Вследствие химической атаки россиян в Мариуполе пострадали три человека, - Билецкий. ВИДЕО
Экс-руководитель "Азова" Андрей Билецкий обнародовал информацию о пострадавших от химической атаки российских оккупантов на Мариуполь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Билецкий отметил: "Химическая атака по Мариуполю означает только одно: россияне не могут взять Мариуполь и украинских защитников. Им ничего не остается, как использовать неизбирательное запретное оружие. Что бы там ни было - Мариуполь победит! Азов победит! Украина победит! Слава Украине!"
Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь та українських захисників. Їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю.— Андрій Білецький (@AndrijBilec) April 11, 2022
Що б там не було - Маріуполь переможе! Азов переможе! Україна переможе! Слава Україні! pic.twitter.com/EYma8QI2C8
Пожалуйста, подождите...
А ще він сказав що треба посилати у слід за російським кораблем усіх троляк, які працюють на ворога.
а ти, Поттер, топай у касу подоляка за бонусом за свій нікчемний комент !
Славаа ЗСУ та Українській Нації !!!
в ОП 200
в КМіністрів тисячі
в МО 200 тисяч
в мвс 200 тисяч
+нацгвардія+тероборона.
нас всіх 40 мільйонів
а маріупіль захищає 1000 пацанів
чому вони і чому без підтримки???????????????????
а може азовців треба знищити???????????????????????
як влада на чолі президента підтримує захисників.
які кроки що до маріуполя робить влада.
по новинам чую все.
що де коли скільки чому як
про маріуполь,
десятки тисяч загиьлих, а що де коли чому і як не чую НІЧОГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1) "Більше двох тижнів ніхто не піднімає слухавку", - заступника командира полку "Азов" Паламар про зв'язок з вищим командуванням.
2) "Зв'язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують Маріуполь, стійкий та підтримується", - Залужний
Обирайте самі, що правда.
Але якщо серед військових є такі протиріччя, то що тоді чекати від журналістів і їх новин?
Це політики, які розказують, що "ми їх підтримуємо, ми постійно на зв'язку", але вже більше двох тижнів ніхто не піднімає слухавку та ніхто ні з ким не спілкується", Джерело:
Мова про політиків (не військових) - керівництво країни. Я так розумію, що раніше спілкувались, обіцяли щось, а тепер затихли. (як завжди - вони за ці два тижні такого вже наговорили про війну, що комір завертається).
І Залужний теж чітко пояснив.
1. Не всякое химическое оружие (ОВ) запрещено: тот же хлорпикрин, например.
2. Если бы применяли ОВ летального действия, то докладывать было бы некому.