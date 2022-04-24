Через санкції проти Росії тисячі люксових авто застрягли у Бельгії
У бельгійському порту Зебрюгге через санкції, запроваджені проти Росії, застрягли майже 8 тисяч люксових автомобілів, зокрема, останні моделі Mercedes, Cadillac та Lexus.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на відомості директора автомобільного терміналу Зебрюгге Марка Адріансенса.
Машини мали відправити у РФ, але вони підпали під заборону на експорт предметів розкоші - їхня вартість перевищує 50 тисяч євро.Співрозмовник не повідомив, кому належать люксові авто, які застрягли у порту.
Журналісти дізналися, що машини у перший тиждень квітня доставили у Зебрюгге з Азії. Можливо, авто реалізують на різних ринках.
З порту також не можуть відправити ще низку товарів, які потрапили під санкції.
Варто зазначити, що через Зебрюгге на рік проходить більш як два мільйони машин, це один з найбільших європейських портів для переправи транспортних засобів.
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Тисячі? Беремо 8 тисяч шт.
Перевищує 50 тисяч евро? Беремо 60 000 євро.
60 ділемо на 8 отримуємо 7.5 тис євро за штуку. Це явно не люкс!!!