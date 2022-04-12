РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6826 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 560 3
Болгария (647) химическое оружие (360)

Болгария призывает к международному расследованию использования химического оружия в Мариуполе

болгария

Президент Болгарии Румен Радев призвал провести международное расследование, чтобы определить, применялось ли химическое оружие в Мариуполе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR. Такое заявление Радев сделал во время своего визита в Португалию.

Вместе с тем, болгарский президент очень осторожно говорил о возможном вмешательстве НАТО в войну.

"Это чрезвычайно щепетильный вопрос! У нас уже есть четкие заявления генерального секретаря Альянса, четкие заявления президента Байдена и других лидеров о том, что вмешательство НАТО в Украину создает огромный риск третьей мировой войны. Большое беспокойство вызывает эта война, которая может перерасти в ядерный конфликт", – заявил он.

Читайте также: Евросоюз напомнил России о недопустимости использования химического оружия: "Это совершенно неприемлемо. Виновные будут нести ответственность"

Одновременно болгарский президент призвал к новым дебатам внутри ЕС по поводу последствий войны.

"Мы уже говорим о продовольственном кризисе. Россия и Украина – крупнейшие экспортеры зерновых, и когда из-за войны невозможно обеспечить поставки, мы все можем представить, что произойдет с рядом регионов мира; что произойдет с миграционным кризисом, который, несомненно, будет развиваться, если мы не найдем решения этой проблемы в ближайшее время", - отмечает он.

Напомним, Румен Радев до сих пор имел реноме пророссийского политика.

Читайте также: США пока не подтвердили использование РФ химоружия в Мариуполе, однако ранее предупреждали Украину о вероятности его применения, - Прайс-лист
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
понимает, шо надо быть в тренде. Ну, то есть трендеть как все.
показать весь комментарий
12.04.2022 23:44 Ответить
ну. его заявления можно и по другому понимать. Разобраться -это не значит обязательно доказать правоту Украины (и. если нет доказательств) то можно ставить под сомнения и другие наши доводы? Так же и *забота* о скорейшем окончании войны совсем не значит. что он имеет в виду нашу победу. Ну может намекает на какой-то *договорняк*
показать весь комментарий
13.04.2022 00:23 Ответить
Лукашенко гонит танки к Литве, Сувалкский коридор пробивать? На днях у узнаем.
показать весь комментарий
13.04.2022 00:48 Ответить
 
 