"Укрзалізниця" опублікувала розклад додаткових евакуаційних потягів на 24 квітня

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на неділю, 24 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Укрзалізниці".



Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.



Розклад евакуаційних поїздів на 24 квітня:



11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1



16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро



4:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.

11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород



22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

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