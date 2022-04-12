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химическое оружие (360)

Как действовать при химической атаке: Рекомендации МОЗ. ИНФОГРАФИКА

атака,зброя,хімічна

Минздрав напоминает гражданам правила поведения в случае химической атаки или аварии на химпредприятии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukraine Now.

В случае химической атаки или аварии необходимо:

- плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;
заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
-¦включить телевизор или радио для получения дальнейших указаний;
- предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;
- выключить бытовые приборы и газ.

В случае эвакуации во время химической атаки или аварии требуется:

– взять с собой аптечку.
- одеться так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи
- использовать противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
- оставить помещение, используя лестницу.
-Не касаться никаких предметов, не наступать в лужи.
- не есть и не пить ничего.

В случае аварий с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по возвышениям, в случае выброса аммиака – низинами. Как можно скорее оставьте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне отреагировали на применение химического оружия в Мариуполе

Как действовать при химической атаке: Рекомендации МОЗ 01
Как действовать при химической атаке: Рекомендации МОЗ 02
Как действовать при химической атаке: Рекомендации МОЗ 03
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Топ комментарии
+14
напишите еще что делать после ударов ядерного оружия
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11.04.2022 23:29
+8
невипадкове попередження від МОЗу. Та й від Генштабу. Значить, орки все ж таки ХО застосували
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11.04.2022 23:30
+6
Ну чому одразу збрехав? Зараз всі викажуть глибоку стурбованість, занепокоєння і що там ще по списку
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11.04.2022 23:38
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Правила форума Совет форумчан
напишите еще что делать после ударов ядерного оружия
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11.04.2022 23:29 Ответить
Не пиши ерунды.
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11.04.2022 23:31 Ответить
Подожди с ядерным. Перед этим будет бактериологическое...
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11.04.2022 23:33 Ответить
Бактериологическое наврядли будет. Действует долго, да и не сильно предсказуемо. Ядерное тоже маловероятно. А вот химическое, похоже, будет, если мировое сообщество не отреагирует бытро и жестко. Да и новый российский командующий имеет такой опыт в Сирии...
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12.04.2022 00:29 Ответить
біологічне уже використовують - це зомбі які вторглися до нас 24 лютого
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12.04.2022 05:46 Ответить
Шановний, ваш сарказм не умісний.
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11.04.2022 23:35 Ответить
Это не сарказм.
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12.04.2022 00:17 Ответить
Это еще с уроков НВП в школе старшее поколение помнит - завернуться в белое полотно и ползти в сторону кладбища, да, юмор черный, я в курсе если что
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11.04.2022 23:36 Ответить
ага, и автомат держать на вьітянутьіх руках
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12.04.2022 00:00 Ответить
Накрыть собой любимого кота. Вам один хрен капец, а ему надо будет бороться с полчищами крыс, которые, как известно, выживут.
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12.04.2022 00:07 Ответить
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12.04.2022 01:11 Ответить
Дык известно все. Сначала спрятаться от вспышки, чтоб не сгореть, потом в убежище от взрывной волны. Убежище загерметизировать. Чем дольше находиться в убежище, тем меньше будет уровень радиации. Если правильно помню, то через сутки уровень радиации снизится в 2 раза, через 100 дней снизится до относительно безопасного уровня.
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12.04.2022 00:26 Ответить
Вероятность выжить при ядерном ударе выше чем при химической атаке! Попасть в зону гарантированного поражения от стратегической ЯБ (1,5 км от эрицентра) шансы не так велики, в 4,5 км чуть выше , но здесь уже 25-35% выживаемость (взависимости от многих обстоятельств), в 10 км шансы куда больше, там 75-85% выживаемость, в 20 км от эпицентра и дальше большая вероятность находиться, но там практически безопасно, опасность только от радиактивных осадков (чуть позже), главное в течении 7-12 дней после ядерного удара пить и есть только то, что непосредственно не соприкасается с радиактивными осадками (и большую часть времени находиться в закрытом помещении или убежище), носить респиратор или по крайней мере маску, одежду выбирать с наибольшем закрытием повехности тела.
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12.04.2022 09:04 Ответить
невипадкове попередження від МОЗу. Та й від Генштабу. Значить, орки все ж таки ХО застосували
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11.04.2022 23:30 Ответить
А хо в тебе не переклалося?
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11.04.2022 23:45 Ответить
служив ще в рядянському війську
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11.04.2022 23:51 Ответить
Та ти й зараз там.
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12.04.2022 00:00 Ответить
ти, як і кожен зебіл - повний дебіл
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12.04.2022 00:35 Ответить
Спалився кацап.
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12.04.2022 07:56 Ответить
Як діяти у разі хімічної атаки на Україну Сполученим Штатам Америки і НАТО, Байден таке обіцяв. Чи може вкотре збрехав?!
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11.04.2022 23:32 Ответить
Ну чому одразу збрехав? Зараз всі викажуть глибоку стурбованість, занепокоєння і що там ще по списку
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11.04.2022 23:38 Ответить
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

Мясник Алеппо герой России генерал армии Дворников собирается вновь использовать зарин, на этот раз в Мариуполе. Об этом только что проболтался лугандонский дегенерат Басурин.
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11.04.2022 23:39 Ответить
Скільки людей виїде з України після таких настанов навіть рахувати не треба..
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11.04.2022 23:43 Ответить
Если считать Мужчин, то не одного, все ровно не выпускают )))
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12.04.2022 00:48 Ответить
ну женщин, детей и так уже 5 лямов выехали. А вот с мужским населением власть решила Парагвай "переплюнуть" , наверное ...
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12.04.2022 01:03 Ответить
Де взяти мордогаз?
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11.04.2022 23:49 Ответить
их нет..как и ватно-марлевой повязки..
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11.04.2022 23:50 Ответить
Пишуть, що рашисти застосували хімічну зброю у Маріуполі. Якщо ця інформація підтвердиться офіційними джерелами, то Байден обіцяє "сюрприз" для рашистів.
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11.04.2022 23:51 Ответить
"сюрприз" - кожному українцю шо лишився пришлють по противогазу...
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12.04.2022 00:05 Ответить
противогазі должні біли відать населению..
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11.04.2022 23:51 Ответить
А при ФОВах что применять?
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11.04.2022 23:52 Ответить
Атропін
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11.04.2022 23:59 Ответить
Атропін - препарат зі списку Б (сильнодіючі). Без рецепта не продається. Він є лише в відділеннях реанімації.
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12.04.2022 09:44 Ответить
Можно применять коньяк. А то всеравно скоро копьіта откинешь, а бутьілка не допита.
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11.04.2022 23:59 Ответить
Шутка, достойная премии Петросяна.
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12.04.2022 00:46 Ответить
Та ладно вам придираться. У вас есть в аптечке атропин? Сходите проверьте. А бутьілка в загашнике наверняка есть.
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12.04.2022 01:11 Ответить
Атропина нет. Но уже хотя бы понятно где его взять. А коньяк есть, да. Молдавский. Недурственный.
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12.04.2022 14:26 Ответить
купіть як мінімум респіратор з вугільним фільтром фірм 3М або інші китайські ..Бо від кожної речовини на протигаз потрібен відповідний фільтр ,у совкових протигазах сірий фільтр від аміаку , а жовтий від хлору .А я ще з протигазу в дитинстві маску Фантомаса робив ,протигазів було раніше багато ...В Чечні вони використовували хім-зброю ?
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12.04.2022 05:52 Ответить
Капацы "любители" травить нервнопаралитическими газами и аэрозолями, от них не все противогазы эффективны, только балоны с сжатым воздухом вместо фильтров и костюм полной химзащиты будут эффективны. Сомневаюсь, что кто-то будет жить в этих костюмах и держать противогаз с сжатым воздухом под рукой (иначе быстро одется во время химатаки шансов не так много, обычно она застает своих жертв в расплох и в панике)!
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12.04.2022 09:13 Ответить
До ср@ки ваші ватно-марлеві пов'язки, змочені содою чи оцтом, якщо рашисти застосують бойові отруйні речовини нервово-паралітичної (зарин, зоман, "Новічок") чи задушливої дії (фосген). У казнокрадів з МОЗ готові стратегічні запаси антидотів при отруєннях (хоча б атропін)?
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12.04.2022 09:41 Ответить
 
 