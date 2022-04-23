Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе, попали в военный объект и жилые дома, есть погибшие (обновлено)
Войска РФ нанесли ракетные удары по Одессе, запустив около шести крылатых ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".
Жители города слышали взрывы в разных районах. Сообщается, что это были как "прилеты", так и "отлеты" нашей ПВО.
Известно, что несколько ракет удалось сбить. Горожане видели взрывы в небе и падение обломков.
Как минимум одна ракета упала и взорвалась. В одном из густонаселенных районов начался пожар в жилом доме.
Пользователи соцсетей сообщают о пожаре в одном из жилых комплексов. На месте уже работают экстренные службы. Данных о жертвах и пострадавших пока нет.
В 15:18 в Одессе отменили воздушную тревогу. Городской совет сообщил, что в результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры.
Ракетный удар по Одессе подтвердили в оперативном командовании "Південь". Там отметили, что есть попадание в объекты инфраструктуры.
Нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гочаренко опубликовал в телеграм-канале фото последствий ракетных обстрелов Одессы.
Позже служба по связям с общественностью воздушного командования "Південь" сообщила: "Сегодня, 23 апреля, с 14:00 до 15:00 группировки противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" вели боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря".
"Во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые осуществляли удар по городу Одесса и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, которые предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет и ставили активные препятствия средствам противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
К сожалению, 2 ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома", - добавили в ОК "Південь".
Местные СМИ сообщают о трех погибших.
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Это все Порох виноват,не купил и Одессе за свои деньги.
Передпасхальне
Напишіть "ОРІЄНТОВНО шість ракет". Коли "близько 20" чи "приблизно 30" то норм. Але коли "близько" і далі йде "некругла" цифра... у мене така формуліровка викликає странні відчуття )
разом НЕСлугами.Непогано себе почуває мер Труханов.Також не заарештований,не посаджений.Але найкраще себе почуває Ківалов,рідкісна мерзота і ворог України.Той взагалі чухнув в Дубаї.Також добре себе почуває російський митрополит Агафангел,з фсбешним позивним "полковник" Влучно про таких співав Сліпаков :
Им отлично жить в стране,
Где народ живет в говне.
И народ живет в говне,
А говно живет вполне.