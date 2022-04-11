Российские оккупанты применили химическое оружие против защитников и жителей Мариуполя
Российские оккупанты выполнили свои угрозы и применили химическое оружие против защитников и жителей Мариуполя.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщает полк "Азов".
В сообщении отмечается: "Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность".
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Пора вже якийсь цікавішій спосіб вкидів робити, нє? Бо на це вже навіть діти не ведуться.
А поки що - до спаму.
...От цікаво. Невже на расії перевелись якісні тролі, коли вже там до такої відповідальної роботи залучають розумово відсталих школярів?
27 вересня 2017 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито ліквідувала на своїй території всю хімічну зброю.
Варто згадати, що після розпаду СРСР саме Росія стала спадкоємицею найбільшого в світі арсеналу хімічної зброї (близько 40 тисяч тонн).
Найбільш популярна в арсеналі Росії хімічна зброя: Новичок, Зарин, Іприт, VX, Люїзит, Зоман.
2020 року, згідно з деякими даними, Росія використала ту ж нервово-паралітичну речовину Новичок проти опозиціонера президента РФ Олексія Навального.
На місці керівництва НАТО я б нарешті прийняв безпрецедентно важке, однак необхідне епохальне рішення.
Бо Захід вже "прозаседался" і "проозабочивался" далі нікуди. Тільки й трусилися від жаху перед кацапськими унтерменшами та підленько прораховували вигоди. А наскільки це буде вигідно? А який буде гешефт? Обережні ж ви наші чистоплюйчики, блть.
Отак у кінцевому підсумку дика, зате рішуча кацапщина і може перемогти тремтливий і меркантильний Захід. Не лякає перспектива?
І не встидно буде? І так вже облизуєте різних кольорових далі нікуди, що біла людина фактично персона нон грата в себе вдома. А тепер можете й під сифілітичних орків лягти, якщо й далі толеруватиме.
Повторюю: після хімічної атаки - до завтрашнього ранку вся кацапщина має палати у термоядерному вогні. А над тими, хто вижив - розповзатися хмари штамів чорної віспи, бойової чуми, антраксу та *****, від яких гарантовано повиздихають усі, хто виживе після ядерного холокосту.
І не боятися, трясця! Навіть якщо прилетить щось у відповідь. Рівень радіації впаде. Цивілізація відбудує зруйновані міста. Жінки рано чи пізно народять дітей без мутацій.
Так, ціна може бути великою. Але її буде сплачено недаремно!
Рубікон уже перейдено.
Мао хотів знести половину планети термоядерною війною, щоб на другій половині побудувати комунізізьму.
У мене є краща ідея - знести половину планети, щоб побудувати світ без кацапів.
MOSCOVIA DELENDA EST!
А мене тут обзивають і принижують, коли я критикую НАТО за імпотентність, боягузство і плазування перед рашкою.
Тому вони і тремтять перед х..йлофюрером, хоча в кацапії напевне така ж ситуація зі зброєю, гарно пофарбований металолом 50%, бо гроші йшли на яхти та вілли в Європі.
Что касается данного конкретного поднятия ставок путём применения химического оружия массового поражения, путиноиды просто проверяют Запад на вшивость - вот, мол, мы перешли ваши красные линии, посмотрим теперь, чем вы ответите. Ну и дают понять, мол можем попробовать так и с ядерным оружием. Пугают, в общем, наблюдают за реакцией оппонента, втягивают оппонента в "последний и решительный бой", где уже можно будет окончательно блефануть - ядерным ударом. И уверены, что коллективный Запад струсит и отступит.
А сейчас, если дело ограничится только очередными санкциями, значит химическое оружие будет применяться массово в этом конфликте. К сожалению для нас.
Интересно, какова будет реакция США и ЕС . . .
Згідно з даними, які були https://www.dw.com/ru/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B7%D1%85%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8/a-47747939 опубліковані некомерційною організацією "Global Public Policy Institute (GPPi)" в Сирії її використали 300 разів.
********** із Зарином могли застосовувати в квітні 2017 року при атаці на місто Хан-Шейхун.
Тоді загинуло понад 20 дітей та близько 80 дорослих. Ще 300 отримали різного ступеня отруєння.
https://www.youtube.com/watch?v=deBWss3PkMw&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%8F
Врядли у ребят из Азова есть возможность сделать подобное, но тем гражданским, у кого нет противогаза это может быть выход. В отчаянном положении можно вместо активированного угля взять измельченный древесный уголь или просто ткань, пропитанную раствором соды. У кого есть - можно в раствор соды добавить тиосульфат натрия (раньше он был у всех фотолюбителей под названием "фиксаж" или "закрепитель".
Как эконом - вариант профилактики можно помочиться на стену помещения, где находишься. Запах не фонтан, но аммиак из мочи связывается неплохо с зарином и большинством нервно-паралитических и кожно-нарывных газов. Да и от небольшого количества фосгена может защитить. Но слишком сильно на такой метод полагаться не стоит.
Մιtαuskαs
@_A_Vit_
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https://twitter.com/_A_Vit_/status/1513622018419314688 5 мин
Реакция ZомбиVаты на химатаку в Мариуполе. Эти существа не люди.
https://t.me/BiletskyAndriy/4338 t.me/BiletskyAndriy/4338
Відео 11 квітня опублікував командир полку "Азов" Святослав Паламар.
"За 47 днів війни ми всі змінилися. Змінилися та постаріли. Стали більше цінувати синє небо та жовте сонце. У кожного українця стало більше шрамів на серці, а душі закатованих, замучених та ні в чому не повинних дітей, жінок і літнії людей чекають нас на небесах. Вони приходять до нас уві сні і шепочуть нам: "Борися сину, борися батьку, борися любий".
Я звертаюся до всього світу та до тих людей, хто має мужність діяти - виходьте на вулиці, піднімайте синьо-жовті прапори. Виходьте на вулиці усіх міст цивілізованого світу під українськими прапорами.
Закликайте політиків діяти рішуче, щоб визволити з полону Маріуполь, Херсон, Ізюм та інші міста України, що стали заручниками у цій війні. Допомагайте нашій владі бути почутою. Почутою у боротьбі за Україну.
Ми віримо у військово-політичне керівництво України, ми продовжуємо боротьбу за український Маріуполь", - заявив Паламар."
1а) погода показує, що на момент приходу інформації там дощ і вітер на море з поривами 5-13 м/сек, але це нічого не міняє в плані того, що нашим від того легше.
2) з-за хім. атаки Маріуполя почнеться швидкий пи****ць парашки, дуже швидкий - не обов"язково штатам чи комусь ще втручатися для того, щоб пуйло казав що нато втрутилося і він програв війну - буде швидко надана така зброя, що "ігіл і талібан будуть хреститися" від дій ЗСУ.
Хоча Маріуполем можна було ще після відганяння орків від Києва швидко займатися і не тягнути резину, щоб до цього дійшло ... НЕ можна пуйлу давати слабину, ніяк не можна морозити війну - тільки МИР ПЕРЕМОГОЮ.
Те, що держава-терорист, а її влада - терористи та воєнні злочинці відомо не перший рік.
Не вірю, що кров чеченців Грозного, сирійців, українців якось сильно відрізніється, що
в одних випадках параша не терорист, а в інших - терорист.
Причина цього всього - спускання на гальмах гріхів параші і як наслідок - це більший терор.
Щоб цього не було - варто виконувати "що написано пером - не вирубаєш топором" - закони мають працювати, а не тільки "викликати занепокоєння".
После этого к работе будут привлечены химические войска, которые смогут выкурить врагов из нор как кротов", - высказался говорящая голова "ДНР" о дальнейших стратегических планах оккупантов.
https://www.dialog.ua/war/249757_1649683507
Скільки мусить померти, прямо питаючи?
Чи скажуть що доказів недостатньо?
Постраждалі особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження в Маріуполі знаходяться у відносно задовільному стані. Контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. Дещо ближче перебували військовослужбовці. Втім зараз обстежити місце подій в повній мірі, через ворожий вогонь, неможливо.
На відео - військовослужбовець, що перебуває в помірному стані. Двоє інших - під постійним наглядом лікарів.
Серед постраждалих цивільних найгірший стан - у літньої жінки
Основна симптоматика постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області ротоглотки, слизових ділянок очей.
Наразі відомо, що ворогом було застосовано отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії. Втім через перебування в повній блокаді їх токсикологічний аналіз неможливий.
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