Благодатний вогонь прибув до Одеси

До Одеси прибула найбільша святиня для православних людей - Благодатний вогонь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву мера Одеси Геннадія Труханова.

"Всупереч варварським діям окупантів все ж вдалося доставити святиню з Єрусалиму на українську землю. Об'єднавшись в єдиній молитві, одесити будуть просити Господа про мир на нашій землі і перемогу України", - заявив Труханов.

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