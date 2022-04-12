Евросоюз напомнил России о недопустимости использования химического оружия: "Это совершенно неприемлемо. Виновные будут нести ответственность"

Европейский Союз внимательно следит за ходом расследования сообщений о возможном применении российскими войсками химических веществ против защитников Мариуполя.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Набила Массрали на брифинге в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видели сообщения в прессе о вероятном использовании химических веществ российскими вооруженными силами в Мариуполе и о том, что украинские военнослужащие имели симптомы химического отравления. Мы внимательно следим за этой ситуацией", - подчеркнула спикер.

Она напомнила, что использование химического оружия, включая использование токсичных веществ в качестве оружия, является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, участником которой является Россия. Это также является военным преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права, усугубляющим страдания гражданского населения.

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"Это абсолютно неприемлемо и создает угрозу безопасности для всех нас. Виновные в применении химических веществ, как оружия, будут нести за это ответственность", - заявила Массрали.

Она отметила, что это уже не первый случай, когда мир получает тревожные сигналы по поводу незаконного использования химического оружия российскими силами безопасности.