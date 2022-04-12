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Новини Війна
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Маріуполь (3205) Євросоюз (12768) хімічна зброя (338)

Євросоюз нагадав Росії про неприпустимість використання хімічної зброї: "Це абсолютно неприйнятно. Винні нестимуть відповідальність"

маріуполь

Європейський Союз уважно стежить за перебігом розслідування повідомлень про ймовірне застосування російськими військами хімічних речовин проти захисників Маріуполя.

Про це заявила речниця Європейської комісії Набіла Массралі на брифінгу у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми бачили повідомлення в пресі щодо ймовірного використання хімічних речовин російськими збройними силами в Маріуполі та про те, що українські військовослужбовці мали симптоми хімічного отруєння. Ми уважно слідкуємо за цією ситуацією", - наголосила речниця.

Вона нагадала, що використання хімічної зброї, включаючи використання токсичних речовин як зброї, є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Росія. Це також є воєнним злочином і грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, що посилює страждання цивільного населення.

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"Це абсолютно неприйнятно та створює загрозу безпеки для всіх нас. Винні у застосуванні хімічних речовин як зброї нестимуть за це відповідальність", - заявила Массралі.

Вона зауважила, що це вже не перший випадок, коли світ отримує тривожні сигнали щодо незаконного використання хімічної зброї російськими силами безпеки.

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Топ коментарі
+6
Це буде всім занепокоєнням занепокоєння.
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12.04.2022 15:40
+5
ЄС черговий раз стурбувався. А росія черговий раз злякалася.
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12.04.2022 15:41
+4
*атата погана рабсія атата, не можна гратись с зарином та заманом, йди у куток на годину (с) ЄС
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12.04.2022 15:36
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*атата погана рабсія атата, не можна гратись с зарином та заманом, йди у куток на годину (с) ЄС
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12.04.2022 15:36 Відповісти
Да, и пальчиком погрозили, и выразили 182 уровень обеспокоенности. Страшное наказание!
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12.04.2022 17:02 Відповісти
ес блефует. Наказать не смогут пока что никого. может потом, если выдадут.
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12.04.2022 15:37 Відповісти
нагадати не завадить)
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12.04.2022 15:37 Відповісти
Дурний повірить в цей ******..., Асад повбивав купу народу в Сирії хім зброєю і надалі спокійно живе в Дамаску в у своїй резиденції...
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12.04.2022 15:38 Відповісти
Це буде всім занепокоєнням занепокоєння.
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12.04.2022 15:40 Відповісти
Стурбованість?
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12.04.2022 15:41 Відповісти
ЄС черговий раз стурбувався. А росія черговий раз злякалася.
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12.04.2022 15:41 Відповісти
И пальчиком погрозили... Трусливые ничтожества.
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12.04.2022 15:47 Відповісти
А то вы бл%ди, не догадываетесь кто главный виновник. Понятно что достать до него руки короткие, но называть вещи своими именами необходимо
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12.04.2022 15:52 Відповісти
А Х . Е Т Ь ...
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12.04.2022 15:54 Відповісти
Постепенно вот это выражение «будут нести ответственность»начинает звучать ,как мантра..Это звучит при ЛЮБЫХ проявлениях бесчеловечных действиях «пу»и рашизма..Возникает вопрос «какую же ответственность они будут нести за бесчеловечность»Мне кажется они абсолютно не понимают, как выражение и проведение ,этой «ответственности»будет на них влиять .,не только не понимают ,но и уверены ,что своим враньем ,они всегда смогут «отбелиться «Они больше чем уверены ,что это будут какие то очередные санкции от которых им «не жарко и не холодно»и на которые им наплевать ..на судебный процесс их нужно будет ещё вытащить,следовательно в тюрьму их не посадят и в бункере можно и дальше жить и мир уничтожать…Нужно ВСЕГДА ЧЕТКО И ЯСНО говорить ,КАКУЮ ответственность «пу»и его рашистская свита понесёт ..это тоже пунк от которого может зависит продолжение войны.
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12.04.2022 15:55 Відповісти
Яка потужна заява! Аж чути грізне прицмокування язиком і пориви ураганного вітру від махання пальчиком "ай-я-яй"!
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12.04.2022 16:18 Відповісти
Скорее всего кацапы применили кустарный боеприпас-контейнер, сбрасываемый с дрона, в который поместили низкокипящий инсектицид, которые до сих пор применяются в производстве бытовых средств. Получить доступ к таким фосфорорганическим соединениям проще, чем к БОВ. Это вполне мог быть весьма распространенные и доступные диметилдихлорвинилфосфат, который кипит при 74,1 °C, или диэтилнитрофенилфосфортиоат, который при 6 °C уже представляет собой жидкость. Эти компоненты можно добавлять в легколетучие растворители типа уайтспирита или ацетона, получая примитивное химическое оружие.

Формально эти вещества как бы не относятся к БОВ, но механизм воздействия на человека у них такой же, как и у зарина, зомана, табуна, веществ класса «новичок» - они все являются ингибиторами аетилхолинэстеразы. Если эксперты ОЗХО смогут подтвердить применение подобных фосфорорганических веществ в Мариуполе, то по всем нормам это можно приравнять к применению химического оружия.

В Мариуполь было бы неплохо доставить атропин или пралидоксим, а также диазепам (для снятия побочных эффектов).
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12.04.2022 16:50 Відповісти
У ***** скоро паща від сміху лусне від цього деменційно-імпотентного заходу.
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12.04.2022 16:55 Відповісти
Ай-ай-ай-ай-ай! Кто же это сделал? Кто же в этом во всем виноват? Как узнать? Это же явно не тот кто начал и ведет войну на чужой территори... Кто бы это мог быть???
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12.04.2022 17:02 Відповісти
 
 