В Пасхальное утро оккупанты убили двоих деток в Донецкой области, - Кириленко

Жизнь двух детей из Очеретинской громады в Донецкой области унесли российские оккупанты в это пасхальное утро.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли. За преступления, которые творят оккупанты на нашей земле, им не будет прощения - ни от Бога, ни от людей", - заметил он.

"А всем нашим землякам, которые пренебрегают опасностью и недооценивают бесчеловечную жестокость россиян, еще раз повторяю: эвакуируйтесь из прифронтовой зоны! Берегите жизнь - свою и своих детей. Именно это, а не обжитые квартиры и дома, является самой высокой ценностью. Все разрушенное восстановим. Главное – остановить орду. А гражданским – выжить", – резюмирует он.

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