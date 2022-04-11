Российские оккупанты применили химическое оружие против защитников и жителей Мариуполя

Российские оккупанты выполнили свои угрозы и применили химическое оружие против защитников и жителей Мариуполя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщает полк "Азов".

В сообщении отмечается: "Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность".

Читайте: Мы готовились к применению Россией химического оружия, - Данилов