Великоднього ранку окупанти вбили двох діток на Донеччині, - Кириленко

Життя двох дітей з Очеретинської громади на Донеччині забрали російські окупанти цього великоднього ранку.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Будинок на вулиці Миру, де жила їхня родина, було зруйновано, дівчатка 14 і 5 років загинули. За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення - ні від Бога, ні від людей", - зауважив він.

"А усім нашим землякам, які легковажать небезпекою і недооцінюють нелюдську жорстокість росіян, вкотре повторюю: евакуюйтеся із прифронтової зони! Бережіть життя - своє і своїх дітей. Саме це, а не обжиті квартири й будинки, є найвищою цінністю. Усе зруйноване відновимо. Головне - зупинити орду. А цивільним - вижити", - резюмує він.

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