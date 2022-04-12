Болгарія закликає до міжнародного розслідування використання хімічної зброї у Маріуполі

Президент Болгарії Румен Радєв закликав провести міжнародне розслідування, щоб визначити, чи застосовувалася хімічна зброя в Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BNR, таку заяву Радєв зробив під час свого візиту до Португалії.

Разом із тим болгарський президент дуже обережно говорив про можливе втручання НАТО у війну.

"Це надзвичайно делікатне питання! Ми вже маємо чіткі заяви генерального секретаря Альянсу, чіткі заяви президента Байдена та інших лідерів про те, що втручання НАТО в Україну створює величезний ризик третьої світової війни. Велике занепокоєння викликає ця війна, яка може перерости в ядерний конфлікт", – заявив він.

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Одночасно болгарський президент закликав до нових дебатів всередині ЄС щодо наслідків війни.

"Ми вже говоримо про продовольчу кризу. Росія та Україна – найбільші експортери зернових, і коли через війну неможливо забезпечити поставки, ми всі можемо уявити, що станеться з низкою регіонів світу; що станеться з міграційною кризою, яка, безсумнівно, буде розвиватися, якщо ми не знайдемо рішення цієї проблеми найближчим часом",- зазначає він.

Нагадаємо, Румен Радєв досі мав реноме проросійського політика.

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