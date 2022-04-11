Як діяти у разі хімічної атаки: Рекомендації МОЗ. ІНФОГРАФІКА
МОЗ нагадує громадянам правила поводження у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukraine Now.
У разі хімічної атаки або аварії необхідно:
- щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
- увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;
- попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
вимкнути побутові прилади та газ.
У разі евакуації під час хімічної атаки або аварії потрібно:
- взяти з собою аптечку.
- одягнутись так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри
- використовувати протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
- залишити приміщення, використовуючи сходи.
- не торкатись ніяких предметів, не наступати у калюжі.
- не їсти і не пити нічого.
У разі аварій з викидом хлору — намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку — низинами. Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.
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