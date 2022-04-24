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Новини Війна
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Великоднього ранку окупанти вбили двох діток на Донеччині, - Кириленко

діти

Життя двох дітей з Очеретинської громади на Донеччині забрали російські окупанти цього великоднього ранку.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Будинок на вулиці Миру, де жила їхня родина, було зруйновано, дівчатка 14 і 5 років загинули. За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення - ні від Бога, ні від людей", - зауважив він.

"А усім нашим землякам, які легковажать небезпекою і недооцінюють нелюдську жорстокість росіян, вкотре повторюю: евакуюйтеся із прифронтової зони! Бережіть життя - своє і своїх дітей. Саме це, а не обжиті квартири й будинки, є найвищою цінністю. Усе зруйноване відновимо. Головне - зупинити орду. А цивільним - вижити", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 213 дітей, 389 зазнали поранень, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

діти (5087) Донецька область (8546) Кириленко Павло (907)


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Вони ще обов'язково повернуться.
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24.04.2022 11:37 Відповісти
сколько еще надо рашистам убить наших детей что бы венграм-австрийцам-немцам дошло что рашистов надо остановить... пока к ним доходят рашистские деньги им пофиг на убийства наших детей ?... если рашистов не остановить они будут убивать детей венгров-австрийцев-немцев и др.. демону-путлеру все равно чьих детей убивать..
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24.04.2022 11:43 Відповісти
Головне, щоб газ не подорожчав і з ****** не посратися
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24.04.2022 11:51 Відповісти
не могут фашисты останавливать фашизм.
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24.04.2022 11:54 Відповісти
вбивці, терористи, НЕлюди, путіністи-рашисти....
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.04.2022 11:47 Відповісти
А в это время анонсирована встреча в Москвабаде КЛОУНА (взяточника) с УПЫРЕМ (спонсором)!
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24.04.2022 11:52 Відповісти
вбивці, терористи, НЕлюди, путіністи-рашисти....
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.04.2022 11:52 Відповісти
никто теперь не докажет мне, и другим, обычным людям что орк, это хрестьянин
что московский патриархат без томоса имеет право на существование в Украине.
и вообще на существование.....
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24.04.2022 11:57 Відповісти
Помниться в мое пионерское детство нас "добровольно-принудительно" (к не споет тому двойку по математике) заставлями петь в хоре песню "На улице Мира"

"На улице Мира мы выстроим дом
И сами с друзьями мы в нём заживём!

Припев:
Дом, что мы построим,
Время не разрушит,
Солнце не уступит чёрной мгле..."

Конечно, то были ЛИЦЕМЕРИЕ советской ЫМПЕРСКОЙ идеалогии и сейчас БУКВАЛЬНО это наглая ложь проявляется в ЫМПЕРСКОЙ ВОЙНЕ паРашки против свободной Украины!
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24.04.2022 12:03 Відповісти
 
 