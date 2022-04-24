В окупованому Криму збираються закрити кримськотатарську школу

У місті Ескі Кирим (Старий Крим) окупаційна влада РФ планує закрити загальноосвітню кримськотатарську школу № 2 імені Двічі Героя Радянського Союзу Амет-Хана Султана.

Як розповіла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, такі дії окупантів є порушенням права на освіту рідною мовою, передає Цензор.НЕТ.

"РФ порушує право на освіту рідною мовою у тимчасово окупованому Криму. У місті Ескі Кирим (Старий Крим) підконтрольна РФ окупаційна адміністрація планує закрити загальноосвітню кримськотатарську школу № 2 імені Двічі Героя Радянського Союзу Амет-Хана Султана", - повідомила вона.

Як зазначила Денісова, навчальний заклад планують "об'єднати" з іншою міською школою, яка є грецькою. Вже відбулися збори з цього приводу, але батьки вирішили виборювати збереження навчального закладу.

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"Російська федерація, як держава-окупант несе відповідальність за забезпечення і дотримання прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, в тому числі і на освіту рідною мовою та збереження культурної ідентичності", – заявила Денісова.

Уповноважена ВР з прав людини нагадує, що дії РФ є порушенням статті 8 Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

Також Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час воєнного вторгнення РФ в Україну з проханням врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні.