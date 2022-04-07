Мы готовились к применению Россией химического оружия, - Данилов

Украина неделю-две назад готовилась к возможному применению Россией химического оружия.

Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Была ситуация неделя – полторы недели назад, когда прошла информация, что россияне могли готовить против наших Вооруженных Сил, против наших некоторых городов химическую атаку. ... Мы проинформировали население, мы понимаем, что наши медицинские учреждения готовы к таким вещам, было обучение медперсонала", - отметил он.

По словам Данилова, на сегодняшний день антидоты есть в достаточном количестве в больницах.

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