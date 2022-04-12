Как действовать при химической атаке: Рекомендации МОЗ. ИНФОГРАФИКА

Минздрав напоминает гражданам правила поведения в случае химической атаки или аварии на химпредприятии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukraine Now.

В случае химической атаки или аварии необходимо:

- плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;

заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

-¦включить телевизор или радио для получения дальнейших указаний;

- предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;

- выключить бытовые приборы и газ.

В случае эвакуации во время химической атаки или аварии требуется:

– взять с собой аптечку.

- одеться так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи

- использовать противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).

- оставить помещение, используя лестницу.

-Не касаться никаких предметов, не наступать в лужи.

- не есть и не пить ничего.

В случае аварий с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по возвышениям, в случае выброса аммиака – низинами. Как можно скорее оставьте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.

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