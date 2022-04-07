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Мы готовились к применению Россией химического оружия, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина неделю-две назад готовилась к возможному применению Россией химического оружия.
Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Была ситуация неделя – полторы недели назад, когда прошла информация, что россияне могли готовить против наших Вооруженных Сил, против наших некоторых городов химическую атаку. ... Мы проинформировали население, мы понимаем, что наши медицинские учреждения готовы к таким вещам, было обучение медперсонала", - отметил он.
По словам Данилова, на сегодняшний день антидоты есть в достаточном количестве в больницах.
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Пожалуйста, подождите...
в сирії фізично немає можливості ні виробити достатню кількість ПГ-7, ні купити.
У України такі можливісті є. Але щось я не чув від можновладців "з огляду на можливі хімічні атаки ворога, починаємо закупати або субсідувати закупки протигазів для кожного громадянина"... І організувати ж це - пльове діло. "дія" ж є - якщо зуміли виплатити 20 мільярдів грошей "допомоги" - змогли б допомогти з протигазами.
Але це владі не цікаво...
вот просто - как????