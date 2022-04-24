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"Місце України - в ЄС. Це їхня безпека", - прем’єр Болгарії

петков

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що місце України – у Європейському Союзі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Sofia Globe.

"Місце України – в ЄС. Це їхня безпека", – сказав Петков.

Він додав, що його уряд вже неодноразово давав зрозуміти, що засуджує агресію Росії проти України.

Петков зазначив, що як фізична особа, а не як прем’єр-міністр він вважає, що відправлення військової допомоги Україні є абсолютно правильним рішенням. "Для мене як Кирила Петкова, а не як прем’єр-міністра військова допомога є абсолютно правильною справою. Але в цьому випадку я прем’єр-міністр, у мене є партнери по коаліції, які мають чіткі "червоні лінії", і моє завдання – не прикидатися найсміливішим", – розповів він.

Очільник уряду також підтвердив, що попросив своїх партнерів по коаліції супроводжувати його до Києва наступного тижня.

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Болгарія (784) Україна (5919) Євросоюз (13441)


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Болгарам-респект...
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24.04.2022 07:50 Відповісти
При чому тут болгари? Це лише думка одного болгарина приватної особи.
Почитай, що ця особа пише про болгар.
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24.04.2022 08:09 Відповісти
Хто там частенько той знає що Болгари (у) за волю
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24.04.2022 09:54 Відповісти
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24.04.2022 08:09 Відповісти
Хтось хоче знати як їх промивали по телеекрані а? Наразі Булгари (так вроді правильно) на наші стороні там руське їх від турків визволили ще 120 років тому. Респект Прему
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24.04.2022 09:52 Відповісти
Българи
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24.04.2022 11:57 Відповісти
Я думаю, там тількі остеррейх с дойчляндом проти. Навіть угорці - за.
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24.04.2022 10:09 Відповісти
Этот болгарский политик , премьер министр,Петков очень смело поддерживает Украину. Одно из его решений- отказ от продления договора на поставку российского газа
( заменили азербайджанским)
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24.04.2022 12:10 Відповісти
 
 