшие (обновлено)

Войска РФ нанесли ракетные удары по Одессе, запустив около шести крылатых ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Жители города слышали взрывы в разных районах. Сообщается, что это были как "прилеты", так и "отлеты" нашей ПВО.

Известно, что несколько ракет удалось сбить. Горожане видели взрывы в небе и падение обломков.

Как минимум одна ракета упала и взорвалась. В одном из густонаселенных районов начался пожар в жилом доме.

Пользователи соцсетей сообщают о пожаре в одном из жилых комплексов. На месте уже работают экстренные службы. Данных о жертвах и пострадавших пока нет.

В 15:18 в Одессе отменили воздушную тревогу. Городской совет сообщил, что в результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры.

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Ракетный удар по Одессе подтвердили в оперативном командовании "Південь". Там отметили, что есть попадание в объекты инфраструктуры.

Нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гочаренко опубликовал в телеграм-канале фото последствий ракетных обстрелов Одессы.

Позже служба по связям с общественностью воздушного командования "Південь" сообщила: "Сегодня, 23 апреля, с 14:00 до 15:00 группировки противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" вели боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря".

"Во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые осуществляли удар по городу Одесса и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, которые предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет и ставили активные препятствия средствам противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

К сожалению, 2 ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома", - добавили в ОК "Південь".

Местные СМИ сообщают о трех погибших.