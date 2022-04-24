Великоднього ранку окупанти вбили двох діток на Донеччині, - Кириленко
Життя двох дітей з Очеретинської громади на Донеччині забрали російські окупанти цього великоднього ранку.
Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Будинок на вулиці Миру, де жила їхня родина, було зруйновано, дівчатка 14 і 5 років загинули. За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення - ні від Бога, ні від людей", - зауважив він.
"А усім нашим землякам, які легковажать небезпекою і недооцінюють нелюдську жорстокість росіян, вкотре повторюю: евакуюйтеся із прифронтової зони! Бережіть життя - своє і своїх дітей. Саме це, а не обжиті квартири й будинки, є найвищою цінністю. Усе зруйноване відновимо. Головне - зупинити орду. А цивільним - вижити", - резюмує він.
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Вони ще обов'язково повернуться.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
что московский патриархат без томоса имеет право на существование в Украине.
и вообще на существование.....
"На улице Мира мы выстроим дом
И сами с друзьями мы в нём заживём!
Припев:
Дом, что мы построим,
Время не разрушит,
Солнце не уступит чёрной мгле..."
Конечно, то были ЛИЦЕМЕРИЕ советской ЫМПЕРСКОЙ идеалогии и сейчас БУКВАЛЬНО это наглая ложь проявляется в ЫМПЕРСКОЙ ВОЙНЕ паРашки против свободной Украины!