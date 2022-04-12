Від хімічної атаки росіян в Маріуполі постраждало троє людей, - Білецький. ВIДЕО

Екскерівник"Азову" Андрій Білецький оприлюднив інформацію про постраждалих від хімічної атаки російських окупантів на Маріуполь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Білецький зазначив: "Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь та українських захисників. Їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю. Що б там не було - Маріуполь переможе! Азов переможе! Україна переможе! Слава Україні!"

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