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В оккупированном Крыму собираются закрыть крымскотатарскую школу

крим

В городе Эски Кирим (Старый Крым) оккупационные власти РФ планируют закрыть общеобразовательную крымскотатарскую школу №2 имени Дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.

Как рассказала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, такие действия оккупантов являются нарушением права на образование на родном языке, передает Цензор.НЕТ.

"РФ нарушает право на образование на родном языке во временно оккупированном Крыму. В городе Эски Кирим (Старый Крым) подконтрольная РФ оккупационная администрация планирует закрыть общеобразовательную крымскотатарскую школу №2 имени Дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана", - сообщила она.

Как отметила Денисова, учебное заведение планируют "объединить" с другой городской школой, которая является греческой. Уже состоялось собрание по этому поводу, но родители решили бороться за сохранение учебного заведения.

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"Российская Федерация, как государство-оккупант, несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, в том числе и на образование на родном языке и сохранение культурной идентичности", - заявила Денисова.

Уполномоченный ВР по правам человека напоминает, что действия РФ являются нарушением статьи 8 Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны.

Также Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине.

Денисова Людмила (996) Крым (26411) школа (3015) крымские татары (2718)


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колонізатори колонізують, це дивить когось?
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24.04.2022 15:04 Ответить
То есть при "нацистах" обеспечивалось образование не только на государственном, но и на других языках нацменьшинств, а пришли "освободители", формально сделали в оккупированном Крыму 3 типа государственных языка, но закрыли сначала все украинские школы, а теперь и крымскотатарские тоже закрывают.

В этом и разница между Украиной и фашистской РФией - в Украине права нацменьшинств соблюдаются независимо от статуса языка, а в РФ - НЕ соблдаются не смотря на формальный статус языка.
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24.04.2022 15:08 Ответить
Та вже догралися з "правами нацменшин" що жиди, кацапи, гогілавшвілі та арахамії ведуть перемови про здачу наших земель ворогу від імені України. А питання вирішується просто. Представницька квота у владі представників нацменшин пропорційно до складу населення. Її можна запровадити законом про вибори "зверху" і 20% мандатів віддати представникам нацменшин, а можна "знизу" - голосуванням виключно за представника своєї національності.
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24.04.2022 16:00 Ответить
є гарна пропозиція!
Усьому світові відзеркалити усі забаганки параші!
1. денафіцикафія (повна) параші
2. дерусифікація параші (повна), бо на клятій в населення мізки їдуть повністю!
3. знести усі хібари та фавелли параші, бо вони живуть з парашами надворі! може порозумнішають, хоча навряд.
4. в разі невдачі заходів провести повне перевантаження населення! інакше ніяк!
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24.04.2022 15:14 Ответить
сорі ДЕНАЦИФІКАЦІЯ!
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24.04.2022 15:15 Ответить
Негайно прийняти рішення про закриття всіх кацапомовних шкіл в Україні! В ********** немає жодної української школи то ж якого біса ми маємо за державний рахунок спонсорувати окацаплення власних громадян? Тим для кого "вражий язик" важливіший за свободу варто продати майно і чкурнути в *********.
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24.04.2022 15:54 Ответить
Приняти рішення?))) Захід України тепер майже расєйськомовний, якщо половина східняків тут залишаться, сенсу в окупації расєянами не буде...
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24.04.2022 18:30 Ответить
 
 