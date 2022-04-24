Генсек ООН Гутерріш відвідає Туреччину перед візитом в РФ та Україну
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Туреччину перед візитом до Росії та України.
У понеділок, 25 квітня, Гутерріш відвідає столицю Туреччини Анкару, де його прийме президент Реджеп Таїп Ердоган, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Раніше стало відомо, що генеральний секретар ООН направив запит до постійних представництв України та РФ при ООН з проханням про зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві та президентом Володимиром Путіним у Москві. Гуттеріш 25 квітня відвідає Москву для зустрічі з Путіним. Гутерріш також проведе робочу зустріч і обід з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим. В той же час речник Кремля Дмитрій Пєсков повідомив, що зустріч з Путіним відбудеться 26 квітня. 28 квітня Гуттеріш зустрінеться із Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та співробітниками агентств ООН.
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у турецькому банку для фуфлів Фуйла
та питає в турків-скіки може викачати з Фуйла
Зеленського ставить нижче за лаврова..чмо..
Нехай оті усі "мирні" переговорці йдуть найух! СЛАВА ЗСУ ! Борімо і поборемо!
"Перемовини з окупантом на рідній землі не мають бути довшими автоматноі черги" (Василь Кук).
Слава Украіні! Украіна понад усе!