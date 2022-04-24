УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8910 відвідувачів онлайн
Новини
13 223 15

Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На звільненій від окупації Київщині святкують Великдень. Службу правлять зокрема і у храмах, які постраждали від ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автор фото та відео Олег Богачук

Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі 01Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі 02Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі 03Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі 04Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі 05Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі 06Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі 07
Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі 08Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі 09Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі 10Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі 11Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі 12Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі 13Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі 14Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі 15
Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі 16Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі 17
Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі 18

Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі 19

Автор: 

Ірпінь (358) Київська область (4041) Великдень (361) Буча (542) Богачук Олег (1457) Гостомель (140)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Прости мене Боже, але люди, які пережили таку важку окупацію, вбивства, катування, згвалтування і всеодно пішли у московську церкву. А московські попи не набралися сили вролі, мужності і до цього дня не перейшли до Православної Церкви України. Можливо я чогось не розумію, але якраз там ловили попів московської церкви, які служили ворогу. Люди не до кінця розуміють хто є хто, то невже Верховна Рада не прийме закон про заборону філіала ФСБ в кожному місті, кожному селі?
показати весь коментар
24.04.2022 14:24
+18
Благодаті захотіли в гундяєвській секті? "Гівна вам на лопаті, жебракам!" Що там в Києво-Печерській Лаврі? Окупанти феесбешні правлять бал... Це ж яким треба бути вбитим в гівно дегенератом щоб шукати Бога у кацапській секті... От Бог і карає дегенератів за зраду свого народу і спаскудження святинь кацапськими сектантами...
показати весь коментар
24.04.2022 14:33
+6
Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі.

показати весь коментар
24.04.2022 14:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прости мене Боже, але люди, які пережили таку важку окупацію, вбивства, катування, згвалтування і всеодно пішли у московську церкву. А московські попи не набралися сили вролі, мужності і до цього дня не перейшли до Православної Церкви України. Можливо я чогось не розумію, але якраз там ловили попів московської церкви, які служили ворогу. Люди не до кінця розуміють хто є хто, то невже Верховна Рада не прийме закон про заборону філіала ФСБ в кожному місті, кожному селі?
показати весь коментар
24.04.2022 14:24 Відповісти
І не перейдуть. Ці питання треба вирішувати адміністративно. І саме зараз, бо ще трохи і буде пізно. Голови ОТГ повинні збирати вірян і толкувати їм про суть гундяєвської церкви. І хай зараз хтось посміє виступити проти України. Єдине, що не треба давати привід для вереску кремлівській пропаганді. Повинна працювати на всю силу Православна церква України.
показати весь коментар
24.04.2022 15:19 Відповісти
На відео церква ПЦУ
показати весь коментар
24.04.2022 21:16 Відповісти
Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі.

показати весь коментар
24.04.2022 14:25 Відповісти
Це таке, пане Василю, розуміють і бачать нормальні люди, а нарід навіть після того, що сталося готовий нести свої гнізді під ті яйця.
показати весь коментар
24.04.2022 15:11 Відповісти
Благодаті захотіли в гундяєвській секті? "Гівна вам на лопаті, жебракам!" Що там в Києво-Печерській Лаврі? Окупанти феесбешні правлять бал... Це ж яким треба бути вбитим в гівно дегенератом щоб шукати Бога у кацапській секті... От Бог і карає дегенератів за зраду свого народу і спаскудження святинь кацапськими сектантами...
показати весь коментар
24.04.2022 14:33 Відповісти
Нічого наших людей не вчить. Якщо Бог дасть переможемо , то через деякий час чекайте другу серію.
показати весь коментар
24.04.2022 14:47 Відповісти
На відео церква ПЦУ
показати весь коментар
24.04.2022 21:17 Відповісти
Хворий ментально народ... Мені жалко їх...
показати весь коментар
24.04.2022 14:52 Відповісти
Ментально хворі люди...
показати весь коментар
24.04.2022 14:54 Відповісти
влучно сказано.
показати весь коментар
24.04.2022 14:57 Відповісти
Негайно Верхоовна Рада має приймати закон, який забороняє Українську Православну Церкву в Україні всього навсього її перейменуванням, ким вона і фактично є - Українським екзархатом Російської православної церкви. Тобись церковною адміністративною одиницею Московського патріархату на території України, що була спадкоємицею єпархій Російської православної церкви на території України до революції 1917 року. Патріарший екзархат існував з 1921 року і по 27 жовтня 1990 року, коли Архієрейський Собор Російської православної церкви скасував його і заснував тут в Україні Українську Православну Церкву Московського Патріархата. Це російська церква, створена росіянами на території УКраїни. То потрібно щось вирішити раз і назавжди. А то тут зараз почнуть лякати, що багато приходан МП на фронті. Так, багато і багато сьогодні йдуть святити Паску, бо читають вивіску, що то є Українська Правлославна Церква. А коли буде написано, що то представник (екзархар) Російської православної церкви, то точно 99,9 тупи не підуть.
показати весь коментар
24.04.2022 15:54 Відповісти
В Запорожье женщина пустила переночевать двух беженок с Донбасса. Вечером накормила, постель постелила, утром покормила и они отправились дальше на запад. Стала убирать постель, а под простыней записка: "Чтоб вы все передохли бандеры проклятые, это все из-за вас!" Думаю это в их умственно недоразвитые головы вкладывают попы московского патриархата. А наша власть никак не может разобраться с этим отделением ФСБ в Украине.
Московские попы собирали продукты оккупантам : https://youtu.be/6zub5JMrKjc
показати весь коментар
24.04.2022 16:45 Відповісти
Яка може бути Божа благодать в московських сатанистів з фсб ? Люди ******* на всю голову , навіть військові злочини російських нелюдів їх нічому не вчать . Хоча ..... , бачу - людей небагато . Може до когось таки дійшло , що росіяни - це нелюди , виродки і подонки . А московська "церква" - збіговисько терористів та диверсантів з фсб .
показати весь коментар
24.04.2022 16:46 Відповісти
А це точно церква УПЦ МП? Маківки лускаті, таких в МП не бачила. Чи цю церкву колись "віджали" на користь МП?
показати весь коментар
24.04.2022 18:20 Відповісти
 
 