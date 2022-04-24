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Через санкції проти Росії тисячі люксових авто застрягли у Бельгії

росія,санкції

У бельгійському порту Зебрюгге через санкції, запроваджені проти Росії, застрягли майже 8 тисяч люксових автомобілів, зокрема, останні моделі Mercedes, Cadillac та Lexus.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на відомості директора автомобільного терміналу Зебрюгге Марка Адріансенса.

Машини мали відправити у РФ, але вони підпали під заборону на експорт предметів розкоші - їхня вартість перевищує 50 тисяч євро.Співрозмовник не повідомив, кому належать люксові авто, які застрягли у порту.

Журналісти дізналися, що машини у перший тиждень квітня доставили у Зебрюгге з Азії. Можливо, авто реалізують на різних ринках.

З порту також не можуть відправити ще низку товарів, які потрапили під санкції.

Варто зазначити, що через Зебрюгге на рік проходить більш як два мільйони машин, це один з найбільших європейських портів для переправи транспортних засобів.

Також читайте: Схвалення Євросоюзом ембарго на нафту з РФ - питання найближчих тижнів, - міністр економіки Франції Ле Мер

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авто (6185) Бельгія (413) росія (65336) санкції (11870)


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Топ коментарі
+11
Какой ещё Мерседес накануне 9 мая? Какой пиндосский Кадиллак и "Лексус" от японцев, с которыми Россия в состоянии войны ?
Вы хотели СССР - нюхайте "Волгу", "Москвич", "Жигули".
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24.04.2022 06:42
+7
Импортозамещение
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24.04.2022 06:57
+4
А ты по какой причине зарегистрировался на этом сайте 9 апреля 2022 года?? От большого уважения...или по причине финансовой зависимости от своего куратора??
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24.04.2022 07:00
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Це мабуть отих орків що будку спіздили
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24.04.2022 06:37 Відповісти
Отдайде их украинцам!!!
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24.04.2022 06:41 Відповісти
А ты по какой причине зарегистрировался на этом сайте 9 апреля 2022 года?? От большого уважения...или по причине финансовой зависимости от своего куратора??
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24.04.2022 07:00 Відповісти
Це ЗМІ державного рівня. Тут не може бути політнекоректного тлумачення.
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24.04.2022 07:49 Відповісти
А я тобі раджу подивитися граматику, яку ті прокурив у церковній школі.
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24.04.2022 09:47 Відповісти
Какой ещё Мерседес накануне 9 мая? Какой пиндосский Кадиллак и "Лексус" от японцев, с которыми Россия в состоянии войны ?
Вы хотели СССР - нюхайте "Волгу", "Москвич", "Жигули".
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24.04.2022 06:42 Відповісти
" ..телегу.. колесо " для касабів достатньо.
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24.04.2022 06:57 Відповісти
Импортозамещение
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24.04.2022 06:57 Відповісти
Віддайте всі автівки бійцям ЗСУ,та ТРО! Вони за свої подвиги мають повне право шикувати на таких автівках!
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24.04.2022 07:06 Відповісти
Зачєм лапатнікам люксові авто-када уже єсть жугулі...
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24.04.2022 07:15 Відповісти
Зате наші тягнуть "для нужд ВСУ" брендові тачки...європейці хреніють. Аякже, халява-мито зняли ж...
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24.04.2022 07:19 Відповісти
Якийсь фейк!
Тисячі? Беремо 8 тисяч шт.
Перевищує 50 тисяч евро? Беремо 60 000 євро.
60 ділемо на 8 отримуємо 7.5 тис євро за штуку. Це явно не люкс!!!
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24.04.2022 07:46 Відповісти
50 тысяч за машину.
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24.04.2022 08:09 Відповісти
Только не надо рыдать, бельгийцы. Наоборот радуйтесь. Скинут вам эти авто со скидкой ...
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24.04.2022 08:12 Відповісти
Нехай на них зійде вогонь.
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24.04.2022 10:14 Відповісти
 
 