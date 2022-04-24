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Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В освобожденной от оккупации Киевщине празднуют Пасху. Службу правят в том числе и в храмах, пострадавших от вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Автор фото и видео Олег Богачук

Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле 01Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле 02Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле 03Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле 04Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле 05Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле 06Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле 07
Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле 08Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле 09Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле 10Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле 11Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле 12Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле 13Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле 14Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле 15
Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле 16Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле 17
Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле 18

Пасха в Ирпене, Буче и Гостомеле 19

Ирпень (370) Киевская область (4149) Пасха (378) Буча (460) Богачук Олег (1462) Гостомель (106)


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Топ комментарии
+21
Прости мене Боже, але люди, які пережили таку важку окупацію, вбивства, катування, згвалтування і всеодно пішли у московську церкву. А московські попи не набралися сили вролі, мужності і до цього дня не перейшли до Православної Церкви України. Можливо я чогось не розумію, але якраз там ловили попів московської церкви, які служили ворогу. Люди не до кінця розуміють хто є хто, то невже Верховна Рада не прийме закон про заборону філіала ФСБ в кожному місті, кожному селі?
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24.04.2022 14:24
+18
Благодаті захотіли в гундяєвській секті? "Гівна вам на лопаті, жебракам!" Що там в Києво-Печерській Лаврі? Окупанти феесбешні правлять бал... Це ж яким треба бути вбитим в гівно дегенератом щоб шукати Бога у кацапській секті... От Бог і карає дегенератів за зраду свого народу і спаскудження святинь кацапськими сектантами...
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24.04.2022 14:33
+6
Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі.

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24.04.2022 14:25
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Прости мене Боже, але люди, які пережили таку важку окупацію, вбивства, катування, згвалтування і всеодно пішли у московську церкву. А московські попи не набралися сили вролі, мужності і до цього дня не перейшли до Православної Церкви України. Можливо я чогось не розумію, але якраз там ловили попів московської церкви, які служили ворогу. Люди не до кінця розуміють хто є хто, то невже Верховна Рада не прийме закон про заборону філіала ФСБ в кожному місті, кожному селі?
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24.04.2022 14:24 Ответить
І не перейдуть. Ці питання треба вирішувати адміністративно. І саме зараз, бо ще трохи і буде пізно. Голови ОТГ повинні збирати вірян і толкувати їм про суть гундяєвської церкви. І хай зараз хтось посміє виступити проти України. Єдине, що не треба давати привід для вереску кремлівській пропаганді. Повинна працювати на всю силу Православна церква України.
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24.04.2022 15:19 Ответить
На відео церква ПЦУ
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24.04.2022 21:16 Ответить
Великдень в Ірпені, Бучі та Гостомелі.

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24.04.2022 14:25 Ответить
Це таке, пане Василю, розуміють і бачать нормальні люди, а нарід навіть після того, що сталося готовий нести свої гнізді під ті яйця.
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24.04.2022 15:11 Ответить
Благодаті захотіли в гундяєвській секті? "Гівна вам на лопаті, жебракам!" Що там в Києво-Печерській Лаврі? Окупанти феесбешні правлять бал... Це ж яким треба бути вбитим в гівно дегенератом щоб шукати Бога у кацапській секті... От Бог і карає дегенератів за зраду свого народу і спаскудження святинь кацапськими сектантами...
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24.04.2022 14:33 Ответить
Нічого наших людей не вчить. Якщо Бог дасть переможемо , то через деякий час чекайте другу серію.
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24.04.2022 14:47 Ответить
На відео церква ПЦУ
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24.04.2022 21:17 Ответить
Хворий ментально народ... Мені жалко їх...
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24.04.2022 14:52 Ответить
Ментально хворі люди...
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24.04.2022 14:54 Ответить
влучно сказано.
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24.04.2022 14:57 Ответить
Негайно Верхоовна Рада має приймати закон, який забороняє Українську Православну Церкву в Україні всього навсього її перейменуванням, ким вона і фактично є - Українським екзархатом Російської православної церкви. Тобись церковною адміністративною одиницею Московського патріархату на території України, що була спадкоємицею єпархій Російської православної церкви на території України до революції 1917 року. Патріарший екзархат існував з 1921 року і по 27 жовтня 1990 року, коли Архієрейський Собор Російської православної церкви скасував його і заснував тут в Україні Українську Православну Церкву Московського Патріархата. Це російська церква, створена росіянами на території УКраїни. То потрібно щось вирішити раз і назавжди. А то тут зараз почнуть лякати, що багато приходан МП на фронті. Так, багато і багато сьогодні йдуть святити Паску, бо читають вивіску, що то є Українська Правлославна Церква. А коли буде написано, що то представник (екзархар) Російської православної церкви, то точно 99,9 тупи не підуть.
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24.04.2022 15:54 Ответить
В Запорожье женщина пустила переночевать двух беженок с Донбасса. Вечером накормила, постель постелила, утром покормила и они отправились дальше на запад. Стала убирать постель, а под простыней записка: "Чтоб вы все передохли бандеры проклятые, это все из-за вас!" Думаю это в их умственно недоразвитые головы вкладывают попы московского патриархата. А наша власть никак не может разобраться с этим отделением ФСБ в Украине.
Московские попы собирали продукты оккупантам : https://youtu.be/6zub5JMrKjc
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24.04.2022 16:45 Ответить
Яка може бути Божа благодать в московських сатанистів з фсб ? Люди ******* на всю голову , навіть військові злочини російських нелюдів їх нічому не вчать . Хоча ..... , бачу - людей небагато . Може до когось таки дійшло , що росіяни - це нелюди , виродки і подонки . А московська "церква" - збіговисько терористів та диверсантів з фсб .
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24.04.2022 16:46 Ответить
А це точно церква УПЦ МП? Маківки лускаті, таких в МП не бачила. Чи цю церкву колись "віджали" на користь МП?
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24.04.2022 18:20 Ответить
 
 