Благодатний вогонь прибув до Одеси
До Одеси прибула найбільша святиня для православних людей - Благодатний вогонь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву мера Одеси Геннадія Труханова.
"Всупереч варварським діям окупантів все ж вдалося доставити святиню з Єрусалиму на українську землю. Об'єднавшись в єдиній молитві, одесити будуть просити Господа про мир на нашій землі і перемогу України", - заявив Труханов.
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Те, що зараз привезли, то таке...
Христос воскресе!!!
З якого дива Благодатний вогонь став "найбільшою святинею православних людей"?
Почитайте у вікіпедії про благодатний вогонь. Греки, до речі, називають його Святе світло (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. Άγιο Φως).
Цей вогонь запалює в кувуклії православний патріярх Єрусалиму від незгасної лампади.
"У 2001 році місцеблюститель патріаршого престолу Єрусалимської Церкви митрополит Петрський Корнилій, який брав участь в церемонії освячення, назвав сходження вогню природним явищем. «Проте молитви, які читає патріарх або єпископ, що його замінює, освячують це природне світло і внаслідок цього воно має благодать Святого світла. Це є природне світло, яке запалюють від невгасимої лампади, котра зберігається у ризниці храму Воскресіння», - зазначив митрополит Корнилій".
Отже, цей вогонь не більша святиня, ніж свячена вода, освячена на Водохреща. Вона до речі у церковних текстах називається "Велика святиня" (Велика агіасма Αγίασμα - святиня). Але на Водохреща наша телевізія зазвичай показує оголених дядьків і тіток в ополонках.
Але це ж не так цікаво, бо відбувається в кожному українському селі. Людям цікавіше подивитися раз на рік ексклюзивне священнодійство на Гробі Господньому. Танці, крики, співи, люди бігають з запаленими свічками по храму і місту. Одним словом, все що треба для яскравого телерепортажу. Своєрідне православне вогняне шоу.
Благодатний вогонь став "найбільшою святинею" останніми роками завдяки медійній розкрутці. Посилають один перед одним чартерні рейси, щоб привезти цей вогонь у різні (переважно постсовєтські) країни. На це тратяться величезні кошти, які натомість варто було би потратити на соціальне служіння.
Вважаю все це зміщенням акцентів з суті християнської місії у світі на зовнішні ефекти.
Насправді, найбільшою святинею є Таїнство Причастя Тіла і Крови Христових, а найбільшим чудом є Воскресіння Христове, яке є основою нашої віри, нашої надії на майбутнє воскресіння і життя вічне!