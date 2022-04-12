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Від хімічної атаки росіян в Маріуполі постраждало троє людей, - Білецький. ВIДЕО

Екскерівник"Азову" Андрій Білецький оприлюднив інформацію про постраждалих від хімічної атаки російських окупантів на Маріуполь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Білецький зазначив: "Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь та українських захисників. Їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю. Що б там не було - Маріуполь переможе! Азов переможе! Україна переможе! Слава Україні!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти застосували хімічну зброю проти захисників та мешканців Маріуполя

Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь та українських захисників. Їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю.
Що б там не було - Маріуполь переможе! Азов переможе! Україна переможе! Слава Україні! pic.twitter.com/EYma8QI2C8

— Андрій Білецький (@AndrijBilec) April 11, 2022

Автор: 

Маріуполь (3227) хімічна зброя (346) Білецький Андрій (209)


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Топ коментарі
+33
Химическая атака ,а люся арестович только что на эфире с фейгиным втирал ,что не было никакой химатаки .******** брехливый
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12.04.2022 00:28
+22
які ж ви, подоляківські боти НИЦІ !!! ЗСУ ********* зразка - це є одне з досягнень, як ти, курва, кажеш "аднатуравога" і якщо би з 2019 по сьогодні тенденція укріплення ЗСУ продовжувалась, то Уйло, можливо, і не полізло б до нас!
а ти, Поттер, топай у касу подоляка за бонусом за свій нікчемний комент !
Славаа ЗСУ та Українській Нації !!!
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12.04.2022 00:38
+17
в ВР 360 человек
в ОП 200
в КМіністрів тисячі
в МО 200 тисяч
в мвс 200 тисяч
+нацгвардія+тероборона.
нас всіх 40 мільйонів
а маріупіль захищає 1000 пацанів
чому вони і чому без підтримки???????????????????
а може азовців треба знищити???????????????????????
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12.04.2022 00:53
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Химическая атака ,а люся арестович только что на эфире с фейгиным втирал ,что не было никакой химатаки .******** брехливый
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12.04.2022 00:28 Відповісти
зе-баран ти спочатку розуму наберись , а потім тут писатимеш ! про свободу слова розкажи тим казлам що Прямий і Еспресо закрили !
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12.04.2022 00:50 Відповісти
Україною керує всього три особи. Коган -керівник ОП,Бек-президент, Стратиг -Секретар РНБО. Це хазарський каганат, запроваджений за вказівкою ЛДК сектою ХАББАД. Не вірите то проаналізуйте як приймаються важливі рішення і ким
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12.04.2022 03:44 Відповісти
А коли невірите то поцікавтеся чому ПЕСИГОЛОВЦІ, котрі вчинили зло в Бучі вислизнули з кільця оточення
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12.04.2022 03:46 Відповісти
тому що ніякого кільця оточення не було
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12.04.2022 08:11 Відповісти
Вот не надо. Хим атака произошла за пару минут до завершения эфира, он о ней даже не знал
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12.04.2022 00:58 Відповісти
Він сказав що про це не має інформації, і пообіцяв до наступного ефіру уточнити її і оприлюднити.

А ще він сказав що треба посилати у слід за російським кораблем усіх троляк, які працюють на ворога.
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12.04.2022 07:03 Відповісти
які ж ви, подоляківські боти НИЦІ !!! ЗСУ ********* зразка - це є одне з досягнень, як ти, курва, кажеш "аднатуравога" і якщо би з 2019 по сьогодні тенденція укріплення ЗСУ продовжувалась, то Уйло, можливо, і не полізло б до нас!
а ти, Поттер, топай у касу подоляка за бонусом за свій нікчемний комент !
Славаа ЗСУ та Українській Нації !!!
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12.04.2022 00:38 Відповісти
Він би напав все одно. Треба давити на партнерів та нищити рашистів. Все буде добре.
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12.04.2022 00:56 Відповісти
так, "Азов - красавцы" ... і це не залежить від року, презедента і навіть наших коментарів.
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12.04.2022 00:44 Відповісти
в ВР 360 человек
в ОП 200
в КМіністрів тисячі
в МО 200 тисяч
в мвс 200 тисяч
+нацгвардія+тероборона.
нас всіх 40 мільйонів
а маріупіль захищає 1000 пацанів
чому вони і чому без підтримки???????????????????
а може азовців треба знищити???????????????????????
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12.04.2022 00:53 Відповісти
Перестань розганяти зраду!!! Менше слухай політиків, а більше експертів. Всі хто каже що треба деблокувати, мають і сказати як.
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12.04.2022 01:01 Відповісти
Не вірю що там всього 1000 чоловік. Я виріс в маленькому містечку в 15000 чоловік, так тільки з цього містечка 10 чоловік там воєю. Там тільки одного Азову 1000-1500 осіб налічувалося в Маріуполі, а ще дуже багато інших підрозділів, плюс відправили прикордонників туди, плюс частини Волновахи, плюс поліція, плюс надіюся якісь місцеві також долучилися (хоча в це вірю менше всього), то там в реальності не менше 10000 захисників було на початок
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12.04.2022 01:04 Відповісти
Морпехи ещё.
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12.04.2022 04:52 Відповісти
пока не удастся получить оттуда упакованный контейнер в Киев, то сделать соответствующую экспертизу с участием ОЗХО, т это не будет иметь соответствующих последствий для рф. Если же удастся провести такую экспертизу, и там окажется агент, который можно отнести к БОВ, то ответ Запада может быть достаточно радикальным.
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12.04.2022 00:35 Відповісти
Не будет никакого ответа. Введут санкции на ввоз цветных карандашей ✏️ из оркостана и только зелёных.
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12.04.2022 00:41 Відповісти
ембарго на дрова і свічки .
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12.04.2022 00:51 Відповісти
думаю, что кроме этого через пару недель у нас срочно образуется батарея ATACMS с англоязычными играющими тренерами.
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12.04.2022 00:58 Відповісти
НЕ будет ответа - будет уже не одна бомба , а 10.
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12.04.2022 09:31 Відповісти
Не дивно, що подоляковський бот пише кацапською.
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12.04.2022 00:39 Відповісти
хотів би знати. за рахунок чого, кого, маріупіль ще не здався.
як влада на чолі президента підтримує захисників.
які кроки що до маріуполя робить влада.
по новинам чую все.
що де коли скільки чому як
про маріуполь,
десятки тисяч загиьлих, а що де коли чому і як не чую НІЧОГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.04.2022 00:44 Відповісти
на цензорі є дві новини:

1) "Більше двох тижнів ніхто не піднімає слухавку", - заступника командира полку "Азов" Паламар про зв'язок з вищим командуванням.
2) "Зв'язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують Маріуполь, стійкий та підтримується", - Залужний

Обирайте самі, що правда.

Але якщо серед військових є такі протиріччя, то що тоді чекати від журналістів і їх новин?
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12.04.2022 01:24 Відповісти
Переслухай ще раз уважно - там не йдеться про зв'язок з військовими:
Це політики, які розказують, що "ми їх підтримуємо, ми постійно на зв'язку", але вже більше двох тижнів ніхто не піднімає слухавку та ніхто ні з ким не спілкується", Джерело:

Мова про політиків (не військових) - керівництво країни. Я так розумію, що раніше спілкувались, обіцяли щось, а тепер затихли. (як завжди - вони за ці два тижні такого вже наговорили про війну, що комір завертається).
І Залужний теж чітко пояснив.
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12.04.2022 03:01 Відповісти
Скорее всего вброс, бомбанули сайт и вбросили для деморализации. Метод не сегодняшний.
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12.04.2022 09:37 Відповісти
Бомбанули сайт и вбросили.
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12.04.2022 09:39 Відповісти
Надеюсь, что ЗСУ не бросит наших ребят и Мариуполь разблокируют
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12.04.2022 00:46 Відповісти
Что-то о готовящейся химической атаке союзникам было известно. В последней нашей посылке медикаментов для ВСУ было большое количество атропина. А он используется для лечения пострадавших от применения боевой химии.
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12.04.2022 00:57 Відповісти
Головне, щоб цей атропін в Маріуполь попав...
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12.04.2022 05:22 Відповісти
Это была проверка на международную реакцию, в следующий раз будет уже более мощная атака.
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12.04.2022 01:05 Відповісти
Интерсно, где портнов, вовк и прочая мразь?
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12.04.2022 07:28 Відповісти
Ну, давайте так.
1. Не всякое химическое оружие (ОВ) запрещено: тот же хлорпикрин, например.
2. Если бы применяли ОВ летального действия, то докладывать было бы некому.
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12.04.2022 10:26 Відповісти
 
 