Химатака войск РФ на Мариуполь: пострадавшие в относительно удовлетворительном состоянии, хуже всего чувствует себя пожилая бабушка

Пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения в городе Мариуполь находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полка "Азов".

"Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения был на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие. Впрочем, сейчас обследовать место событий в полной мере, из-за вражеского огня, невозможно, ведь россияне продолжают проводить тактику сокрытия собственных преступлений", - говорится в сообщении.

Также говорится, что один военнослужащий находится в умеренном состоянии. Двое других – под постоянным наблюдением врачей.

"Среди пострадавших гражданских худшее состояние - у пожилой женщины. Основная симптоматика пострадавших: гиперемия лица, повышение артериального давления, сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз", - отмечают в "Азове".

Пока известно, что врагом были применены ядовитые вещества или сильнодействующие ядовитые вещества преимущественно удушающего действия. Впрочем, из-за нахождения в полной блокаде их токсикологический анализ невозможен. В то же время основной задачей является наблюдение за состоянием личного состава и возможными последствиями от отравления.

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