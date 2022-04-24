Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На звільненій від окупації Київщині святкують Великдень. Службу правлять зокрема і у храмах, які постраждали від ворожих обстрілів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Автор фото та відео Олег Богачук
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Московские попы собирали продукты оккупантам : https://youtu.be/6zub5JMrKjc