Російські окупанти застосували хімічну зброю проти захисників та мешканців Маріуполя

Російські окупанти виконали свої погрози та застосували хімічну зброю проти захисників та мешканців Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє полк "Азов".

У повідомленні зазначається: "Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА. У постражалих спостерігається дихальна недостатність".

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