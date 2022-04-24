В оккупированном Крыму собираются закрыть крымскотатарскую школу

В городе Эски Кирим (Старый Крым) оккупационные власти РФ планируют закрыть общеобразовательную крымскотатарскую школу №2 имени Дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.

Как рассказала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, такие действия оккупантов являются нарушением права на образование на родном языке, передает Цензор.НЕТ.

"РФ нарушает право на образование на родном языке во временно оккупированном Крыму. В городе Эски Кирим (Старый Крым) подконтрольная РФ оккупационная администрация планирует закрыть общеобразовательную крымскотатарскую школу №2 имени Дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана", - сообщила она.

Как отметила Денисова, учебное заведение планируют "объединить" с другой городской школой, которая является греческой. Уже состоялось собрание по этому поводу, но родители решили бороться за сохранение учебного заведения.

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"Российская Федерация, как государство-оккупант, несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, в том числе и на образование на родном языке и сохранение культурной идентичности", - заявила Денисова.

Уполномоченный ВР по правам человека напоминает, что действия РФ являются нарушением статьи 8 Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны.

Также Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине.