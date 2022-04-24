В Пасхальное утро оккупанты убили двоих деток в Донецкой области, - Кириленко
Жизнь двух детей из Очеретинской громады в Донецкой области унесли российские оккупанты в это пасхальное утро.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли. За преступления, которые творят оккупанты на нашей земле, им не будет прощения - ни от Бога, ни от людей", - заметил он.
"А всем нашим землякам, которые пренебрегают опасностью и недооценивают бесчеловечную жестокость россиян, еще раз повторяю: эвакуируйтесь из прифронтовой зоны! Берегите жизнь - свою и своих детей. Именно это, а не обжитые квартиры и дома, является самой высокой ценностью. Все разрушенное восстановим. Главное – остановить орду. А гражданским – выжить", – резюмирует он.
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Вони ще обов'язково повернуться.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
что московский патриархат без томоса имеет право на существование в Украине.
и вообще на существование.....
"На улице Мира мы выстроим дом
И сами с друзьями мы в нём заживём!
Припев:
Дом, что мы построим,
Время не разрушит,
Солнце не уступит чёрной мгле..."
Конечно, то были ЛИЦЕМЕРИЕ советской ЫМПЕРСКОЙ идеалогии и сейчас БУКВАЛЬНО это наглая ложь проявляется в ЫМПЕРСКОЙ ВОЙНЕ паРашки против свободной Украины!