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Ми готувались до застосування Росією хімічної зброї, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хімічна

Україні тиждень-два тому готувалась до можливого застосування Росією хімічної зброї.

Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Була ситуація тиждень - півтора тижні тому, коли пройшла інформація, що росіяни могли готувати проти наших Збройних Сил, проти наших деяких міст хімічну атаку. ... Ми поінформували населення, ми розуміємо, що наші медичні установи готові до таких речей, були навчання медперсоналу", - зазначив він.

За словами Данілова, на сьогодні антидоти є у достатній кількості у лікарнях.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Ви може і готувалися, тільки нам, жителям нічого не сказали.
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07.04.2022 21:30
+16
Это же они готовились, а не граждан готовили.
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07.04.2022 21:32
+10
Ах*єть! Антидоти у лікарнях. Нажаль, телепорт зламався, тому після можливої атаки міста до неї ще треба доповзти...
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07.04.2022 21:31
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шашлики з жарених кацапів кожен день готують повари з ЗСУ. в металевих духовках. і на 9 мая тех будуть.
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07.04.2022 21:40 Відповісти
Ви може і готувалися, тільки нам, жителям нічого не сказали.
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07.04.2022 21:30 Відповісти
Это же они готовились, а не граждан готовили.
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07.04.2022 21:32 Відповісти
А ты с какого города если не секрет? Там где угроза была, глава администрации инфу давал по этому поводу. Точнее в моей области так было, про другие не скажу.
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07.04.2022 21:37 Відповісти
Ты считаешь, что информировать население о возможной химатаке это достаточная подготовка? При такой угрозе должна быть раздача противогазов и аптечек с антидотом как минимум в войсках, экстренных службах и по максимуму возможностей населению. Если видел хронику 1941, там все бегают с противогазами.
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07.04.2022 21:56 Відповісти
противогазы раздать - мало, многие не умеют пльзоваться
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07.04.2022 23:16 Відповісти
.а треба було давати не інфу, а засоби захисту. Інфа від хімічної зброї не захищає. Хоча ніхто не заперечує, що проінформувати про те,як поводитися під час хімічної атаки теж корисно
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07.04.2022 21:58 Відповісти
Я особо не понимаю в этом, так что особо спорить не буду, но все же по примеру Сирии есть мысли что это не так работает, ведь невозможно многомилионные Харьковскую и Сумские области, где была угроза, обеспечить антидодами( видов хим оружия множество) и реально защищающими распираторами/противогазами, главное снабдить ими медиков и спасателей, которые будут работать в раенах пострадавших от атаки. А людям остается следовать инструкции при каждой конкретной атаке, власть раскажет где прятаться(верх,низ) и ждать спасателей, врачей.
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07.04.2022 22:10 Відповісти
протигаз ПГ-7 - штука проста і надійна проти дуже багатьох видів хімічної зброї. антидоти в лікарнях - не підготовка. Наявність в кожній квартирі протигазу ПГ-7 на кожну особу - підготовка.

в сирії фізично немає можливості ні виробити достатню кількість ПГ-7, ні купити.

У України такі можливісті є. Але щось я не чув від можновладців "з огляду на можливі хімічні атаки ворога, починаємо закупати або субсідувати закупки протигазів для кожного громадянина"... І організувати ж це - пльове діло. "дія" ж є - якщо зуміли виплатити 20 мільярдів грошей "допомоги" - змогли б допомогти з протигазами.

Але це владі не цікаво...
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07.04.2022 23:11 Відповісти
пс только мое мнение, может не прав.
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07.04.2022 22:11 Відповісти
Ах*єть! Антидоти у лікарнях. Нажаль, телепорт зламався, тому після можливої атаки міста до неї ще треба доповзти...
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07.04.2022 21:31 Відповісти
Касапы уже применили химоружие это носки дохлых кацаских солдат.
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07.04.2022 21:32 Відповісти
спасибо, что опять предупредили налогоплательщиков. в школах ес раздают таблетки с йодом. у нас масийчучка врет про НАТО
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07.04.2022 21:32 Відповісти
Як не почитаєш/послухаєш, готувалися **** до всьо, от ***** до всього, прям ух і ах.
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07.04.2022 21:34 Відповісти
До всього, але заднім числом ))
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07.04.2022 21:37 Відповісти
та знаєм-знаєм... ви до всього готувалися! тому і маски перед ковідом продали , і т.д.
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07.04.2022 21:35 Відповісти
как готувались???
вот просто - как????
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07.04.2022 21:35 Відповісти
Данилов, надо перенести военные действия на территорию раши - пусть сами друг другу морды бьют и в Украину не лезут
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07.04.2022 21:46 Відповісти
Готувались? Обладнали бомбосховища гермітичними дверми, забеспечили населення протигазами? Чи може в лікарнях з'явилися додаткові ліки. Ви виже двічі показали чк ви готувались - перший раз до Ковід, другий 24 лютого, так готувались, що ращисти до самого Київа вдерлись
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07.04.2022 21:50 Відповісти
Готувалися, готувалися й нарешті приготувалися
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07.04.2022 22:03 Відповісти
Не дай бог, когда либо еще хоть раз иметь такое правительство.
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07.04.2022 22:07 Відповісти
А провести евакуацію жителів біля Києва не хотіли, коли дали вам детальний план, пробок боялись? Хоча коли скабєєва з вуст переговорника є адекватнішою ніж американські смі, питання відпадають
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07.04.2022 22:08 Відповісти
По ваших ділах судимі будете. Готувались ви Данілов і ваше РНБО попіздіти, а шоу то закінчилось!
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07.04.2022 22:13 Відповісти
Все панты, сява мальцев лично курировал уничтожение ХО в пида рассии, ни зариныв, вихуинав там нет. Фасгены и мы можем сделать состав и маленькую тилегу очень бысра и вытравить усю апосрану мардву.
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07.04.2022 22:30 Відповісти
Вперше чую про те, що готувались. По марафону якихось клоунів показували з широкими пиками і пропагантистка мосєйчук вилизувала чиїсь дупи. Єдине НАТО висловлювалось, що нашій країні має надати якісь речі для захисту і НАТО попереджало про ризик хімічних та інших атак, а на проукраїнських каналах які відключили якісь сволочі, дійсно було надано корисну інформацію від експертів які хотіли допомогти людям, але їх не запрошують на марафон, нажаль.
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07.04.2022 22:37 Відповісти
Ця "підготовка" їхня і "турбота" про громадян, теж саме, як і "турбота" не попередити "щоб не давити танками" про можливий початок війни Влада заздалегідь не оголосила про напад РФ, бо біженці заблокували б рух і їх довелося б розстрілювати танками, - Арестович Джерело
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07.04.2022 23:02 Відповісти
это как и о вторжении с декабря Данилов знал и готовился
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08.04.2022 00:09 Відповісти
А я маю мрію. Що в один з днів, можливо завтра, я не побачу різного роду виступів дєрмака, подляка, арахама, арестовича і примкнувшего к ним данілова.
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08.04.2022 00:15 Відповісти
И в Мариуполе антидоты Данилов ? Подготовился он .бл*
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11.04.2022 23:57 Відповісти
Хто готувався? Данілов із Зеленським? А Єрмака не забули? А Арестовичу якийсь противогаз виділили? Арестович ще може знадобиться...
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12.04.2022 10:00 Відповісти
 
 