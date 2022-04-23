З Херсонщини в Дніпропетровську область евакуйовано понад 600 людей

З Херсонської області до Кривого Рогу на Дніпропетровщині за сьогоднішній день евакуювали 610 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий.

Він подякував за допомогу в евакуації та облаштуванні людей Криворізькій міській адміністрації, військовій районній адміністрації, поліції, Нацгвардії і волонтерам, які у дощ зігрівали людей гарячою їжею і чаєм.

Невеселий зазначив, що на території громади ворогів немає, але через обстріли небезпека зберігається.

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