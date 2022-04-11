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Як діяти у разі хімічної атаки: Рекомендації МОЗ. ІНФОГРАФІКА

атака,зброя,хімічна

МОЗ нагадує громадянам правила поводження у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukraine Now.

У разі хімічної атаки або аварії необхідно:

- щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;
попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
вимкнути побутові прилади та газ.

У разі евакуації під час хімічної атаки або аварії потрібно:

- взяти з собою аптечку.
одягнутись так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри
використовувати протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
залишити приміщення, використовуючи сходи.
не торкатись ніяких предметів, не наступати у калюжі.
не їсти і не пити нічого.

У разі аварій з викидом хлору — намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку — низинами. Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти застосували хімічну зброю проти захисників та мешканців Маріуполя

Як діяти у разі хімічної атаки: Рекомендації МОЗ 01
Як діяти у разі хімічної атаки: Рекомендації МОЗ 02
Як діяти у разі хімічної атаки: Рекомендації МОЗ 03

Автор: 

хімічна зброя (346)


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Топ коментарі
+14
напишите еще что делать после ударов ядерного оружия
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11.04.2022 23:29
+8
невипадкове попередження від МОЗу. Та й від Генштабу. Значить, орки все ж таки ХО застосували
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11.04.2022 23:30
+6
Ну чому одразу збрехав? Зараз всі викажуть глибоку стурбованість, занепокоєння і що там ще по списку
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11.04.2022 23:38
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напишите еще что делать после ударов ядерного оружия
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11.04.2022 23:29 Відповісти
Не пиши ерунды.
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11.04.2022 23:31 Відповісти
Подожди с ядерным. Перед этим будет бактериологическое...
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11.04.2022 23:33 Відповісти
Бактериологическое наврядли будет. Действует долго, да и не сильно предсказуемо. Ядерное тоже маловероятно. А вот химическое, похоже, будет, если мировое сообщество не отреагирует бытро и жестко. Да и новый российский командующий имеет такой опыт в Сирии...
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12.04.2022 00:29 Відповісти
біологічне уже використовують - це зомбі які вторглися до нас 24 лютого
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12.04.2022 05:46 Відповісти
Шановний, ваш сарказм не умісний.
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11.04.2022 23:35 Відповісти
Это не сарказм.
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12.04.2022 00:17 Відповісти
Это еще с уроков НВП в школе старшее поколение помнит - завернуться в белое полотно и ползти в сторону кладбища, да, юмор черный, я в курсе если что
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11.04.2022 23:36 Відповісти
ага, и автомат держать на вьітянутьіх руках
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12.04.2022 00:00 Відповісти
Накрыть собой любимого кота. Вам один хрен капец, а ему надо будет бороться с полчищами крыс, которые, как известно, выживут.
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12.04.2022 00:07 Відповісти
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12.04.2022 01:11 Відповісти
Дык известно все. Сначала спрятаться от вспышки, чтоб не сгореть, потом в убежище от взрывной волны. Убежище загерметизировать. Чем дольше находиться в убежище, тем меньше будет уровень радиации. Если правильно помню, то через сутки уровень радиации снизится в 2 раза, через 100 дней снизится до относительно безопасного уровня.
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12.04.2022 00:26 Відповісти
Вероятность выжить при ядерном ударе выше чем при химической атаке! Попасть в зону гарантированного поражения от стратегической ЯБ (1,5 км от эрицентра) шансы не так велики, в 4,5 км чуть выше , но здесь уже 25-35% выживаемость (взависимости от многих обстоятельств), в 10 км шансы куда больше, там 75-85% выживаемость, в 20 км от эпицентра и дальше большая вероятность находиться, но там практически безопасно, опасность только от радиактивных осадков (чуть позже), главное в течении 7-12 дней после ядерного удара пить и есть только то, что непосредственно не соприкасается с радиактивными осадками (и большую часть времени находиться в закрытом помещении или убежище), носить респиратор или по крайней мере маску, одежду выбирать с наибольшем закрытием повехности тела.
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12.04.2022 09:04 Відповісти
невипадкове попередження від МОЗу. Та й від Генштабу. Значить, орки все ж таки ХО застосували
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11.04.2022 23:30 Відповісти
А хо в тебе не переклалося?
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11.04.2022 23:45 Відповісти
служив ще в рядянському війську
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11.04.2022 23:51 Відповісти
Та ти й зараз там.
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12.04.2022 00:00 Відповісти
ти, як і кожен зебіл - повний дебіл
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12.04.2022 00:35 Відповісти
Спалився кацап.
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12.04.2022 07:56 Відповісти
Як діяти у разі хімічної атаки на Україну Сполученим Штатам Америки і НАТО, Байден таке обіцяв. Чи може вкотре збрехав?!
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11.04.2022 23:32 Відповісти
Ну чому одразу збрехав? Зараз всі викажуть глибоку стурбованість, занепокоєння і що там ще по списку
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11.04.2022 23:38 Відповісти
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

Мясник Алеппо герой России генерал армии Дворников собирается вновь использовать зарин, на этот раз в Мариуполе. Об этом только что проболтался лугандонский дегенерат Басурин.
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11.04.2022 23:39 Відповісти
Скільки людей виїде з України після таких настанов навіть рахувати не треба..
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11.04.2022 23:43 Відповісти
Если считать Мужчин, то не одного, все ровно не выпускают )))
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12.04.2022 00:48 Відповісти
ну женщин, детей и так уже 5 лямов выехали. А вот с мужским населением власть решила Парагвай "переплюнуть" , наверное ...
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12.04.2022 01:03 Відповісти
Де взяти мордогаз?
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11.04.2022 23:49 Відповісти
их нет..как и ватно-марлевой повязки..
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11.04.2022 23:50 Відповісти
Пишуть, що рашисти застосували хімічну зброю у Маріуполі. Якщо ця інформація підтвердиться офіційними джерелами, то Байден обіцяє "сюрприз" для рашистів.
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11.04.2022 23:51 Відповісти
"сюрприз" - кожному українцю шо лишився пришлють по противогазу...
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12.04.2022 00:05 Відповісти
противогазі должні біли відать населению..
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11.04.2022 23:51 Відповісти
А при ФОВах что применять?
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11.04.2022 23:52 Відповісти
Атропін
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11.04.2022 23:59 Відповісти
Атропін - препарат зі списку Б (сильнодіючі). Без рецепта не продається. Він є лише в відділеннях реанімації.
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12.04.2022 09:44 Відповісти
Можно применять коньяк. А то всеравно скоро копьіта откинешь, а бутьілка не допита.
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11.04.2022 23:59 Відповісти
Шутка, достойная премии Петросяна.
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12.04.2022 00:46 Відповісти
Та ладно вам придираться. У вас есть в аптечке атропин? Сходите проверьте. А бутьілка в загашнике наверняка есть.
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12.04.2022 01:11 Відповісти
Атропина нет. Но уже хотя бы понятно где его взять. А коньяк есть, да. Молдавский. Недурственный.
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12.04.2022 14:26 Відповісти
купіть як мінімум респіратор з вугільним фільтром фірм 3М або інші китайські ..Бо від кожної речовини на протигаз потрібен відповідний фільтр ,у совкових протигазах сірий фільтр від аміаку , а жовтий від хлору .А я ще з протигазу в дитинстві маску Фантомаса робив ,протигазів було раніше багато ...В Чечні вони використовували хім-зброю ?
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12.04.2022 05:52 Відповісти
Капацы "любители" травить нервнопаралитическими газами и аэрозолями, от них не все противогазы эффективны, только балоны с сжатым воздухом вместо фильтров и костюм полной химзащиты будут эффективны. Сомневаюсь, что кто-то будет жить в этих костюмах и держать противогаз с сжатым воздухом под рукой (иначе быстро одется во время химатаки шансов не так много, обычно она застает своих жертв в расплох и в панике)!
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12.04.2022 09:13 Відповісти
До ср@ки ваші ватно-марлеві пов'язки, змочені содою чи оцтом, якщо рашисти застосують бойові отруйні речовини нервово-паралітичної (зарин, зоман, "Новічок") чи задушливої дії (фосген). У казнокрадів з МОЗ готові стратегічні запаси антидотів при отруєннях (хоча б атропін)?
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12.04.2022 09:41 Відповісти
 
 