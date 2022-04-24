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Новости Война
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В Пасхальное утро оккупанты убили двоих деток в Донецкой области, - Кириленко

діти

Жизнь двух детей из Очеретинской громады в Донецкой области унесли российские оккупанты в это пасхальное утро.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли. За преступления, которые творят оккупанты на нашей земле, им не будет прощения - ни от Бога, ни от людей", - заметил он.

"А всем нашим землякам, которые пренебрегают опасностью и недооценивают бесчеловечную жестокость россиян, еще раз повторяю: эвакуируйтесь из прифронтовой зоны! Берегите жизнь - свою и своих детей. Именно это, а не обжитые квартиры и дома, является самой высокой ценностью. Все разрушенное восстановим. Главное – остановить орду. А гражданским – выжить", – резюмирует он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 213 детей, 389 получили ранения, - Офис Генпрокурора

дети (6514) Донецкая область (9734) Кириленко Павел (638)


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Янголятками стали....
Вони ще обов'язково повернуться.
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24.04.2022 11:37 Ответить
сколько еще надо рашистам убить наших детей что бы венграм-австрийцам-немцам дошло что рашистов надо остановить... пока к ним доходят рашистские деньги им пофиг на убийства наших детей ?... если рашистов не остановить они будут убивать детей венгров-австрийцев-немцев и др.. демону-путлеру все равно чьих детей убивать..
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24.04.2022 11:43 Ответить
Головне, щоб газ не подорожчав і з ****** не посратися
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24.04.2022 11:51 Ответить
не могут фашисты останавливать фашизм.
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24.04.2022 11:54 Ответить
вбивці, терористи, НЕлюди, путіністи-рашисти....
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.04.2022 11:47 Ответить
А в это время анонсирована встреча в Москвабаде КЛОУНА (взяточника) с УПЫРЕМ (спонсором)!
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24.04.2022 11:52 Ответить
вбивці, терористи, НЕлюди, путіністи-рашисти....
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.04.2022 11:52 Ответить
никто теперь не докажет мне, и другим, обычным людям что орк, это хрестьянин
что московский патриархат без томоса имеет право на существование в Украине.
и вообще на существование.....
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24.04.2022 11:57 Ответить
Помниться в мое пионерское детство нас "добровольно-принудительно" (к не споет тому двойку по математике) заставлями петь в хоре песню "На улице Мира"

"На улице Мира мы выстроим дом
И сами с друзьями мы в нём заживём!

Припев:
Дом, что мы построим,
Время не разрушит,
Солнце не уступит чёрной мгле..."

Конечно, то были ЛИЦЕМЕРИЕ советской ЫМПЕРСКОЙ идеалогии и сейчас БУКВАЛЬНО это наглая ложь проявляется в ЫМПЕРСКОЙ ВОЙНЕ паРашки против свободной Украины!
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24.04.2022 12:03 Ответить
 
 