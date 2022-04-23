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Новости Война
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Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе, попали в военный объект и жилые дома, есть погибшие (обновлено)

одеса

Войска РФ нанесли ракетные удары по Одессе, запустив около шести крылатых ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Жители города слышали взрывы в разных районах. Сообщается, что это были как "прилеты", так и "отлеты" нашей ПВО.

Известно, что несколько ракет удалось сбить. Горожане видели взрывы в небе и падение обломков.

Как минимум одна ракета упала и взорвалась. В одном из густонаселенных районов начался пожар в жилом доме.

Пользователи соцсетей сообщают о пожаре в одном из жилых комплексов. На месте уже работают экстренные службы. Данных о жертвах и пострадавших пока нет.

В 15:18 в Одессе отменили воздушную тревогу. Городской совет сообщил, что в результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры.

Читайте: Вражеский беспилотник сбит в Одессе, - Воздушное командование "Південь"

Ракетный удар по Одессе подтвердили в оперативном командовании "Південь". Там отметили, что есть попадание в объекты инфраструктуры.

Нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гочаренко опубликовал в телеграм-канале фото последствий ракетных обстрелов Одессы.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе, попали в военный объект и жилые дома, есть погибшие 01

Позже служба по связям с общественностью воздушного командования "Південь" сообщила: "Сегодня, 23 апреля, с 14:00 до 15:00 группировки противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" вели боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря".

"Во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые осуществляли удар по городу Одесса и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, которые предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет и ставили активные препятствия средствам противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
К сожалению, 2 ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома", - добавили в ОК "Південь".

Местные СМИ сообщают о трех погибших.

армия РФ (19340) обстрел (27312) Одесса (7897) ракеты (3575)


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Топ комментарии
+49
якщо це правда, то наше командування дураки !
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23.04.2022 15:46
+45
Kavkaz Center@newkc14

Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО.

У кацапів дупа пригорить добряче.

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23.04.2022 15:56
+30
Тварини кацапські...
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23.04.2022 15:44
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не тупи
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23.04.2022 17:51 Ответить
так жахнуть опять по кораблям
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23.04.2022 17:38 Ответить
З Каспійського моря запустили
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23.04.2022 19:05 Ответить
ППО не працює,та у відповідь можна вдарити по кацапах шашликами та шматами асфальту тупої Зелебоби.
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23.04.2022 17:45 Ответить
Крылатую ракету очень сложно сбить. Очень сложно. Летит на низкой высоте. С300 фактически бесполезно. Кацапы в Сирии со своим С400 против "Тамагавков" ничего сделать не могли.
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23.04.2022 18:14 Ответить
Під Києвом "Кольчугою" на раз збивали.
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23.04.2022 21:36 Ответить
Видать ПВО иметь хорошо,а новые дороги лучше.
Это все Порох виноват,не купил и Одессе за свои деньги.
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23.04.2022 18:17 Ответить
Георгій Нарбут
Передпасхальне

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23.04.2022 18:29 Ответить
Від формуліровки "запустивши близько шести крилатих" або "стрибнув приблизно на 5 метрів 43 см 35 цілих і 124 тисячних мм" мене трохи... вибішує . Близько шести це типа пять з половиною? Чи шість цілих 4 десятих?
Напишіть "ОРІЄНТОВНО шість ракет". Коли "близько 20" чи "приблизно 30" то норм. Але коли "близько" і далі йде "некругла" цифра... у мене така формуліровка викликає странні відчуття )
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23.04.2022 18:35 Ответить
що не ясно? раша і мала на меті забрати Одесу і давно до цього готувалась! от і почали бій за неї. це буде гірше, ніж Маріуполь... хоча важко уявити собі ще гірше
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23.04.2022 18:41 Ответить
Цікаво де ви бачили скупчення військ мордора на кораблях у повітрі чи наземне угрупування яке би висувалося в сторону Одеси? Це просто удар по військовому об'єкту був. Але знаючи вже ''точність'' їх ракет нажаль маємо попадання в житловий будинок. Тому не розганяйте паніку про початок ''битви'' за Одесу. В них на це немає ресурсів.
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23.04.2022 18:58 Ответить
Як там почувається одеська вата?
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23.04.2022 18:58 Ответить
Думаю що одеський регіонал-опзжист Скорик почуває себе добре:не заарештований,не побитий,в новій фракції вже синхронно голосує
разом НЕСлугами.Непогано себе почуває мер Труханов.Також не заарештований,не посаджений.Але найкраще себе почуває Ківалов,рідкісна мерзота і ворог України.Той взагалі чухнув в Дубаї.Також добре себе почуває російський митрополит Агафангел,з фсбешним позивним "полковник" Влучно про таких співав Сліпаков :
Им отлично жить в стране,
Где народ живет в говне.
И народ живет в говне,
А говно живет вполне.
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23.04.2022 19:26 Ответить
Я бы посоветовал вам купить карту и подучить географию и историю. О каком "забрать Одессу" идет речь, если оркам пока не светит ни Кривой рог, ни Николаев? Ты иксперда Подоляку пересмотрел?
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23.04.2022 19:15 Ответить
На им кррог?для захвата Одессы?николаев----да!
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23.04.2022 22:57 Ответить
Где ППО Одессы? В Николаеве со всех сторон летит - но ППО сбивает 95% ракет( не путать с рзсо).
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23.04.2022 19:22 Ответить
та нет сбивают 107 % ракет, причем из дупы.
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23.04.2022 20:04 Ответить
Зелепузик,ты падло долго терпилой будешь? Шоб завтра крымского моста нах не было
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23.04.2022 22:55 Ответить
Слезь с дивана и взорви
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24.04.2022 09:22 Ответить
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