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Новости Война
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Мариуполь (5693) Евросоюз (16683) химическое оружие (360)

Евросоюз напомнил России о недопустимости использования химического оружия: "Это совершенно неприемлемо. Виновные будут нести ответственность"

маріуполь

Европейский Союз внимательно следит за ходом расследования сообщений о возможном применении российскими войсками химических веществ против защитников Мариуполя.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Набила Массрали на брифинге в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видели сообщения в прессе о вероятном использовании химических веществ российскими вооруженными силами в Мариуполе и о том, что украинские военнослужащие имели симптомы химического отравления. Мы внимательно следим за этой ситуацией", - подчеркнула спикер.

Она напомнила, что использование химического оружия, включая использование токсичных веществ в качестве оружия, является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, участником которой является Россия. Это также является военным преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права, усугубляющим страдания гражданского населения.

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"Это абсолютно неприемлемо и создает угрозу безопасности для всех нас. Виновные в применении химических веществ, как оружия, будут нести за это ответственность", - заявила Массрали.

Она отметила, что это уже не первый случай, когда мир получает тревожные сигналы по поводу незаконного использования химического оружия российскими силами безопасности.
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Топ комментарии
+6
Це буде всім занепокоєнням занепокоєння.
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12.04.2022 15:40
+5
ЄС черговий раз стурбувався. А росія черговий раз злякалася.
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12.04.2022 15:41
+4
*атата погана рабсія атата, не можна гратись с зарином та заманом, йди у куток на годину (с) ЄС
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12.04.2022 15:36
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*атата погана рабсія атата, не можна гратись с зарином та заманом, йди у куток на годину (с) ЄС
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12.04.2022 15:36 Ответить
Да, и пальчиком погрозили, и выразили 182 уровень обеспокоенности. Страшное наказание!
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12.04.2022 17:02 Ответить
ес блефует. Наказать не смогут пока что никого. может потом, если выдадут.
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12.04.2022 15:37 Ответить
нагадати не завадить)
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12.04.2022 15:37 Ответить
Дурний повірить в цей ******..., Асад повбивав купу народу в Сирії хім зброєю і надалі спокійно живе в Дамаску в у своїй резиденції...
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12.04.2022 15:38 Ответить
Це буде всім занепокоєнням занепокоєння.
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12.04.2022 15:40 Ответить
Стурбованість?
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12.04.2022 15:41 Ответить
ЄС черговий раз стурбувався. А росія черговий раз злякалася.
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12.04.2022 15:41 Ответить
И пальчиком погрозили... Трусливые ничтожества.
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12.04.2022 15:47 Ответить
А то вы бл%ди, не догадываетесь кто главный виновник. Понятно что достать до него руки короткие, но называть вещи своими именами необходимо
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12.04.2022 15:52 Ответить
А Х . Е Т Ь ...
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12.04.2022 15:54 Ответить
Постепенно вот это выражение «будут нести ответственность»начинает звучать ,как мантра..Это звучит при ЛЮБЫХ проявлениях бесчеловечных действиях «пу»и рашизма..Возникает вопрос «какую же ответственность они будут нести за бесчеловечность»Мне кажется они абсолютно не понимают, как выражение и проведение ,этой «ответственности»будет на них влиять .,не только не понимают ,но и уверены ,что своим враньем ,они всегда смогут «отбелиться «Они больше чем уверены ,что это будут какие то очередные санкции от которых им «не жарко и не холодно»и на которые им наплевать ..на судебный процесс их нужно будет ещё вытащить,следовательно в тюрьму их не посадят и в бункере можно и дальше жить и мир уничтожать…Нужно ВСЕГДА ЧЕТКО И ЯСНО говорить ,КАКУЮ ответственность «пу»и его рашистская свита понесёт ..это тоже пунк от которого может зависит продолжение войны.
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12.04.2022 15:55 Ответить
Яка потужна заява! Аж чути грізне прицмокування язиком і пориви ураганного вітру від махання пальчиком "ай-я-яй"!
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12.04.2022 16:18 Ответить
Скорее всего кацапы применили кустарный боеприпас-контейнер, сбрасываемый с дрона, в который поместили низкокипящий инсектицид, которые до сих пор применяются в производстве бытовых средств. Получить доступ к таким фосфорорганическим соединениям проще, чем к БОВ. Это вполне мог быть весьма распространенные и доступные диметилдихлорвинилфосфат, который кипит при 74,1 °C, или диэтилнитрофенилфосфортиоат, который при 6 °C уже представляет собой жидкость. Эти компоненты можно добавлять в легколетучие растворители типа уайтспирита или ацетона, получая примитивное химическое оружие.

Формально эти вещества как бы не относятся к БОВ, но механизм воздействия на человека у них такой же, как и у зарина, зомана, табуна, веществ класса «новичок» - они все являются ингибиторами аетилхолинэстеразы. Если эксперты ОЗХО смогут подтвердить применение подобных фосфорорганических веществ в Мариуполе, то по всем нормам это можно приравнять к применению химического оружия.

В Мариуполь было бы неплохо доставить атропин или пралидоксим, а также диазепам (для снятия побочных эффектов).
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12.04.2022 16:50 Ответить
У ***** скоро паща від сміху лусне від цього деменційно-імпотентного заходу.
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12.04.2022 16:55 Ответить
Ай-ай-ай-ай-ай! Кто же это сделал? Кто же в этом во всем виноват? Как узнать? Это же явно не тот кто начал и ведет войну на чужой территори... Кто бы это мог быть???
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12.04.2022 17:02 Ответить
 
 