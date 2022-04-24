Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В освобожденной от оккупации Киевщине празднуют Пасху. Службу правят в том числе и в храмах, пострадавших от вражеских обстрелов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Автор фото и видео Олег Богачук
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Московские попы собирали продукты оккупантам : https://youtu.be/6zub5JMrKjc