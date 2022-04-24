Україна просить МАГАТЕ надати обладнання для своїх АЕС

Україна надала Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) повний список обладнання, необхідного для безпечної і надійної експлуатації ядерних об’єктів на час війни.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.

Агентство вже доставило в Україну першочергове обладнання, другу частину обіцяють передати, коли гендиректор МАГАТЕ прибуде на ЧАЕС. Наприклад, обладнання для радіаційного контролю, а також засоби індивідуального захисту.

Наданий Україною список включає різні прилади для вимірювання радіації, захисні матеріали, комп’ютерну допомогу, системи електроживлення і дизельні генератори.

"МАГАТЕ володіє технічними знаннями, необхідними для підтримки України у забезпеченні безпеки і надійності її ядерних об’єктів. Ми координуватимемо реалізацію допомоги, зокрема, шляхом доставки обладнання безпосередньо на ядерні об’єкти", - йдеться у листі.

Україна окремо поінформувала, що із 15-ти діючих реакторів на чотирьох АЕС 7 під’єднанні до мережі, в тому числі два – контрольованої Росією Запорізької АЕС.

8 інших зупинені для планового технічного обслуговування чи перебувають у резерві.

Усі чотири АЕС мають доступ до зовнішнього електроживлення.

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