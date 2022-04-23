Окупанти обстрілювали Донеччину, загинули 4 цивільних, - ОВА
Внаслідок обстрілів окупантами на Донеччині сьогодні загинули 4 цивільних особи.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"23 квітня росіяни вбили ще чотирьох мирних мешканців Донеччини: 2 у Коровиному Яру, 1 у Ямполі і 1 у Новоселівці. Поранення одержали ще 9 людей.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар23.04.2022 23:52 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль