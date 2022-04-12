Вследствие химической атаки россиян в Мариуполе пострадали три человека, - Билецкий. ВИДЕО

Экс-руководитель "Азова" Андрей Билецкий обнародовал информацию о пострадавших от химической атаки российских оккупантов на Мариуполь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Билецкий отметил: "Химическая атака по Мариуполю означает только одно: россияне не могут взять Мариуполь и украинских защитников. Им ничего не остается, как использовать неизбирательное запретное оружие. Что бы там ни было - Мариуполь победит! Азов победит! Украина победит! Слава Украине!"

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Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь та українських захисників. Їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю.

Що б там не було - Маріуполь переможе! Азов переможе! Україна переможе! Слава Україні! pic.twitter.com/EYma8QI2C8