"Місце України - в ЄС. Це їхня безпека", - прем’єр Болгарії

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що місце України – у Європейському Союзі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Sofia Globe.

"Місце України – в ЄС. Це їхня безпека", – сказав Петков.

Він додав, що його уряд вже неодноразово давав зрозуміти, що засуджує агресію Росії проти України.

Петков зазначив, що як фізична особа, а не як прем’єр-міністр він вважає, що відправлення військової допомоги Україні є абсолютно правильним рішенням. "Для мене як Кирила Петкова, а не як прем’єр-міністра військова допомога є абсолютно правильною справою. Але в цьому випадку я прем’єр-міністр, у мене є партнери по коаліції, які мають чіткі "червоні лінії", і моє завдання – не прикидатися найсміливішим", – розповів він.

Очільник уряду також підтвердив, що попросив своїх партнерів по коаліції супроводжувати його до Києва наступного тижня.

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