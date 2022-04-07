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Ми готувались до застосування Росією хімічної зброї, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україні тиждень-два тому готувалась до можливого застосування Росією хімічної зброї.
Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Була ситуація тиждень - півтора тижні тому, коли пройшла інформація, що росіяни могли готувати проти наших Збройних Сил, проти наших деяких міст хімічну атаку. ... Ми поінформували населення, ми розуміємо, що наші медичні установи готові до таких речей, були навчання медперсоналу", - зазначив він.
За словами Данілова, на сьогодні антидоти є у достатній кількості у лікарнях.
Топ коментарі
+29 Виктор Ле
показати весь коментар07.04.2022 21:30
+16 Сергей Гусаченко 65a31d48
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+10 Юрий Бойко 6bf70126
показати весь коментар07.04.2022 21:31
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Будь ласка, зачекайте...
в сирії фізично немає можливості ні виробити достатню кількість ПГ-7, ні купити.
У України такі можливісті є. Але щось я не чув від можновладців "з огляду на можливі хімічні атаки ворога, починаємо закупати або субсідувати закупки протигазів для кожного громадянина"... І організувати ж це - пльове діло. "дія" ж є - якщо зуміли виплатити 20 мільярдів грошей "допомоги" - змогли б допомогти з протигазами.
Але це владі не цікаво...
вот просто - как????