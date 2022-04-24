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В окупованому Криму збираються закрити кримськотатарську школу

крим

У місті Ескі Кирим (Старий Крим) окупаційна влада РФ планує закрити загальноосвітню кримськотатарську школу № 2 імені Двічі Героя Радянського Союзу Амет-Хана Султана.

Як розповіла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, такі дії окупантів є порушенням права на освіту рідною мовою, передає Цензор.НЕТ.

"РФ порушує право на освіту рідною мовою у тимчасово окупованому Криму. У місті Ескі Кирим (Старий Крим) підконтрольна РФ окупаційна адміністрація планує закрити загальноосвітню кримськотатарську школу № 2 імені Двічі Героя Радянського Союзу Амет-Хана Султана", - повідомила вона.

Як зазначила Денісова, навчальний заклад планують "об'єднати" з іншою міською школою, яка є грецькою. Вже відбулися збори з цього приводу, але батьки вирішили виборювати збереження навчального закладу.

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"Російська федерація, як держава-окупант несе відповідальність за забезпечення і дотримання прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, в тому числі і на освіту рідною мовою та збереження культурної ідентичності", – заявила Денісова.

Уповноважена ВР з прав людини нагадує, що дії РФ є порушенням статті 8 Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

Також Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час воєнного вторгнення РФ в Україну з проханням врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні.

Автор: 

Денісова Людмила (883) Крим (14174) школа (2214) кримські татари (2005)


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колонізатори колонізують, це дивить когось?
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24.04.2022 15:04 Відповісти
То есть при "нацистах" обеспечивалось образование не только на государственном, но и на других языках нацменьшинств, а пришли "освободители", формально сделали в оккупированном Крыму 3 типа государственных языка, но закрыли сначала все украинские школы, а теперь и крымскотатарские тоже закрывают.

В этом и разница между Украиной и фашистской РФией - в Украине права нацменьшинств соблюдаются независимо от статуса языка, а в РФ - НЕ соблдаются не смотря на формальный статус языка.
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24.04.2022 15:08 Відповісти
Та вже догралися з "правами нацменшин" що жиди, кацапи, гогілавшвілі та арахамії ведуть перемови про здачу наших земель ворогу від імені України. А питання вирішується просто. Представницька квота у владі представників нацменшин пропорційно до складу населення. Її можна запровадити законом про вибори "зверху" і 20% мандатів віддати представникам нацменшин, а можна "знизу" - голосуванням виключно за представника своєї національності.
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24.04.2022 16:00 Відповісти
є гарна пропозиція!
Усьому світові відзеркалити усі забаганки параші!
1. денафіцикафія (повна) параші
2. дерусифікація параші (повна), бо на клятій в населення мізки їдуть повністю!
3. знести усі хібари та фавелли параші, бо вони живуть з парашами надворі! може порозумнішають, хоча навряд.
4. в разі невдачі заходів провести повне перевантаження населення! інакше ніяк!
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24.04.2022 15:14 Відповісти
сорі ДЕНАЦИФІКАЦІЯ!
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24.04.2022 15:15 Відповісти
Негайно прийняти рішення про закриття всіх кацапомовних шкіл в Україні! В ********** немає жодної української школи то ж якого біса ми маємо за державний рахунок спонсорувати окацаплення власних громадян? Тим для кого "вражий язик" важливіший за свободу варто продати майно і чкурнути в *********.
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24.04.2022 15:54 Відповісти
Приняти рішення?))) Захід України тепер майже расєйськомовний, якщо половина східняків тут залишаться, сенсу в окупації расєянами не буде...
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24.04.2022 18:30 Відповісти
 
 