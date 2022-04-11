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Российские оккупанты применили химическое оружие против защитников и жителей Мариуполя

хімічна

Российские оккупанты выполнили свои угрозы и применили химическое оружие против защитников и жителей Мариуполя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщает полк "Азов".

В сообщении отмечается: "Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность".

Читайте: Мы готовились к применению Россией химического оружия, - Данилов

Мариуполь (5709) химическое оружие (368) Азов (792)


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Топ комментарии
+139
Навіть Гітлер не використовував хімічну зброю.
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11.04.2022 22:19
+96
НАТО обіцяло розцінювати це як атаку на Альянс
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11.04.2022 22:19
+88
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11.04.2022 22:30
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Страница 3 из 3
кацап йди *****
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11.04.2022 23:19 Ответить
Де лінк?
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11.04.2022 23:21 Ответить
Це *********** не допоможе, більше жертв більше супротиву.
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11.04.2022 23:48 Ответить
Отже, лінку нема. І бути не може. Бо так сказала бабаманя, котра дивилась рашкатудей.
Пора вже якийсь цікавішій спосіб вкидів робити, нє? Бо на це вже навіть діти не ведуться.
А поки що - до спаму.
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12.04.2022 00:27 Ответить
Відкрию тобі, москалику, велику і страшну таємницю. Якщо йдеться про тупість, тут тобі нема рівних. Тебе ж послали вслід за лаптєплавом. А ти, замість того, щоб лягти на такий зрозумілий і звичний курс, і далі тут цеглою паскудиш.
...От цікаво. Невже на расії перевелись якісні тролі, коли вже там до такої відповідальної роботи залучають розумово відсталих школярів?
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12.04.2022 00:49 Ответить
Вполне логично. Время тикает, нужно наступать, а Мариуполь оттягивает слишком много сил, да и психологически очень сложно куда-то наступать если взять особо ничего не удается. Думаю это была лишь разведка боем. Прощупать Запад на реакцию. Все последующие действия будут зависить от этой реакции. Кстати идиот Басурин открыто сегодня это сказал. И о химоружии и о том что взять Мариуполь другими средствами в ближайшее время нет никакой возможности.
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11.04.2022 23:15 Ответить
***** пішло по бєспрєдєлу.
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11.04.2022 23:16 Ответить
Вбивати цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!!!
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11.04.2022 23:23 Ответить
*******************, тебя ********** будут, черти в аду! Украина победит, ***********, не сомневаться!
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11.04.2022 23:23 Ответить
бульбаш поїхав до царя десь на Сахалін...перед цим був австріяк у нас і в москві...завжди коли якісь переговори,у нас пекло стає ще пекельніщим...як це працює бл...
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11.04.2022 23:25 Ответить
до речі,чого вони поперлися на далекий схід базарити,як не тільки до свого вузькоокого господаря...
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11.04.2022 23:27 Ответить
1993 року була створена і підписана (зокрема і Росією) спеціальна Конвенція, згідно з якою були заборонені розроблення, застосування, виготовлення, накопичення хімічної зброї.

27 вересня 2017 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито ліквідувала на своїй території всю хімічну зброю.

Варто згадати, що після розпаду СРСР саме Росія стала спадкоємицею найбільшого в світі арсеналу хімічної зброї (близько 40 тисяч тонн).

Найбільш популярна в арсеналі Росії хімічна зброя: Новичок, Зарин, Іприт, VX, Люїзит, Зоман.
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11.04.2022 23:25 Ответить
2017 року, саме тоді, коли Володимир Путін заявив, що вся хімічна зброя РФ ліквідована, на території Британії двоє співробітників російських спецслужб (Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга), що діяли під псевдонімами Петров і Боширов, використали хімічну зброю Новичок проти Сергія Скрипаля та його доньки.

2020 року, згідно з деякими даними, Росія використала ту ж нервово-паралітичну речовину Новичок проти опозиціонера президента РФ Олексія Навального.
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11.04.2022 23:26 Ответить
Отже, гниди перейшли цю межу. Що далі?
На місці керівництва НАТО я б нарешті прийняв безпрецедентно важке, однак необхідне епохальне рішення.
Бо Захід вже "прозаседался" і "проозабочивался" далі нікуди. Тільки й трусилися від жаху перед кацапськими унтерменшами та підленько прораховували вигоди. А наскільки це буде вигідно? А який буде гешефт? Обережні ж ви наші чистоплюйчики, блть.
Отак у кінцевому підсумку дика, зате рішуча кацапщина і може перемогти тремтливий і меркантильний Захід. Не лякає перспектива?
І не встидно буде? І так вже облизуєте різних кольорових далі нікуди, що біла людина фактично персона нон грата в себе вдома. А тепер можете й під сифілітичних орків лягти, якщо й далі толеруватиме.
Повторюю: після хімічної атаки - до завтрашнього ранку вся кацапщина має палати у термоядерному вогні. А над тими, хто вижив - розповзатися хмари штамів чорної віспи, бойової чуми, антраксу та *****, від яких гарантовано повиздихають усі, хто виживе після ядерного холокосту.
І не боятися, трясця! Навіть якщо прилетить щось у відповідь. Рівень радіації впаде. Цивілізація відбудує зруйновані міста. Жінки рано чи пізно народять дітей без мутацій.
Так, ціна може бути великою. Але її буде сплачено недаремно!
Рубікон уже перейдено.
Мао хотів знести половину планети термоядерною війною, щоб на другій половині побудувати комунізізьму.
У мене є краща ідея - знести половину планети, щоб побудувати світ без кацапів.
MOSCOVIA DELENDA EST!
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11.04.2022 23:31 Ответить
Вірно ! Підтримую !

А мене тут обзивають і принижують, коли я критикую НАТО за імпотентність, боягузство і плазування перед рашкою.
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12.04.2022 02:00 Ответить
Якщо вірити НАТО, то для них знешкодити кацапську ЯЗ на старті як би не складало труднощів, але чи це так? Можливо в них аналогічна ситуація як і у всіх високе військове керівництво та зацікавлені політики списували трільйони на бульбашку - корупція вона без кордонів.
Тому вони і тремтять перед х..йлофюрером, хоча в кацапії напевне така ж ситуація зі зброєю, гарно пофарбований металолом 50%, бо гроші йшли на яхти та вілли в Європі.
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12.04.2022 06:04 Ответить
В ответ, видимо, Папа Римский готовит встречу с гундяевым в июне-июле в Иерусалиме.
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11.04.2022 23:32 Ответить
Это, к сожалению, логика развития конфликта. Джин был выпущен из бутылки 20 февраля 2014 года и дальше ситуация развивалась по спирали, причём её эскалация "зашита" в саму программу конфликта. То есть хочет путин и его банда или нет, конфликт уже "самоподдерживающийся". Это легко начать, но большая ошибка думать, что его можно контролировать или регулировать. Нельзя. Может быть только поднятие ставок до уровня, когда одна из сторон должна потерять всё.

Что касается данного конкретного поднятия ставок путём применения химического оружия массового поражения, путиноиды просто проверяют Запад на вшивость - вот, мол, мы перешли ваши красные линии, посмотрим теперь, чем вы ответите. Ну и дают понять, мол можем попробовать так и с ядерным оружием. Пугают, в общем, наблюдают за реакцией оппонента, втягивают оппонента в "последний и решительный бой", где уже можно будет окончательно блефануть - ядерным ударом. И уверены, что коллективный Запад струсит и отступит.

А сейчас, если дело ограничится только очередными санкциями, значит химическое оружие будет применяться массово в этом конфликте. К сожалению для нас.
Интересно, какова будет реакция США и ЕС . . .
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11.04.2022 23:37 Ответить
Глибоке занепокоєння та нові "пекельні" санкції.
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12.04.2022 06:52 Ответить
Хімічна зброя з арсеналів Росії передавалася режиму Башара Асада.

Згідно з даними, які були https://www.dw.com/ru/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B7%D1%85%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8/a-47747939 опубліковані некомерційною організацією "Global Public Policy Institute (GPPi)" в Сирії її використали 300 разів.

********** із Зарином могли застосовувати в квітні 2017 року при атаці на місто Хан-Шейхун.

Тоді загинуло понад 20 дітей та близько 80 дорослих. Ще 300 отримали різного ступеня отруєння.
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11.04.2022 23:37 Ответить
Чекаємо реакціі НАТО та заходу в цілому. Байден щось там обіцяв втрутитися якщо кацапи застосують хімічну зброю.
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11.04.2022 23:39 Ответить
...висловити занепокоєння в квадраті, або навідь в кубі.
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12.04.2022 06:06 Ответить
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11.04.2022 23:40 Ответить
Распространите ссылку. Может, кому-то это поможет...

https://www.youtube.com/watch?v=deBWss3PkMw&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%8F

Врядли у ребят из Азова есть возможность сделать подобное, но тем гражданским, у кого нет противогаза это может быть выход. В отчаянном положении можно вместо активированного угля взять измельченный древесный уголь или просто ткань, пропитанную раствором соды. У кого есть - можно в раствор соды добавить тиосульфат натрия (раньше он был у всех фотолюбителей под названием "фиксаж" или "закрепитель".
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11.04.2022 23:42 Ответить
К сожалению против зарина ни уксус ни сода не поможет. Только иньекуия аатропина.
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11.04.2022 23:50 Ответить
Хлорокислители (хлорка) любые множат иго на ноль.
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12.04.2022 00:07 Ответить
Поможет от зарина порвать х**ла руками на куски
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12.04.2022 00:15 Ответить
Щелочи реагируют как с галогенангидридами, так и со сложными эфирами. Зарин и то и другое одновременно. С гидроокисями граджанским лучше не баловаться (хим ожоги, опасность для глаз, и дышать воздухом, полностью очищенном от СО2 довольно неприятно), к тому же, от контакта с воздухом щелочи достаточно быстро перейдут в карбонаты. Так что сода поможет, а нервно-паралитические в больших количествах редко применяют. Еслибудет большое количество то в виде капель он попадет на кожу. Чтобы это предотвратить надо загодя запастись ОЗК или хотя бы дождевиком. Модно приготовить импрегнированную одежду, но ходить и воевать в ней очень неудобно (окунуть в конц смесь воды, растительного масла и хоз. мыла и дать высохнуть, одежду после этого отстирать практически невозможно).
Как эконом - вариант профилактики можно помочиться на стену помещения, где находишься. Запах не фонтан, но аммиак из мочи связывается неплохо с зарином и большинством нервно-паралитических и кожно-нарывных газов. Да и от небольшого количества фосгена может защитить. Но слишком сильно на такой метод полагаться не стоит.
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12.04.2022 00:47 Ответить
Притом в зависимости от тяжести отравления дозы его при лечении могут быть выше чем обчно, но самому их завышать нельзя. Кстати Новачек из той же группы ОВ.
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12.04.2022 06:40 Ответить
Гутерриш, что еще должна вытворить россия, что бы её таки выперли из ООН?
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11.04.2022 23:52 Ответить
сбросить бомбу на гуттериша
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12.04.2022 00:01 Ответить
треба що б Зеля знову звернувся до простого російського народу, який не хоче війни👇

Մιtαuskαs


@_A_Vit_

·
https://twitter.com/_A_Vit_/status/1513622018419314688 5 мин



Реакция ZомбиVаты на химатаку в Мариуполе. Эти существа не люди.

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12.04.2022 00:02 Ответить
Засновник та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький
https://t.me/BiletskyAndriy/4338 t.me/BiletskyAndriy/4338
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12.04.2022 00:03 Ответить
Слава Богу, что такие рукожопые!
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12.04.2022 00:09 Ответить
Орки лякають хіматакой. Це їхнє "останнє попередження". Якщо наші бійці не здадуться - орки можуть піти на повноцінне застосування хімічної зброї. Сподіваюсь, наші знають, що робити в такій ситуації.
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12.04.2022 04:00 Ответить
Конечно, знают. Теперь, точно знают. Слава Украине!
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12.04.2022 04:08 Ответить
"Оборонці Маріуполя звернулися до всього цивілізованого світу.

Відео 11 квітня опублікував командир полку "Азов" Святослав Паламар.

"За 47 днів війни ми всі змінилися. Змінилися та постаріли. Стали більше цінувати синє небо та жовте сонце. У кожного українця стало більше шрамів на серці, а душі закатованих, замучених та ні в чому не повинних дітей, жінок і літнії людей чекають нас на небесах. Вони приходять до нас уві сні і шепочуть нам: "Борися сину, борися батьку, борися любий".

Я звертаюся до всього світу та до тих людей, хто має мужність діяти - виходьте на вулиці, піднімайте синьо-жовті прапори. Виходьте на вулиці усіх міст цивілізованого світу під українськими прапорами.

Закликайте політиків діяти рішуче, щоб визволити з полону Маріуполь, Херсон, Ізюм та інші міста України, що стали заручниками у цій війні. Допомагайте нашій владі бути почутою. Почутою у боротьбі за Україну.

Ми віримо у військово-політичне керівництво України, ми продовжуємо боротьбу за український Маріуполь", - заявив Паламар."
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12.04.2022 00:04 Ответить
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12.04.2022 11:17 Ответить
1) Підтвердження застосування хім. зброї робиться як аналізом повітря так і аналізами/симптомами постраждалих людей. Якщо є підтвердження, а думаю, що є, то п.2 буде дуже швидким.

1а) погода показує, що на момент приходу інформації там дощ і вітер на море з поривами 5-13 м/сек, але це нічого не міняє в плані того, що нашим від того легше.

2) з-за хім. атаки Маріуполя почнеться швидкий пи****ць парашки, дуже швидкий - не обов"язково штатам чи комусь ще втручатися для того, щоб пуйло казав що нато втрутилося і він програв війну - буде швидко надана така зброя, що "ігіл і талібан будуть хреститися" від дій ЗСУ.

Хоча Маріуполем можна було ще після відганяння орків від Києва швидко займатися і не тягнути резину, щоб до цього дійшло ... НЕ можна пуйлу давати слабину, ніяк не можна морозити війну - тільки МИР ПЕРЕМОГОЮ.
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12.04.2022 00:06 Ответить
Після використання хімічної зброї росія буде остаточно і назавжди визнана в цивілізованому світі державою-терористом, а її влада - терористами та воєнними злочинцями з усіма витікаючими наслідками.
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12.04.2022 00:19 Ответить
Та там уже ярлики нікуди ліпити!
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12.04.2022 00:23 Ответить
Клейма негде ставить
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12.04.2022 00:31 Ответить
А чому цього не відбулося ще у Сирії - з підтвердженими 300 скидами хім. зброї ?
Те, що держава-терорист, а її влада - терористи та воєнні злочинці відомо не перший рік.
Не вірю, що кров чеченців Грозного, сирійців, українців якось сильно відрізніється, що
в одних випадках параша не терорист, а в інших - терорист.
Причина цього всього - спускання на гальмах гріхів параші і як наслідок - це більший терор.

Щоб цього не було - варто виконувати "що написано пером - не вирубаєш топором" - закони мають працювати, а не тільки "викликати занепокоєння".
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12.04.2022 00:29 Ответить
"Националисты закрепились в многоярусных подземных укрытиях "Азовстали". Проведение штурмовой операции в таких условиях не имеет никакого смысла. Попытки штурма приведут лишь к серьезным потерям наших солдат, при этом противнику их удастся избежать. Именно поэтому перед армией "ДНР" стоит задача провести блокировку завода и найти все выходы из укреплений.

После этого к работе будут привлечены химические войска, которые смогут выкурить врагов из нор как кротов", - высказался говорящая голова "ДНР" о дальнейших стратегических планах оккупантов.

https://www.dialog.ua/war/249757_1649683507
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12.04.2022 00:34 Ответить
Начало монголо-татарского ига на Руси началось с битвы на реке Калке в 1223году. Орда победила объединенное русское войско киевского и Галицкого князей. Россия - наследница орды. Украина наследница Руси. Прошло 799 лет. Прикол в том, что Калка это приток Кальмиуса. И битва эта была на территории современной Донецкой области. Спустя 8 веков история в точности повторяется. Только сейчас мы должны взять реванш.
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12.04.2022 01:07 Ответить
Я б хотіла побачити падло обамку. Що б воно вякало зараз, гидота, після свого перезавантаження у 2008 і мукання в 2014.
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12.04.2022 02:16 Ответить
"Президент Байден заявляв, що США дадуть відповідь, якщо Путін застосує зброю масового знищення, зокрема хімічну, але "відповідь залежатиме від ситуації".
Скільки мусить померти, прямо питаючи?
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12.04.2022 03:41 Ответить
Всё дело в том, что здесь нужны неопровержимые доказательства, причём от независимых специалистов. А кто этих спецов туда сейчас допустит? Кацапы на это и рассчитывают. Данная атака - это пробный шар. Кацапы хотят проверить международную реакцию на данный факт. А дальше...короче, следим за реакцией мировых лидеров.
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12.04.2022 04:20 Ответить
Если подтвердиться,то рашке песда
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12.04.2022 07:58 Ответить
Скільки мусить померти, щоб зброю визнали "масового ураження"? А якщо поки що ніхто не помре? Яка буде реакція США, ЄС, ООН в ціх випадках?
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12.04.2022 04:51 Ответить
сучьи дети.что бы вы ***** и ваши дети хлеба не видели.что бы вас покрутило шо тот шуруп.и вы православные?что бы вы выздохли все от малого до страрого все и похоронить вас не было кому.что бы вас в ад не взяли и ваши души не знали покоя.ТВАРИ.
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12.04.2022 07:28 Ответить
Здається Байден щось казав про використання хімічної зброї.
Чи скажуть що доказів недостатньо?
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12.04.2022 08:22 Ответить
это чучело радуется хим отаке на МАРИУПОЛЬ
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12.04.2022 10:33 Ответить
МРАЗИНЫ !!!
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12.04.2022 10:42 Ответить
https://t.me/operativnoZSU/18668 Повідомлення з Маріуполя
Постраждалі особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження в Маріуполі знаходяться у відносно задовільному стані. Контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. Дещо ближче перебували військовослужбовці. Втім зараз обстежити місце подій в повній мірі, через ворожий вогонь, неможливо.

На відео - військовослужбовець, що перебуває в помірному стані. Двоє інших - під постійним наглядом лікарів.
Серед постраждалих цивільних найгірший стан - у літньої жінки
Основна симптоматика постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області ротоглотки, слизових ділянок очей.
Наразі відомо, що ворогом було застосовано отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії. Втім через перебування в повній блокаді їх токсикологічний аналіз неможливий.

https://t.me/operativnoZSU
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12.04.2022 12:13 Ответить
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