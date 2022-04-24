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"Укрзалізниця" опублікувала розклад додаткових евакуаційних потягів на 24 квітня

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"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на неділю, 24 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Укрзалізниці".

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.

Розклад евакуаційних поїздів на 24 квітня:

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

4:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород

22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

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Укрзалізниця (6864) евакуація (2318)


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