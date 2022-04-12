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армия РФ (17988) Мариуполь (5693) химическое оружие (360) Азов (769)

Химатака войск РФ на Мариуполь: пострадавшие в относительно удовлетворительном состоянии, хуже всего чувствует себя пожилая бабушка

хіматака

Пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения в городе Мариуполь находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полка "Азов".

"Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения был на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие. Впрочем, сейчас обследовать место событий в полной мере, из-за вражеского огня, невозможно, ведь россияне продолжают проводить тактику сокрытия собственных преступлений", - говорится в сообщении.

Также говорится, что один военнослужащий находится в умеренном состоянии. Двое других – под постоянным наблюдением врачей.

"Среди пострадавших гражданских худшее состояние - у пожилой женщины. Основная симптоматика пострадавших: гиперемия лица, повышение артериального давления, сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз", - отмечают в "Азове".

Пока известно, что врагом были применены ядовитые вещества или сильнодействующие ядовитые вещества преимущественно удушающего действия. Впрочем, из-за нахождения в полной блокаде их токсикологический анализ невозможен. В то же время основной задачей является наблюдение за состоянием личного состава и возможными последствиями от отравления.

Смотрите: Вследствие химической атаки россиян в Мариуполе пострадали три человека, - Билецкий. ВИДЕО
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THE HARDKISS - Як ти? (ПРЕМ'ЄРА) #StandWithUkraine
https://youtu.be/0P8QJ-x68PI?list=TLPQMTIwNDIwMjL24ANuGPqrVA
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12.04.2022 12:56 Ответить
"Мамо, як ти?" - це про Київ і Марік, Франківськ і Бучу... про безліч наших міст і селищ.

Це про всю Україну

Бо болить...
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12.04.2022 13:13 Ответить
ХІМАТАКА РОСІЇ В МАРІУПОЛІ. Чому рф підписала собі смертний вирок? / Олександр Курбан

https://www.youtube.com/watch?v=4RTX9X2JGDc
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12.04.2022 13:24 Ответить
Заступниця міноборони сказала, що то був фосфор і нінада раскачівать лодку
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12.04.2022 13:39 Ответить
А фосфор хіба дозволений?
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12.04.2022 15:49 Ответить
А вбивства, ґвалтування, взагалі війна - дозволена?
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12.04.2022 15:50 Ответить
Это был пробный шар.
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12.04.2022 14:06 Ответить
 
 