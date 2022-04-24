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Генсек ООН Гутерріш відвідає Туреччину перед візитом в РФ та Україну

гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Туреччину перед візитом до Росії та України.

У понеділок, 25 квітня, Гутерріш відвідає столицю Туреччини Анкару, де його прийме президент Реджеп Таїп Ердоган, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Раніше стало відомо, що генеральний секретар ООН направив запит до постійних представництв України та РФ при ООН з проханням про зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві та президентом Володимиром Путіним у Москві. Гуттеріш 25 квітня відвідає Москву для зустрічі з Путіним. Гутерріш також проведе робочу зустріч і обід з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим. В той же час речник Кремля Дмитрій Пєсков повідомив, що зустріч з Путіним відбудеться 26 квітня. 28 квітня Гуттеріш зустрінеться із Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та співробітниками агентств ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генсекретар ООН Гутерріш спочатку має відвідати місця загибелі українців, а потім їхати до Москви, - Зеленський

Автор: 

Туреччина (3502) Ердоган Реджеп Таїп (928) Гутерріш Антоніу (390)


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Топ коментарі
+12
Шизик едет. Будет рассказывать полный бред в маразматическом припадке. Далеким людям от реальности нечего делать в Украине. Наглухо бесполезный тип.
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24.04.2022 07:58
+11
І що це посміховисько може наїздити? Поїде на мацкву?...Далі вже нецікаво.
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24.04.2022 08:06
+9
Безтолкова то затія. Краще б зайнявся юридичними питаннями перебування рфії в радбезі ООН та і в самому ООН. Хто їх туди приймав?
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24.04.2022 08:01
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Ага. Турки інструкції у вуха вкладуть і персонаж буде товкти вже пре-зе-дента.
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24.04.2022 07:57 Відповісти
Шизик едет. Будет рассказывать полный бред в маразматическом припадке. Далеким людям от реальности нечего делать в Украине. Наглухо бесполезный тип.
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24.04.2022 07:58 Відповісти
Безтолкова то затія. Краще б зайнявся юридичними питаннями перебування рфії в радбезі ООН та і в самому ООН. Хто їх туди приймав?
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24.04.2022 08:01 Відповісти
Так бабло ж занесено давно та багато хто замазаний в цьому дійстві. А треба ж, як кажуть кацапи, нє патьєрять ліцо.
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24.04.2022 09:06 Відповісти
І що це посміховисько може наїздити? Поїде на мацкву?...Далі вже нецікаво.
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24.04.2022 08:06 Відповісти
Безпорадний член, безпорадного органу.
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24.04.2022 08:07 Відповісти
Бесполезная шарашка которая только деньги налогоплательщиков проедает.
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24.04.2022 08:12 Відповісти
Це друге питання оон. Перше - капремонт зали засідань в пшонкастайл.
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24.04.2022 08:14 Відповісти
Та пох...й на цього імпотента старого, від нього нічого не залежить!
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24.04.2022 08:15 Відповісти
Їди домовляться відкрити рахуник
у турецькому банку для фуфлів Фуйла
та питає в турків-скіки може викачати з Фуйла
Зеленського ставить нижче за лаврова..чмо..
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24.04.2022 08:17 Відповісти
Той чиновник з ООН Гутеррішспочатку поїде за інструкціями до Путіна-Лаврова і вже з "темніком" від Лаврова буде переспівувати в Києві мелодії Кремля - "стариє пеСТні о главном".
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24.04.2022 08:22 Відповісти
А чого б йому спочатку в Бучу чи ще куди де побував кацапсячий чобіт не з"їздити?
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24.04.2022 08:52 Відповісти
Пiсля цього "вояжу" до Украiни можна вже не iхати.
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24.04.2022 09:23 Відповісти
Відтягує неприємний момент?
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24.04.2022 09:34 Відповісти
Хоче послухати спершу норм чувака. Похвально
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24.04.2022 09:51 Відповісти
В Україній його,має зустріти, третій помічник міністра МЗС а не президент України!!!
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24.04.2022 10:22 Відповісти
Хвойдам
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24.04.2022 10:23 Відповісти
Пропоную з Туреччини через Чорне та Азовське море прямісінько в Маріуполь, з Маріуполя через увесь схід України, Харків, Суми, Чернігів та Київ, а коли живий залишиться то в Московію нехай їде.
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24.04.2022 11:16 Відповісти
Воно іде до мацкви вчергове поцілувати у дупу пуйла/пєчальную лошадь, отримати конкретні інструкціі, як за допомогою хитровжарених турків та солодкоі брехні сплести Украіні лапті...
Нехай оті усі "мирні" переговорці йдуть найух! СЛАВА ЗСУ ! Борімо і поборемо!
"Перемовини з окупантом на рідній землі не мають бути довшими автоматноі черги" (Василь Кук).
Слава Украіні! Украіна понад усе!
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24.04.2022 12:21 Відповісти
 
 