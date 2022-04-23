Окупанти обстрілювали Донеччину, загинули 4 цивільних, - ОВА

Внаслідок обстрілів окупантами на Донеччині сьогодні загинули 4 цивільних особи.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"23 квітня росіяни вбили ще чотирьох мирних мешканців Донеччини: 2 у Коровиному Яру, 1 у Ямполі і 1 у Новоселівці. Поранення одержали ще 9 людей.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти закінчують перегрупування військ і готуються до масштабного наступу у Донецькому операційному районі, - ГУР