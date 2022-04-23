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З Херсонщини в Дніпропетровську область евакуйовано понад 600 людей

евакуація

З Херсонської області до Кривого Рогу на Дніпропетровщині за сьогоднішній день евакуювали 610 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий.

Він подякував за допомогу в евакуації та облаштуванні людей Криворізькій міській адміністрації, військовій районній адміністрації, поліції, Нацгвардії і волонтерам, які у дощ зігрівали людей гарячою їжею і чаєм.

Невеселий зазначив, що на території громади ворогів немає, але через обстріли небезпека зберігається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обманом зірвали евакуацію мешканців Маріуполя та вивезли людей до окупованого Докучаєвська, - радник мера Андрющенко

Автор: 

евакуація (2318) Херсонська область (5786)


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23.04.2022 23:40 Відповісти
Это хорошо, но откуда именно взяты эти люди? Они эвакуированы в то место, куда теоретически возможно высадка десанта и прорыв колонны, буквально за 2 часа ночью и опомниться можно не успеть. И среди них могут быть наводчики, агенты, завербованные или же просто кадровые с поддельными документами.

Намного безопаснее всех людей из оккупированных или потенциально опасных городов (достаточно взглянуть на результаты голосования за ОПЗЖ-коллаборантов) как можно дальше от фронта и дальше от транспортных потоков. Пускай на Волыни наводку делают для трусливых бульбозавров. Только к подтвержденным родственникам в КР или Днепре с реальной проверкой по фотографии.
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24.04.2022 00:01 Відповісти
и откуда ж их с Херсонской обл. эвакуируют с сел что возле Запорожья? Везет некоторым.
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24.04.2022 00:32 Відповісти
 
 